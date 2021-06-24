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Патрульний, який побив до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР

Патрульний, який побив до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР

Поліцейський, який до смерті побив 47-річного чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що у 2018 році патрульні приїхали на виклик з приводу бійки в місцевому кафе. На приїзд правоохоронців один з відвідувачів відреагував негативно та почав на них нецензурно лаятися. Один із поліцейських надягнув на чоловіка кайданки, посадив до службового автомобіля та вивіз у лісосмугу. Там він завдав громадянину сильного удару кулаком у голову, від якого чоловік знепритомнів.

За три тижні потерпілий помер у лікарні, так і не опритомнівши.

13 квітня 2021 року слідчі ДБР повідомили 27-річному поліцейському про підозру. Крім того, за їхнім клопотанням патрульного відсторонили від посади, яку він обіймав три роки.

Екскомандира взводу судитимуть за перевищення влади, яке супроводжувалося застосуванням насильства та спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), а також умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано сержанта патрульної поліції, який робив "закладки" наркотиків у Харкові, - ДБР. ФОТО

Автор: 

побиття (931) Нацполіція (15156) суд (11671) вбивство (3085) ДБР (3487) Дніпропетровська область (3704)


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стремное наказание ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ я бы вообще ввел бы око за око что имею ввиду убил челов56ека лет 50 минимум 25 лет мог человек еще прожить даже в наших условиях убил 30 летнего 45 лет тюрьмы 20 летнего 55 лет тюрьмы т.е. срок пожизненного плясать от возраста жертвы про подростка и ребёнка вообще молчу сколько отбирал у человека среднестатистических лет жития столько тебе суд и нарежет срок у тюрьме.. или не хочешь стакан синильной кислоты и пей на здоровье в присутствии палача прокурора адвоката и родственников погибшего...этакая принудительная само эвтаназия самоубийтсво что есть страшный грех....
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24.06.2021 10:59 Відповісти
а имел бы погибший маленький пистолетик
осттался живой
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24.06.2021 11:17 Відповісти
нужен не "пистолетик" у малолетних, а мозги у взрослых. намек понял?
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24.06.2021 12:33 Відповісти
что ты несешь безмозглое? ...
p.s. такое ощущение, что в каждой новости сидит 10 даунов которые своими тупыми писульками намеренно дескредитируют саму возможность свободного владельния короткостволом....
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24.06.2021 15:42 Відповісти
Патрульний, який побив до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 1.
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24.06.2021 11:01 Відповісти
Ніц йому не буде.
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24.06.2021 11:22 Відповісти
Тут цікава історія варта розголосу. https://radar.in.ua/politsejskomu-yakyj-zatrymav-p-yanogo-prokurora-******-spravu-a-prokuror-porishav/
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24.06.2021 11:58 Відповісти
і нащо коп зізнався? Тєло ж і так в кафе було побите, ще невідомо від чийого удару воно відкинуло копита.
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24.06.2021 12:37 Відповісти
 
 