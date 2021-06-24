Патрульний, який побив до смерті чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР

Поліцейський, який до смерті побив 47-річного чоловіка на Дніпропетровщині, постане перед судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що у 2018 році патрульні приїхали на виклик з приводу бійки в місцевому кафе. На приїзд правоохоронців один з відвідувачів відреагував негативно та почав на них нецензурно лаятися. Один із поліцейських надягнув на чоловіка кайданки, посадив до службового автомобіля та вивіз у лісосмугу. Там він завдав громадянину сильного удару кулаком у голову, від якого чоловік знепритомнів.

За три тижні потерпілий помер у лікарні, так і не опритомнівши.

13 квітня 2021 року слідчі ДБР повідомили 27-річному поліцейському про підозру. Крім того, за їхнім клопотанням патрульного відсторонили від посади, яку він обіймав три роки.

Екскомандира взводу судитимуть за перевищення влади, яке супроводжувалося застосуванням насильства та спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України), а також умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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