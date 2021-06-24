Від початку місяця в Україні потонули 126 осіб. Лише за вчора - 13, - ДСНС
Від початку місяця на водних об'єктах України загинули 126 осіб. Серед них 28 дітей.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Лише за минулу добу на воді загинуло 13 осіб, з них одна дитина.
"У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні! Якщо ви стали свідком того, як тоне людина, - одразу телефонуйте за номером 101", - наголошують рятувальники.
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показати весь коментар24.06.2021 10:53 Відповісти Мені подобається 3
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