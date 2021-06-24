Формат асоційованого тріо має посилити співпрацю з ЄС у сферах безпеки та оборони, - спільна стаття глав МЗС України, Грузії і Молдови

Україна, Грузія та Молдова сподіваються, що формат Асоційованого тріо посилить співпрацю з ЄС у сферах безпеки та оборони і допоможе знайти нові інструменти поглиблення економічної інтеграції.

Про це йдеться в спільній статті міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Грузії Давида Залкаліані та Молдови Ауреліу Чокоя виданню "Euractiv", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сім років тому 27 червня 2014 року, три східних сусіди ЄС - Грузія, Молдова та Україна - зробили історичний і рішучий крок до свого європейського майбутнього: уклали угоди про асоціацію з ЄС... Відтоді ми, асоційовані партнери, поступово і неухильно імплементуємо угоди про асоціацію. Ми вже досягли відчутного прогресу в реформуванні державного управління, лібералізації торгівлі, європейських трансформаціях у сферах транспорту та енергетики, розвитку контактів між людьми завдяки лібералізації візового режиму, просуванні екологічного порядку денного і посилення безпеки", - йдеться у статті.

Міністри наголосили, що зміцнення демократій і верховенства права, боротьба з корупцією та вдосконалення судової системи залишаються пріоритетами, і три держави твердо прихильні взятим на себе зобов'язанням.

Водночас, як наголошується в статті, країни продовжують протистояти викликам. Зокрема, через незаконну окупацію територій Грузії та України і конфлікту в Придністровському регіоні Молдови, що серйозно загрожує суверенітету й підриває територіальну цілісність держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, Грузія і Молдова просять ЄС розробити для них механізм надання COVID-вакцин

"Ці порушення міжнародного права суттєво дестабілізують європейську та регіональну безпеку і підривають заснований на правилах міжнародний порядок. Ми розраховуємо на співпрацю з ЄС заради миру і безпеки в регіоні", - висловили сподівання глави МЗС.

У статті міністри також зазначили, що початок Асоційованого тріо відображає прагнення країн стати членами ЄС, підтверджує зобов'язання просуватися вперед у впровадженні угод про асоціацію з ЄС і надає нового поштовху стратегічному розвитку "Східного партнерства".

"Асоційоване тріо об'єднує не тільки велика мета членства в ЄС. Ми також спільно працюватимемо над розширенням порядку денного діалогів між ЄК та партнерами. Серед нових тематичних напрямів - транспорт, енергетика, цифрова трансформація, зелена економіка, освіта, юстиція, стратегічні комунікації, охорона здоров'я, культура тощо. Ми прагнемо знайти додаткові інструменти поглиблення економічної інтеграції на додаток до глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, зміцнити безпечний і надійний зв'язок з ЄС", - ідеться в тексті статті.

Крім того, як наголосили глави МЗС, важливою складовою спільної діяльності Тріо буде посилення співпраці з ЄС у сферах безпеки та оборони, зокрема щодо протидії гібридним загрозам, посилення кіберстійкості.

"24 червня ми вперше відвідуємо Брюссель у складі Асоційованого тріо, міністрів закордонних справ України, Грузії та Молдови. Ми прагнемо зробити співпрацю з ЄС якомога більш практичною і націленою на результат, а також спрямованою на перспективу і відкриття нових орієнтирів", - наголосили міністри.

Також читайте: Рада асоціації Україна-ЄС стане першою можливістю обговорити нові ініціативи в межах Східного партнерства, - Точицький

Так, Україна, Грузія та Молдова прагнуть, як зазначається в статті, донести, що ЄС може змінити ситуацію в регіоні на краще, і три країни готові активно взаємодіяти з ЄС на політичному, експертному та рівні громадянського суспільства.

"Ефективне виконання угод про асоціацію залишається пріоритетом нашої політики. Водночас ми шукаємо в нашому діалозі з ЄС додану вартість, яка здатна прискорити інтеграцію і створити нові можливості", - йдеться в матеріалі глав відомств.

Глави МЗС Асоційованим тріо також хочуть донести сигнал, що "Східне партнерство" потребує нового політичного поштовху. "Ми готові працювати разом над наближенням "Східного партнерства" до потреб і прагнень учасників", - зауважили міністри.

"Асоційоване тріо є проявом твердої рішучості трьох наших держав і нашого суверенного вибору європейського майбутнього. Наразі ми перебуваємо на важливому новому перехресті й сподіваємося, що наші друзі та партнери і надалі стоятимуть поруч із нами на нашому шляху євроінтеграції", - підсумували глави МЗС у статті.