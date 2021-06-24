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Новини
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"Подарунок" з Африки: гігантська пилова хмара із Сахари накриє сьогодні більшу частину Південно-Східної Європи

Сьогодні, 24 червня, щільна хмара пилу з пустелі Сахара накриє більшу частину Південно-Східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може викликати зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Watchers.

"Дуже щільна хмара пилу Сахари останні кілька днів рухається над Середземним морем до Італії та Південно-Східної Європи. У поєднанні з виключно високими температурами, що впливають на регіон, цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням та зниженню індексу якості повітря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні хмара пилу пошириться на південно-східну частину Європи, включно зі Словенією, Хорватією та Сербією.

Крім того, 25 червня від пилової хмари постраждають Південна Італія і Західна Греція.

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Вчора величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італії, великою частиною Боснії і Герцеговини, Албанією і Західною Грецією.

Нагадаємо, що лівобережна частина України опинилася під пиловою бурею під назвою "Астраханський суховій".

Причиною бурі стало видування ґрунту у південних районах Росії та посилення швидкості вітру.

Також дивіться: Пилова буря протримається в Україні ще два дні, - Укргідрометцентр. ФОТО

Автор: 

повітря (165) Європа (1804) клімат (180) погода (789)


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Топ коментарі
+6
это астраханский подарок..., из раши
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24.06.2021 10:58
+5
Не надо прятать вырубку наших лесов Медведчуком за африканскими пылевыми бурями.
У нас хватает своих бармалеев и бегемотов.
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24.06.2021 11:35
+4
В нас теж якийсь смог на небі. Небо сірувате, хоча хмар немає.
Другий день поспіль.
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24.06.2021 10:56
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В нас теж якийсь смог на небі. Небо сірувате, хоча хмар немає.
Другий день поспіль.
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24.06.2021 10:56 Відповісти
это астраханский подарок..., из раши
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24.06.2021 10:58 Відповісти
не долго осталось ждать, когда и мы начнем делиться с миром своими суховеями с Карпат
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24.06.2021 12:00 Відповісти
В принципі так, 300-500 тис років і Карпати засиплять світ пилюкою.
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24.06.2021 12:32 Відповісти
прямая контрабанда песка...
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24.06.2021 10:56 Відповісти
Очень мелкие камни с африканского неба.
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24.06.2021 11:34 Відповісти
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24.06.2021 10:57 Відповісти
Привіт з Африки, чувакі.
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24.06.2021 10:58 Відповісти
Ех, Африка, Африка. Крокодили, бегімоти, бармалей.
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24.06.2021 11:11 Відповісти
Бармалей ЗЕлений ?
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24.06.2021 11:34 Відповісти
Не надо прятать вырубку наших лесов Медведчуком за африканскими пылевыми бурями.
У нас хватает своих бармалеев и бегемотов.
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24.06.2021 11:35 Відповісти
Ахврика людству частенько подарунки підносить. Як не СНІД то *****.
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24.06.2021 11:35 Відповісти
Астрахань це не росія, це Орда.
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24.06.2021 12:33 Відповісти
Дійсно в самій назві Астрахань, Рязань, Казань відповідь на всі питання. Угро- фіни і Татари - це два етноси, які є базовими, корінними народами Росії. В цьому не має нічого поганого, але, треба визнати. І не продовжувати брехати. А Українцям, теж визнати, що ніякі ми не словяни, Слово словянин, штучне, зявилося після хрещення Володимиром кельтських племен ( галлів). Словянського етносу не існувало за визначенням.
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24.06.2021 16:41 Відповісти
 
 