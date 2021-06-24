"Подарунок" з Африки: гігантська пилова хмара із Сахари накриє сьогодні більшу частину Південно-Східної Європи
Сьогодні, 24 червня, щільна хмара пилу з пустелі Сахара накриє більшу частину Південно-Східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може викликати зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє The Watchers.
"Дуже щільна хмара пилу Сахари останні кілька днів рухається над Середземним морем до Італії та Південно-Східної Європи. У поєднанні з виключно високими температурами, що впливають на регіон, цей пил сприяє зниженню видимості, респіраторним захворюванням та зниженню індексу якості повітря", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні хмара пилу пошириться на південно-східну частину Європи, включно зі Словенією, Хорватією та Сербією.
Крім того, 25 червня від пилової хмари постраждають Південна Італія і Західна Греція.
Вчора величезний шлейф пилу пролетів над Сицилією і півднем Італії, великою частиною Боснії і Герцеговини, Албанією і Західною Грецією.
Нагадаємо, що лівобережна частина України опинилася під пиловою бурею під назвою "Астраханський суховій".
Причиною бурі стало видування ґрунту у південних районах Росії та посилення швидкості вітру.
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