Саміт Східного партнерства відбудеться у грудні. Будемо переводити цей порядок денний у дію, - Боррель

Саміт Східного партнерства відбудеться у грудні поточного року.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у четвер у Брюсселі після закінчення зустрічі з міністрами закордонних справ трьох країн - учасниць Східного партнерства - України, Молдови і Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністри трьох країн вперше відвідали столицю ЄС у форматі так званого асоційованого тріо.

"Цей рік - важливий рік для Східного партнерства. Разом з Комісією ми в Брюсселі завершуємо роботу над порядком денним після 2020 року, яка складається з конкретних результатів і цілей. Саміт нашого Східного партнерства, який пройде в грудні - як я розумію, всі ми жалкуємо, що він був відкладений, як це сталося і з іншими самітами, але цей саміт в грудні буде можливістю перевести цей порядок денний в дію і домовитися щодо спільного бачення для майбутнього", - повідомив він.

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Боррель зазначив, що в ЄС з нетерпінням чекають подальшого розвитку відносин з країнами Східного партнерства, які "базуються на принципах інклюзивності та різноманітності, що, в свою чергу, вимагає гнучкості від обох сторін".