Перелік реформ, виконаних Україною, вражає. Особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни, - представниця Єврокомісії Матернова

Заступниця генерального директора генерального директорату Європейської комісії з політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявляє, що перелік виконаних Україною реформ вражає, особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Матернова заявила на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

"Цей перелік реформ справді вражає, особливо з огляду на ситуацію в країні, в країні, яка перебуває в стані війни. Це не тільки військові дії, це також велика кампанія з дезінформації, гібридна війна. А також реформи, які проводяться під час пандемії", - зазначила представниця Єврокомісії.

Водночас Матернова зазначила, що все ж наразі зроблено ще не все.

Зокрема, вона звернула увагу на необхідність реформування судової системи, оскільки це є каменем спотикання і для поліпшення інвестиційного клімату, і для громадян країни.

Матернова також наголосила на необхідності поліпшення корпоративного управління.

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