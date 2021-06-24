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Новини
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Перелік реформ, виконаних Україною, вражає. Особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни, - представниця Єврокомісії Матернова

Перелік реформ, виконаних Україною, вражає. Особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни, - представниця Єврокомісії Матернова

Заступниця генерального директора генерального директорату Європейської комісії з політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявляє, що перелік виконаних Україною реформ вражає, особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Матернова заявила на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

"Цей перелік реформ справді вражає, особливо з огляду на ситуацію в країні, в країні, яка перебуває в стані війни. Це не тільки військові дії, це також велика кампанія з дезінформації, гібридна війна. А також реформи, які проводяться під час пандемії", - зазначила представниця Єврокомісії.

Водночас Матернова зазначила, що все ж наразі зроблено ще не все.

Зокрема, вона звернула увагу на необхідність реформування судової системи, оскільки це є каменем спотикання і для поліпшення інвестиційного клімату, і для громадян країни.

Матернова також наголосила на необхідності поліпшення корпоративного управління.

Читайте: Єврокомісія про умови отримання Україною 600 млн євро другого траншу від ЄС: Реформа ВККС, ВСП і збереження незалежності НАБУ

Автор: 

Єврокомісія (2155) реформи (3206) Матернова Катаріна (72)


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Топ коментарі
+9
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7794

....
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24.06.2021 11:24
+6
схоже, ОПУ налагодив пряме постачання сильнодіючих речовин для цієї пані.
Руйнування та маячня - це не реформи.
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24.06.2021 11:18
+6
Це вона ще не знає про бубачкини реформи.
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24.06.2021 11:20
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Я сам в шоке! Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7487
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24.06.2021 11:17 Відповісти
Особенности перевода текста от ОП . В действительности это звучит так : Перечень начатых реформ, не выполненных Украиной, поражает.Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны!
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24.06.2021 13:25 Відповісти
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает.

Это да. Медицинская, милицейская, судебная... Наслаждаемся.
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24.06.2021 11:18 Відповісти
схоже, ОПУ налагодив пряме постачання сильнодіючих речовин для цієї пані.
Руйнування та маячня - це не реформи.
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24.06.2021 11:18 Відповісти
Навіщо так? У заяві не вказано, що це реформи Зєлжнского. 😁 Навіть навпаки, його тикають носум у гальмування реформ. 😁
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24.06.2021 11:26 Відповісти
Шо они там курят? Причем все ?

Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 5978
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24.06.2021 11:18 Відповісти
Це вона ще не знає про бубачкини реформи.
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24.06.2021 11:20 Відповісти
Перечень реформ, выполненных Украиной, поражает. Особенно с учетом военной агрессии и гибридной войны, - представитель Еврокомиссии Матернова - Цензор.НЕТ 7794

....
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24.06.2021 11:24 Відповісти
Там цілком очевидна мета - щоб досяг до органу, яким імітують гру на піаніно деякі неадекватні ноаоявлнні політичні діячі.
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24.06.2021 11:28 Відповісти
поражает, что у власти долбебы.
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24.06.2021 11:20 Відповісти
Народ, ця пані оцінювала реформи, які відбулись в Україні з 2014-го по 2019-тий... Вчитайтесь... Тема: "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС". І окремим рядком в неї: "А также реформы, которые проводятся во время пандемии"
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24.06.2021 11:22 Відповісти
ой... а можно этот перечень и нам посмотреть...ну чтоб впечатлиться ))))
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24.06.2021 11:23 Відповісти
Контора пишет ... (с)
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24.06.2021 11:23 Відповісти
Особенно в борьбе с дезинформацией Украина преуспела. Клоун стал презом благодаря этой дезе а его любимый его канал и бывшие коллеги продолжают ее распространять. Какое то "типа" юмористическое шоу на Г+Г после новостей идет, я как то включил и кроме двух фамилий Пети и Виталика, которые повторялись каждые 5 минут я там не услышал. При чем уровень шуток был дикий вызывающий рвотный рефлекс... страшно становиться когда осознаешь что в стране большое кол-во людей смотрят с удовольствием эти помои .
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24.06.2021 11:24 Відповісти
То все - дипломатія.
Головне в статті починається після слів: "В то же время Матернова подчеркнула" Источник: https://censor.net/ru/n3273181
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24.06.2021 11:25 Відповісти
именно перечень! бла...бла...бла....А гражданам лучше стало жить???
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24.06.2021 11:33 Відповісти
Перечень реформ поражает, результаты этих реформ? Как?
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24.06.2021 11:35 Відповісти
хреновые....как и "рехформаторы" тупорылые и алчные.
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24.06.2021 11:39 Відповісти
С такими советниками в экономике как Милованов и Устенко...стране скоро дупа!
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24.06.2021 11:57 Відповісти
А що так вузько мислимо? До сраки хто буде радником в олігархічній економіці - результат буде дуже подібний. Олігархічну систему треба змінити.
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24.06.2021 16:58 Відповісти
Як завжди хтось бачить безліч суперових рехворм. Але аборігени їх чомусь не помічають. Парадокс. Особисто я на стороні аборигенів.
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24.06.2021 12:08 Відповісти
 
 