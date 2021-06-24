УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10511 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
821 34

Уперше за довгий час у Києві немає смертей від COVID-19. За добу - 223 нові випадки, одужали 605 осіб, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 223 нові випадки коронавірусу. Вперше за довгий час летальних випадків за добу в столиці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соцмережі.

"223 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 212 834", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 121 жінка віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п'ять хлопчиків від 4 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 605 осіб. Загалом коронавірус подолали 203 547 жителів столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО запропонувала ввести обов'язкове ПЛР-тестування осіб, які прибувають в Україну навіть за наявності у них сертифіката вакцинації, - "слуга народу" Радуцький

"Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому - 54, у Дніпровському - 41 і в Оболонському - 30 випадків", - зазначив Кличко.

Уперше за довгий час у Києві немає смертей від COVID-19. За добу - 223 нові випадки, одужали 605 осіб, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19445) Кличко Віталій (3509) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Ты хоть пиши, где у вас В лаптестане, например, очередной пик смертности от КОВИДа...
показати весь коментар
24.06.2021 12:23
+2
За те кацапские фейки нечего и говорить. А статистика не прикрывалась. Заболеваемостью еще можно как-то манипулировать, а смертность выявляется на раз.
показати весь коментар
24.06.2021 13:11
+1
если честно тут нет заслуги прививок. Привито меньше 3% населения. Просто все уже переболели естественным путем. Это не значит что прививки не нужно делать, но к сожалению уровень интеллекта украинцев не позволяет им прививаться.
показати весь коментар
24.06.2021 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Антипрививочники, як то кажуть, агов!
показати весь коментар
24.06.2021 11:23 Відповісти
если честно тут нет заслуги прививок. Привито меньше 3% населения. Просто все уже переболели естественным путем. Это не значит что прививки не нужно делать, но к сожалению уровень интеллекта украинцев не позволяет им прививаться.
показати весь коментар
24.06.2021 12:18 Відповісти
В Киеве за прививками очереди довольно изрядные, так, что заслуга прививок тут есть. Но есть и другой аспект - антипрививочники верещат, что прививки чуть ли не заражают КОВИДом, что практика опровергает на корню.
показати весь коментар
24.06.2021 12:22 Відповісти
антипрививочники это клиника, но естественный отбор всех рассудит.
показати весь коментар
24.06.2021 12:35 Відповісти
Уже судит. Даже, карает. Пример - Киев и москва. В Киеве - выше написано, а в москве пик смертности.
показати весь коментар
24.06.2021 12:39 Відповісти
Торжество дарвинизма.
показати весь коментар
24.06.2021 12:46 Відповісти
Да. При чем, они умудрились побить рекорды в самую жаркую и засушливую погоду, когда активность распространения вирусов вообще падает.
показати весь коментар
24.06.2021 12:47 Відповісти
У нас COVID як колись AIDS-вже майже ніхто не згадує. В масках ходять одиниці. Вже починають віддуплятись кінчені ліберали «а шо єта біла!?».
показати весь коментар
24.06.2021 12:22 Відповісти
Ты хоть пиши, где у вас В лаптестане, например, очередной пик смертности от КОВИДа...
показати весь коментар
24.06.2021 12:23 Відповісти
В Ню-Йорку.
показати весь коментар
24.06.2021 12:25 Відповісти
В NY все мои друзья и знакомые уже давно вакцинировались.
показати весь коментар
24.06.2021 12:28 Відповісти
Не хворів і не прививався. Весь цей час провів на вулицях міста-жодного дня не сидів на карантині. Регулярно здавав на тести, мию руки і носив маску. Я просто не можу скласти в голові «масові поховання мертвих на Райкерс» і те, що я бачив на вулицях. Коли помирають сотні тисяч людей- це повинно відчуватись якось.
показати весь коментар
24.06.2021 12:28 Відповісти
Кожний діє так, як вважає необхідним для себе. Ми з дружиною не прививались, донька-так. Ми просто перестали контактувати безпосередньо з людьми і притримувались норм гігієни. Постійно здавали на тести. У нас було дуже багато політики із цього приводу, що викликало підозру. І я знову виявився правий,як тільки до влади прийшли демократи -вся ця історія із COVID відразу закінчилась як і не було.
показати весь коментар
24.06.2021 12:33 Відповісти
"як тільки до влади прийшли демократи -вся ця історія із COVID відразу закінчилась як і не було" - я не помню времени, чтоб хоть когда-то республиканцев в NY не критиковали.
показати весь коментар
24.06.2021 12:37 Відповісти
Ну так, але зараз «моляться» на Джулінані і Блумберга після того, що із містом зробив ДеБлазіо із своєю командою.
показати весь коментар
24.06.2021 13:01 Відповісти
Ковиду пох на политику. Люди или болеют или нет, вне зависимости от религиозных, политических убеждений. И даже вера или не вера в ковид не помогает.
показати весь коментар
24.06.2021 12:37 Відповісти
Де я писав про «віру в COVID"? Я написав в одному реченні про свої особисті спостереження. В мене унікальна робота і я бачу місто з середини. Я буваю в багатьох місцях і спілкуюсь із специфічними людьми. В офісі практично не буваю. Є речі, котрі просто не складаються в логічний пазл, ось і все.
показати весь коментар
24.06.2021 12:59 Відповісти
ковид не обещал ни вам ни кому либо еще складываться в логический пазл, тем более в условиях вашей частичной осведомленности о нём.
показати весь коментар
24.06.2021 15:27 Відповісти
Для тебе більше року знадобилось зрозуміти те, про шо багатьом було зрозуміло з самого початку.
показати весь коментар
24.06.2021 12:55 Відповісти
Я про це пишу вже більше року.
показати весь коментар
24.06.2021 12:57 Відповісти
Ну, маски ж носили, контактувати припинили. Ми - ні. І не хворіли, бо тести не робили.
показати весь коментар
24.06.2021 13:02 Відповісти
Так. І можливо, це і допомогло але я чомусь продовжую задавати питання в голові.
показати весь коментар
24.06.2021 13:10 Відповісти
На моих глазах от КОВИДа умирал человек. Просто задыхался. И умер. Реанимация не спасла (хоть всё делалось своевременно). Был бы привит вовремя - он бы остался жив. Человек из группы риска.
показати весь коментар
24.06.2021 13:00 Відповісти
В кардіології подивись, як задихаються від отіку легенів. Чи ти від такого застрахований ширянням?
показати весь коментар
24.06.2021 13:04 Відповісти
Это была пульмонология. Человек был под наблюдением, кардиограммы делались вовремя.
показати весь коментар
24.06.2021 13:08 Відповісти
Ага, ковідна пульмінологія.
показати весь коментар
24.06.2021 13:20 Відповісти
Профильная пульмонологическая больница, КОВИДное отделение.
показати весь коментар
24.06.2021 13:22 Відповісти
Я не заперечую існування COVID! У нас не виносять труну із квартир через під'їзд на очах всього двору, тобто не видно чи мруть люди чи ні і в якій кількості. Я про те, що якщо помирають сотні тисяч людей, коли теща послала мені статтю де показують як у нас екскаватором риють котлован для масових поховань і тому подібна істерія чи не було б логічно помітит якісь зміни в поведінці суспільства? Я щоденно спілкуюсь із десятками людей і я соціальна людина. Вибачте але я не помічав ні тоді, ні зараз нічого трагічного. І потім, виявляється деми мали прямі фінансові інтереси в китайській лаболаторіі і ще багато цікавих фактів випливає в пресі. Я про те, що у нас прикрили правдиву інформацію і соціалісти швиденько все використали в своїх політичних цілях.
показати весь коментар
24.06.2021 13:09 Відповісти
За те кацапские фейки нечего и говорить. А статистика не прикрывалась. Заболеваемостью еще можно как-то манипулировать, а смертность выявляется на раз.
показати весь коментар
24.06.2021 13:11 Відповісти
Байден казав про 500 000. Статистика у нас мінялась і постійно. Тепер інформацію заборонили надавати в мас-медіа-ще один винахід соціалістів при владі. До американців не доходить, що це вже все було і не раз за світову історію. У нас унікальний досвід після союзу в плані як можуть діяти соціалісти але ніхто нікого не хоче слухати-я просто спостерігаю за світом як той чувак в циліндрі і в кріслі посеред тонучого Титаніка. Молодь в Америці хоче соціалізм- 👍
показати весь коментар
24.06.2021 13:24 Відповісти
Молодь в США разная бывает. Сомневаюсь, что, к примеру, в Атланте, молодь прям так вся поголовно за социализм...
показати весь коментар
24.06.2021 13:26 Відповісти
Коли Трамп запустив виробництво спочатку масок (всі маски в США були з Китаю), потім виробництво вакцин (Пелосі і Шумер закликали бойкотувати «вакцини Трампа»), потім ті самі політики вже верещали про масову вакцинацію і показували «групи білих евангелістів, котрі відмовляються від вакцинації» - Ату їх! Від всього цього тхнуло і тхне старим совком. Це методи соціалістів і кровавих комуняк.
показати весь коментар
24.06.2021 13:16 Відповісти
Як можна вірити такім «лідерам»? Фаучі спочатку на камеру закликав всіх відмовлятись від масок і ігнорувати COVID. Виявляється! Його інститут мав прямі фінансові інвестиції в тій самій лаболаторіі. Пелосі на початку пандемії (на камеру!!!) запрошувала всіх на святкування китайського нового року в Сан-Франциско. Ну як їм можна довіряти?
показати весь коментар
24.06.2021 13:19 Відповісти
Ну так то были кацапские вопли. Они вчера и Дефендер обстреливали, по их же заявлениям
показати весь коментар
24.06.2021 12:35 Відповісти
 
 