Уперше за довгий час у Києві немає смертей від COVID-19. За добу - 223 нові випадки, одужали 605 осіб, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 223 нові випадки коронавірусу. Вперше за довгий час летальних випадків за добу в столиці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соцмережі.

"223 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків не зареєстровано. Всього за період пандемії в місті 5185 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 212 834", - повідомив Кличко.

Так, захворіли 121 жінка віком від 18 до 88 років, 87 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і п'ять хлопчиків від 4 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус. А також 22 людини з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 605 осіб. Загалом коронавірус подолали 203 547 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому - 54, у Дніпровському - 41 і в Оболонському - 30 випадків", - зазначив Кличко.