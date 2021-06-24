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"Щоб зрозуміти, хто сильніший": У Держдумі РФ запропонували організувати футбольний матч між збірними Росії та України

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев запропонував організувати товариський матч між збірними Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть у більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі. В такому випадку національний кістяк буде складатися з найкращих російських гравців", - сказав Свищев.

За його словами, побачити в найближчому майбутньому товариський матч між збірними України та Росії буде доволі цікаво.

"У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази

Автор: 

Держдума (734) росія (65073) футбол (1581)


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Топ коментарі
+94
Может пусть МЕР Киева и Масквы подерутся на ринге???
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24.06.2021 11:27
+55
"Чтобы понять, кто сильнее": В Госдуме РФ предложили организовать футбольный матч между сборными России и Украины - Цензор.НЕТ 2327
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24.06.2021 11:40
+54
Ага, на Донбас Арена
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24.06.2021 11:27
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"Щоб зрозуміти, хто сильніший". Все давно вже зрозуміло:

"Щоб зрозуміти, хто сильніший": У Держдумі РФ запропонували організувати футбольний матч між збірними Росії та України - Цензор.НЕТ 5760
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24.06.2021 12:02 Відповісти
Лучше пусть презеденты посоревнуются в игре хером на рояле.)
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24.06.2021 12:03 Відповісти
Ні , їхній в цьому сильніший - це ж ху.йло в москві зе навчило .
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25.06.2021 15:06 Відповісти
проблема непонятливых.. а задернут еще лимит на легионеров - их игроки станут еще слабее
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24.06.2021 12:07 Відповісти
Вони придурюються , чи насправді ідіоти ?
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24.06.2021 12:07 Відповісти
ні, насправді, там Госдура їхня то інкубатор ідіотів
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24.06.2021 12:09 Відповісти
Наші не кращі !!
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24.06.2021 12:51 Відповісти
там все страна такой инкубатор
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25.06.2021 01:04 Відповісти
и то и другое и третье - словить нас на "слабо"...и потом этим хвастаться...
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24.06.2021 12:36 Відповісти
якісь тупі кассапи... їм все ще не ясно, чия збірна сильніша)) Та, яка грала в Лізі Націй групі А, чи та, якій ліга А навіть не снилася)
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24.06.2021 12:07 Відповісти
В дерьме стоят по подбородок, скоро захлебнутся, но важно ж знать: а чё там у хохлов. И одно желание письками померяться.
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24.06.2021 12:11 Відповісти
нормальним людям вистачить зазирнути у рейтинг ФІФА, щоб зрозуміти це
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24.06.2021 12:11 Відповісти
Товарищеский матч играют с товарищами.С *********** мы не играем.
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24.06.2021 12:15 Відповісти
Кацап дебильный. Строить своё не могут, только влезть и присвоить чужое, испортить и окацапить.
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24.06.2021 12:15 Відповісти
Рубль против гривны - вот вам и ответ кто сильнее.
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24.06.2021 12:16 Відповісти
А не пошли бы вы сволота российская на хрен, со своим футболом и с убийцей пуйлом-******!!
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24.06.2021 12:16 Відповісти
А **** неясно?
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24.06.2021 12:18 Відповісти
Я навіть уявив, що буде на стадіоні, якщо буде такий матч взагалі...Одна половина стадіону буде співати ПТН-ХЛО, а інша буде співати ПТН-НЕ-ХЛО, а потім всі разом "ла-ла-ла-ла..."!
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24.06.2021 12:27 Відповісти
А по окончанию игры наших футболистов "повяжут" за "экстремистскую" форму.
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24.06.2021 14:40 Відповісти
Играть с дворовой командой,это не наш уровень.
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24.06.2021 12:27 Відповісти
Тамбовский волк тебе товарищ,твои товарищи в овраге лошадь доедают.. с ними и играйте
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24.06.2021 12:27 Відповісти
Ха-ха, наржался сегодня от души:
есть в российском твиттере клоун: "Голос мордора". По поводу ЭМ Британии он опубликовал:
Любой, кто интересуется историей, или любит морское дело, опознает в корабле ЛК Тип 13 "Ямато" ("тихоокеанский" тупой нос, грушевидную форму) - наверное, самый красивый ЛК в мире всех времен и народов (за исключением парусных ЛК). Скорее всего, это ЛК "Ямато" в заливе Лейте (а не его систершип "Мусаси" в море Сибуян, где он был потоплен): башни развернуты в разные стороны, видно попадание в 1-ю универсальную 155/3 башню (пожар в погребе которой, в значительной мере, и привел к гибели, героически сопротивлявшийся, ЛК).
Но фишка в другом: он, типо, популярный блогер.
Матч они так же, в инете по фото, организовать собрались?
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24.06.2021 12:36 Відповісти
"Щоб зрозуміти, хто сильніший": У Держдумі РФ запропонували організувати футбольний матч між збірними Росії та України - Цензор.НЕТ 7773
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24.06.2021 12:37 Відповісти
возникает вопрос...а чего именно с Украиной? ))) а не с Польшей, Испанией, Францией и т.д...
а потому что понимают что это уже не футбол и не спорт и не соревнование, а провокация и политика
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24.06.2021 12:39 Відповісти
товарищеский??? матч???? между сборными Украины и России??? Он реально болен на всю голову
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24.06.2021 12:40 Відповісти
Никаких матчей и контактов с подлым агрессором!!!!
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24.06.2021 12:41 Відповісти
Кто сильнее и так понятно всем. Не понятно только тугодумам цапам винторогим.
А играть с вами мы будем после возврата Крыма, вывода войск из четверти Донбасса и выплат репараций и то, еще подумаем.
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24.06.2021 12:45 Відповісти
к тому времени уже с китаем придется играть
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24.06.2021 18:30 Відповісти
Як я пригадую - москалі завжди отримали підсрачників.
Тобто від Динамо.
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24.06.2021 12:56 Відповісти
Наконец пошли новости с дурок.
Ждем еще с больницы Павлова.
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24.06.2021 12:59 Відповісти
Ну так Митя Свищев знает толк в спорте

Свищев первым организовал известный турнир "Кубок миллионеров", который проводился на французском курорте и сочинской "Розе Хутор". По слухам, именно там он и "сдружился" с сильными мира сего, что якобы и помогло ему превратиться в депутата и многопрофильного бизнесмена.
По слухам, в тот же Куршавель Свищев возил элитных девушек с пониженной социальной ответственностью, с помощью которых устраивал "праздник жизни" для отечественных воротил политики и бизнеса. Еще в 90-х годах он создал элитное модельное агентство Modus Vivendis. Он же одним из первых в России устраивал конкурсы красоты.

В ходе создания целой бизнес-империи Дмитрий Свищев не обошёлся без скандалов с откровенно криминальным душком. Например, поговаривают, что он был участником скандала по рейдерскому захвату садового товарищества "Речник" в Крылатском................

И таких "совпадений" в деятельности Дмитрия Свищева немало. Будет ли совпадением, если подряд на строительство новой канатной дороги в Москве достанется именно компании, где собственником числится отец Свищева? Дождёмся результатов и будем делать выводы. Ждать осталось недолго - интрига разрешится до 16 декабря.
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24.06.2021 13:00 Відповісти
Просто вони хочуть послухати наш футбольний гімн - Путін Ху.. ло "А капелла"!
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24.06.2021 13:17 Відповісти
всегда приятно слушать как визжат козлячие выродки.

попуститесь, козлорылые лузеры.

после драки кулаками не машут.
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24.06.2021 13:30 Відповісти
Кацапи , дійсно , ідіоти і хворі своім вЯлічієм , інакше як це пояснити ?!😀
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24.06.2021 13:31 Відповісти
Вот это называется -у кацапов горит пердак,от того шо серпом по вЯличию получили
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24.06.2021 13:35 Відповісти
Ось тільки "товариського" - не вийде. Не вийде вже "дружби" ... власне, її ніколи і не було.
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Тільки на мінному полі і на наших умовах.
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24.06.2021 13:57 Відповісти
а если отпустите всех наших болельщиков из тюрем, то украина может и проиграть...в "товарищеском" матче)))
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24.06.2021 14:05 Відповісти
"товарищеский" матч московия пусть играет с товарищами из КНДР или Зимбабве. мокшанские товарищи нам давно не товарищи
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24.06.2021 14:38 Відповісти
"В такие моменты может проявиться сближение народов и культур" Шо ты несешь, лишнехромосомное?! Какое может быть сближение со лживым, коварным и вероломным агрессором и убийцей?!
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24.06.2021 14:41 Відповісти
... какое может быть сближение с убийцами?
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24.06.2021 17:15 Відповісти
ооо, а пукан горит )
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24.06.2021 14:55 Відповісти
Краще з розумними загубити, ніж з цапами знайти.
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24.06.2021 15:22 Відповісти
Воскресите 15 тыс.убитых вами в Украине украинцев,потом может и подумаем.Пока ПНХ
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24.06.2021 15:35 Відповісти
Касабы, вы слабы во всем, кроме жадности, подлости, и вранья. Тут нечего проверять.
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24.06.2021 16:10 Відповісти
В жо пошёл со своим сближением.
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24.06.2021 18:21 Відповісти
А який в цьому сенс?
Усі футболісти збірної Росії, всі 23 гравці, які брали участь у Чемпіонаті світу з Футболу підозрюються у вживанні допінгу і перебувають під розслідуванням антидопінгового комітету ФІФА, але так як ця організація отримує спонсорські $ з РФ то і розслідування триває десятиліттями...
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24.06.2021 22:17 Відповісти
У нас пока єдине поле, це криваве поле бою з кацапами. І ми на ньому переможемо!!!!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.06.2021 23:42 Відповісти
Песню харьковских фанатов лаптеногие могут и по интернету послушать, необязательно для этого игру устраивать с оккупантами
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25.06.2021 01:48 Відповісти
Есть идея лучше: дайте кацапам возможность продолжить участие в евро 2020 и пусть сыграют с каждой командой.

Раз уж им так хочется отсосать у всех по кругу, то пусть от о всех по торбищу мячей привезут в парашу!
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25.06.2021 02:22 Відповісти
А шо эти мрази про молодёжку вспоминают?
Наша молодёжка в прошлом году всех обыграла и это доказанный факт!
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25.06.2021 02:25 Відповісти
А чё, перевелись на России «русские витязи» способные победить чемпиона Усика?
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01.11.2021 17:00 Відповісти
«Русские витязи» до сих пор усыкаются от страха услышав фамилию Кличко. https://www.youtube.com/watch?v=3OU0ZVGs8w4
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01.11.2021 17:01 Відповісти
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