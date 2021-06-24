"Щоб зрозуміти, хто сильніший": У Держдумі РФ запропонували організувати футбольний матч між збірними Росії та України
Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев запропонував організувати товариський матч між збірними Росії та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".
"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть у більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі. В такому випадку національний кістяк буде складатися з найкращих російських гравців", - сказав Свищев.
За його словами, побачити в найближчому майбутньому товариський матч між збірними України та Росії буде доволі цікаво.
"У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол", - підсумував він.
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есть в российском твиттере клоун: "Голос мордора". По поводу ЭМ Британии он опубликовал:
Любой, кто интересуется историей, или любит морское дело, опознает в корабле ЛК Тип 13 "Ямато" ("тихоокеанский" тупой нос, грушевидную форму) - наверное, самый красивый ЛК в мире всех времен и народов (за исключением парусных ЛК). Скорее всего, это ЛК "Ямато" в заливе Лейте (а не его систершип "Мусаси" в море Сибуян, где он был потоплен): башни развернуты в разные стороны, видно попадание в 1-ю универсальную 155/3 башню (пожар в погребе которой, в значительной мере, и привел к гибели, героически сопротивлявшийся, ЛК).
Но фишка в другом: он, типо, популярный блогер.
Матч они так же, в инете по фото, организовать собрались?
а потому что понимают что это уже не футбол и не спорт и не соревнование, а провокация и политика
А играть с вами мы будем после возврата Крыма, вывода войск из четверти Донбасса и выплат репараций и то, еще подумаем.
Тобто від Динамо.
Ждем еще с больницы Павлова.
Свищев первым организовал известный турнир "Кубок миллионеров", который проводился на французском курорте и сочинской "Розе Хутор". По слухам, именно там он и "сдружился" с сильными мира сего, что якобы и помогло ему превратиться в депутата и многопрофильного бизнесмена.
По слухам, в тот же Куршавель Свищев возил элитных девушек с пониженной социальной ответственностью, с помощью которых устраивал "праздник жизни" для отечественных воротил политики и бизнеса. Еще в 90-х годах он создал элитное модельное агентство Modus Vivendis. Он же одним из первых в России устраивал конкурсы красоты.
В ходе создания целой бизнес-империи Дмитрий Свищев не обошёлся без скандалов с откровенно криминальным душком. Например, поговаривают, что он был участником скандала по рейдерскому захвату садового товарищества "Речник" в Крылатском................
И таких "совпадений" в деятельности Дмитрия Свищева немало. Будет ли совпадением, если подряд на строительство новой канатной дороги в Москве достанется именно компании, где собственником числится отец Свищева? Дождёмся результатов и будем делать выводы. Ждать осталось недолго - интрига разрешится до 16 декабря.
попуститесь, козлорылые лузеры.
после драки кулаками не машут.
Усі футболісти збірної Росії, всі 23 гравці, які брали участь у Чемпіонаті світу з Футболу підозрюються у вживанні допінгу і перебувають під розслідуванням антидопінгового комітету ФІФА, але так як ця організація отримує спонсорські $ з РФ то і розслідування триває десятиліттями...
Раз уж им так хочется отсосать у всех по кругу, то пусть от о всех по торбищу мячей привезут в парашу!
Наша молодёжка в прошлом году всех обыграла и это доказанный факт!