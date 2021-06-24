"Щоб зрозуміти, хто сильніший": У Держдумі РФ запропонували організувати футбольний матч між збірними Росії та України

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев запропонував організувати товариський матч між збірними Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія чи Україна - треба організувати товариський матч. Не треба їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть у більшості своїй виступати в Прем'єр-лізі. В такому випадку національний кістяк буде складатися з найкращих російських гравців", - сказав Свищев.

За його словами, побачити в найближчому майбутньому товариський матч між збірними України та Росії буде доволі цікаво.

"У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на полі. Виключно футбол", - підсумував він.

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