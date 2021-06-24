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На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина

На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина

На найближчому саміті Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня, буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо, що вже на саміті Україна-ЄС буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту", - сказала вона.

Стефанішина також заявила, що сфера телекомунікаційних послуг визнана такою, яка першою отримає режим внутрішнього ринку, що означає секторальну інтеграцію в ЄС.

Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.

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Автор: 

євроінтеграція (501) саміт (764) транзит (787) Євросоюз (13388) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Смотрите какой у нас вице-премьер. Так и хочется ей подчиняться.
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24.06.2021 11:31 Відповісти
І шош ми будемо транзитить?
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24.06.2021 11:32 Відповісти
Добрые намерения и светлые мечты ЗЕ.

Миллиард деревьев и цифровые столбики в парках, например.
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24.06.2021 11:34 Відповісти
Это очень вряд ли.

Не думаю что ЕС интересно вводить в свои системы фактор дестабилизации. А с ЗЕ и его решениями иначе быть просто не может.
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24.06.2021 11:33 Відповісти
Это сообщение, безусловно, подбодрит каждого пересичного, правда, тоже в октябре начинается отопительный сезон с анонсированным повышением тарифов на 35%, но это ничто в сравнении с европейским транзитом!
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24.06.2021 11:36 Відповісти
Після цього українців вже не злякаєш!

На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 1517
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24.06.2021 11:49 Відповісти
 
 