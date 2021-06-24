На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина
На найближчому саміті Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня, буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми плануємо, що вже на саміті Україна-ЄС буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту", - сказала вона.
Стефанішина також заявила, що сфера телекомунікаційних послуг визнана такою, яка першою отримає режим внутрішнього ринку, що означає секторальну інтеграцію в ЄС.
Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.
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Миллиард деревьев и цифровые столбики в парках, например.
Не думаю что ЕС интересно вводить в свои системы фактор дестабилизации. А с ЗЕ и его решениями иначе быть просто не может.