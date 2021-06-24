На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина

На найближчому саміті Україна-ЄС, який має відбутися 12 жовтня, буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми плануємо, що вже на саміті Україна-ЄС буде рішення про приєднання України до європейської системи транзиту", - сказала вона.

Стефанішина також заявила, що сфера телекомунікаційних послуг визнана такою, яка першою отримає режим внутрішнього ринку, що означає секторальну інтеграцію в ЄС.

Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.

Читайте також: Саміт Східного партнерства відбудеться у грудні. Будемо переводити цей порядок денний у дію, - Боррель