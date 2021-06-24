УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10460 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 210 8

Ініціатива відновити саміти ЄС з РФ - небезпечне відхилення від політики санкцій, яке може підірвати їхню ефективність, - Кулеба

Ініціатива відновити саміти ЄС з РФ - небезпечне відхилення від політики санкцій, яке може підірвати їхню ефективність, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що доніс до Європейського Союзу стурбованість України щодо можливого відновлення самітів між Брюсселем та Москвою і наполягає, що це становить ризики.

Про це Кулеба заявив у четвер у Брюсселі після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн - учасниць Східного партнерства - України, Молдови та Грузії з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скористався можливістю зустрічі з високим представником, щоб розділити з ним дуже глибоку стурбованість України щодо інформації, яку ми отримали вчора щодо ініціативи поставити на порядок денний зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться сьогодні в рамках засідання Ради, ідею, яка може привести до відновлення самітів між Росією та Європейським Союзом", - повідомив глава зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, МЗС України вважає, що призупинення політичного діалогу високого рівня між ЄС та Росією є частиною політики санкцій ЄС щодо Росії.

"Ініціатива відновити саміт із РФ без того, щоб бачити будь-який прогрес із російської сторони, буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може лише підірвати політику невизнання та ефективність режиму санкцій і, що ще небезпечніше, розохотити Росію від виконання Мінських домовленостей", - упевнений Кулеба.

Читайте також: Саміт Східного партнерства відбудеться у грудні. Будемо переводити цей порядок денний у дію, - Боррель

Він нагадав, що рішення заморозити саміти між ЄС та Росією було ухвалено у 2014 році на тлі російської агресії проти України.

"На жаль, Росія не демонструє якесь бажання змінити свою політику ні щодо України, ні щодо ЄС. Ми вважаємо, що відновлення самітів не має під собою жодних підстав", - наполягає міністр закордонних справ України.

Автор: 

росія (65073) саміт (764) санкції (11810) Євросоюз (13388) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кулєба, це прямі наслідки недолугої зовнішньої політики від зюзедента
показати весь коментар
24.06.2021 11:40 Відповісти
і це правда...
показати весь коментар
24.06.2021 11:44 Відповісти
мені цікаво, що з цього приводу думають колективні уряди Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, Фінляндії, Швеції і особливо на фоні подій останнього часу - Чехії та Болгарії. І чи переконають наші союзники в ЄС керівництво спілки, що йти на консультативні контакти з касапами - моральний злочин...
показати весь коментар
24.06.2021 11:43 Відповісти
Такие инициативы могут выдвигать только агенты Кремля и Украине нужно прямо так заявлять в западной прессе! По рукам нужно давать русской агентуре и тыкать в них пальцем, чтобы бред не городили!
показати весь коментар
24.06.2021 11:45 Відповісти
Кому именно по рукам давать? Макрону и Меркель? Это их инициатива . И пора уже понять -никому Украина не нужна ..у всех свои интересы... А весь мир с нами- тупой миф для стада
показати весь коментар
24.06.2021 12:21 Відповісти
Макрон во Франции недавно получил не только по рукам, а ему пощечину дал гражданин Франции. Украине нужно про российских лидеров в Европе зацькувать и нужно добиться, чтобы пришли к власти антироссийские власти!
показати весь коментар
24.06.2021 12:53 Відповісти
Це і твоя заслуга, Кулєба, і твого шефа Зєлі.
Замість того, щоб постійно працювати з іноземними партнерами, відстоювати інтереси України, Кулєба загоряє та спить на самітах, а в перервах накидує на тих, хто замість них працює.
Заради своєї посади та посади свого батька, посла України у Вірменії, Кулєба дергадував нижче плінтуса.

Фото: Кулєба "працює" На Анталійському дипломатичному форумі.

https://pbs.twimg.com/media/E4eZY-*********?format=jpg&name=small

https://twitter.com/SarganLarysa/status/1407262075852886016/photo/1
показати весь коментар
24.06.2021 11:51 Відповісти
Меркельша явно не тянет на е7вропейского лидера, сказывается воспитание под комуняками в гдр, а Микрон вообще ведомый, шо с него взять.
показати весь коментар
24.06.2021 12:38 Відповісти
 
 