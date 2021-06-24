Ініціатива відновити саміти ЄС з РФ - небезпечне відхилення від політики санкцій, яке може підірвати їхню ефективність, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що доніс до Європейського Союзу стурбованість України щодо можливого відновлення самітів між Брюсселем та Москвою і наполягає, що це становить ризики.

Про це Кулеба заявив у четвер у Брюсселі після закінчення зустрічі міністрів закордонних справ трьох країн - учасниць Східного партнерства - України, Молдови та Грузії з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скористався можливістю зустрічі з високим представником, щоб розділити з ним дуже глибоку стурбованість України щодо інформації, яку ми отримали вчора щодо ініціативи поставити на порядок денний зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться сьогодні в рамках засідання Ради, ідею, яка може привести до відновлення самітів між Росією та Європейським Союзом", - повідомив глава зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, МЗС України вважає, що призупинення політичного діалогу високого рівня між ЄС та Росією є частиною політики санкцій ЄС щодо Росії.

"Ініціатива відновити саміт із РФ без того, щоб бачити будь-який прогрес із російської сторони, буде небезпечним відхиленням від політики санкцій ЄС, що може лише підірвати політику невизнання та ефективність режиму санкцій і, що ще небезпечніше, розохотити Росію від виконання Мінських домовленостей", - упевнений Кулеба.

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Він нагадав, що рішення заморозити саміти між ЄС та Росією було ухвалено у 2014 році на тлі російської агресії проти України.

"На жаль, Росія не демонструє якесь бажання змінити свою політику ні щодо України, ні щодо ЄС. Ми вважаємо, що відновлення самітів не має під собою жодних підстав", - наполягає міністр закордонних справ України.