УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10460 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
785 6

Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає можливості спецмісії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, - Грау

Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає можливості спецмісії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, - Грау

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила, що погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дозволяє спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Також Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених у порушення лінії відведення. Крім того, досі є систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дає змоги СММ ефективно виконувати свій мандат", - заявила Грау.

У центрі уваги робочої групи з питань безпеки і ТКГ були порушення режиму припинення вогню.

"На жаль, конкретних заходів, які могли б покращити ситуацію з безпекою, погодити не вдалося", - повідомляється на сайті СММ ОБСЄ.

Крім того, спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ докладає максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Єрмак провів зустріч із Шмід

Зазначено, що в роботі політичної групи вже досить давно не вдається знайти конструктивного підходу і виконати доручення ТКГ із розробки Плану дій щодо виконання Мінських угод.

Учасники гуманітарної робочої групи провели детальне обговорення обміну утримуваних з огляду на конфлікт осіб та відкриття нових пунктів пропуску в районі населених пунктів Золотого і Щастя Луганської області.

Обговорення в Економічній робочій групі були зосереджені на водопостачанні, пенсійних виплатах, правах власності та екології.

Автор: 

ОБСЄ (3504) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смішно, мля...((((
показати весь коментар
24.06.2021 11:37 Відповісти
Капец, какая полезная организация.. От них такой же прок был бы, если бы они облака на небе считали. Интересно, какие у них там зарплаты при этом нулевом КПД?
показати весь коментар
24.06.2021 11:43 Відповісти
Поэтому нужно мандат странам блока НАТО, тысяч так на 30 с полным комплексом современного вооружения. И оно сразу попустит...
показати весь коментар
24.06.2021 11:43 Відповісти
Вот и вопрос к ОБСЕ: А какая у вас реакция, если не соблюдается договор, подписанный не только педофилом ******, но и разными урками из луГандонии???
показати весь коментар
24.06.2021 12:02 Відповісти
.
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФАЛЬШИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.
показати весь коментар
24.06.2021 12:10 Відповісти
обсе и эффективность - несовместимые понятия
показати весь коментар
24.06.2021 12:46 Відповісти
 
 