Погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дає можливості спецмісії ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат, - Грау

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау заявила, що погіршення ситуації з безпекою на Донбасі не дозволяє спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ ефективно виконувати свій мандат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом останніх тижнів СММ ОБСЄ спостерігала погіршення безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів. Також Місія продовжує фіксувати використання важких озброєнь, розміщених у порушення лінії відведення. Крім того, досі є систематичні обмеження та перешкоджання вільному пересуванню СММ ОБСЄ, а також атаки на її безпілотні літальні апарати. Це не дає змоги СММ ефективно виконувати свій мандат", - заявила Грау.

У центрі уваги робочої групи з питань безпеки і ТКГ були порушення режиму припинення вогню.

"На жаль, конкретних заходів, які могли б покращити ситуацію з безпекою, погодити не вдалося", - повідомляється на сайті СММ ОБСЄ.

Крім того, спроба просунутися в обговоренні питання розмінування також не увінчалася успіхом.

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Зазначено, що в роботі політичної групи вже досить давно не вдається знайти конструктивного підходу і виконати доручення ТКГ із розробки Плану дій щодо виконання Мінських угод.

Учасники гуманітарної робочої групи провели детальне обговорення обміну утримуваних з огляду на конфлікт осіб та відкриття нових пунктів пропуску в районі населених пунктів Золотого і Щастя Луганської області.

Обговорення в Економічній робочій групі були зосереджені на водопостачанні, пенсійних виплатах, правах власності та екології.