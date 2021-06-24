Майбутній саміт "Східного партнерства" - поворотний пункт для політики ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо на їхнє обговорення, - Кулеба

Україна очікує, що майбутній саміт "Східного партнерства" стане поворотним пунктом для цієї політики ЄС і продемонструє амбіції Брюсселя.

Відповідні очікування озвучив глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба в четвер у Брюсселі після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем та міністрами закордонних справ асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

"Ми говорили про результат, який ми очікуємо від саміту, запланованого на цей рік. Ми чітко окреслили, що "Східне партнерство" - це ініціатива, яка потребує нового поштовху для просування на наступний рівень. Майбутній саміт буде поворотним пунктом для "Східного партнерства". Усі з нас готові працювати з ЄС для того, щоб гарантувати, що цей саміт принесе значний результат і продемонструє амбіції політики ЄС щодо "Східного партнерства", - заявив він.

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Кулеба вважає, що три країни вже досягли значного результату в плані проведення реформ щодо європейських стандартів.

"Ми продовжуватимемо цей шлях. Цей формат асоційованого тріо допоможе нам, щоб бути більш ефективними в наших зусиллях", - підкреслив український міністр.

Він також повідомив, що три міністри прибули сьогодні до Брюсселя, щоб "продемонструвати, що Україна, Грузія і Молдова виросли в своїх європейських прагненнях і готові для нового рівня процесу асоціації, який має привести наші країни в напрямку європейської перспективи".

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"Ми також прибули, щоб обговорити, як структурувати діалог між асоційованим тріо і ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо, що вони будуть предметом обговорення наших експертів", - додав Кулеба.