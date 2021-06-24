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Майбутній саміт "Східного партнерства" - поворотний пункт для політики ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо на їхнє обговорення, - Кулеба

Майбутній саміт

Україна очікує, що майбутній саміт "Східного партнерства" стане поворотним пунктом для цієї політики ЄС і продемонструє амбіції Брюсселя.

Відповідні очікування озвучив глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба в четвер у Брюсселі після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепом Боррелем та міністрами закордонних справ асоційованого тріо (Україна, Грузія, Молдова), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

"Ми говорили про результат, який ми очікуємо від саміту, запланованого на цей рік. Ми чітко окреслили, що "Східне партнерство" - це ініціатива, яка потребує нового поштовху для просування на наступний рівень. Майбутній саміт буде поворотним пунктом для "Східного партнерства". Усі з нас готові працювати з ЄС для того, щоб гарантувати, що цей саміт принесе значний результат і продемонструє амбіції політики ЄС щодо "Східного партнерства", - заявив він.

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Кулеба вважає, що три країни вже досягли значного результату в плані проведення реформ щодо європейських стандартів.

"Ми продовжуватимемо цей шлях. Цей формат асоційованого тріо допоможе нам, щоб бути більш ефективними в наших зусиллях", - підкреслив український міністр.

Він також повідомив, що три міністри прибули сьогодні до Брюсселя, щоб "продемонструвати, що Україна, Грузія і Молдова виросли в своїх європейських прагненнях і готові для нового рівня процесу асоціації, який має привести наші країни в напрямку європейської перспективи".

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"Ми також прибули, щоб обговорити, як структурувати діалог між асоційованим тріо і ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо, що вони будуть предметом обговорення наших експертів", - додав Кулеба.

Автор: 

Східне партнерство (123) євроінтеграція (501) саміт (764) Євросоюз (13388) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Вот что что, а пообсуждать и побеспокоится это прости их стихия. Вот реально что то хорошее сделать это проблема. А так пустые надутые Бла...Бла...Бла.....
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24.06.2021 11:58 Відповісти
« стучите и Вам откроют»
Молодцы министры Украины Грузии Молдовы
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24.06.2021 12:00 Відповісти
И снова здрасти.

Украина в развитии, реформах и борьбе с коррупцией твердой поступью идет назад, но требует, чтобы ЕС шел навстречу.

Щаз!!!
Кроме декларации о добрых намерениях можете ничего не ждать при таких условиях.
А будете быковать - на дверь укажут.
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24.06.2021 12:04 Відповісти
Snachala nada domashku zdelatj , paka etava nebudet , Eiropa i NATO toka mechti ....k balshomu sazheleniju
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24.06.2021 12:07 Відповісти
Порошенко майже кожний день розмовляв з західними лідерами-доводив,просив, паполягав. Були результати були санкції. Ніхто навіть не думав "обніматись" з фашистом путіним. Без присутності України нічого не обговорювалось За два роки правління зеленої чуми--чуємо тільки бла-бла. Все обговорюється і вирішується без нас. Клоуни тільки відосикі записують,і брешуть брешуть. Тупі гниди приведуть до знищення держави. А як лохи-- вам це подобається, чи яка різниця?
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24.06.2021 13:08 Відповісти
 
 