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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК

Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати прийняті 27 липня 2020 року угоди про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська сторона СЦКК в Facebook.

Так, згідно з даними СЦКК 23 червня з 04.35 по 04.55, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій підрозділів Збройних Сил України у районі населеного пункту Південне з мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся з району шахти імені Гагаріна на тимчасово окупованій території.

Застосування збройними формуваннями РФ мінометів калібру 120 мм, заборонених пунктом 2 доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України.

Також підкреслюється, що окупанти свідомо збільшують кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння.

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"За минулу добу, 23 червня, Українською стороною СЦКК зафіксовано застосування російсько-окупаційними військами мінометів калібру 82 і 120 мм, а також артилерії калібру 122 мм", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі зазначені порушення задокументовані українською стороною.

"Такі дії свідчать про небажання російсько-окупаційних військ дотримуватися досягнутих угод та спрямовані на подальшу ескалацію вздовж лінії розмежування. За фактом порушень Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на адресу Голови СММ ОБСЄ", - додали в СЦКК.

Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК 01

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обстріл (28378) Донбас (22354) СЦКК (642)


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нужно просто перестать не стрелять. 146% гарантии
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24.06.2021 12:13 Відповісти
Режим" тиші "він такий ......
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24.06.2021 12:14 Відповісти
Російські неонацисти маршували по Москві з криками ;Росіся для срусьскіх!;, але назустріч їм ішло кілька кавказців...
https://www.youtube.com/watch?v=ZPcQofGjNn8
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24.06.2021 12:14 Відповісти
Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7973
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24.06.2021 12:27 Відповісти
Алооо !.
..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
......
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮXAМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


..
.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.06.2021 12:19 Відповісти
Когда уже закончится этот гребаный цирк? То есть вся проблема в том что они стреляют из "запрещенных" минометов? Значит есть и разрешенные? И из них стрелять можно? Бред, который нам ежедневно пытаются внушить.
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24.06.2021 12:21 Відповісти
В окупованій Ялті крокодили-утікачі покусали російського військового
В окупованому Росією українському Криму крокодили, які напередодні утекли з крокодиляріуму, напали на військового збройних сил Російської Федерації )
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24.06.2021 12:24 Відповісти
 
 