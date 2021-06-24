Війська РФ застосували на Донбасі 122-мм артилерію і заборонені міномети, - СЦКК

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати прийняті 27 липня 2020 року угоди про Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська сторона СЦКК в Facebook.

Так, згідно з даними СЦКК 23 червня з 04.35 по 04.55, збройні формування РФ здійснили обстріл позицій підрозділів Збройних Сил України у районі населеного пункту Південне з мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся з району шахти імені Гагаріна на тимчасово окупованій території.

Застосування збройними формуваннями РФ мінометів калібру 120 мм, заборонених пунктом 2 доповнення до Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року, несе пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України.

Також підкреслюється, що окупанти свідомо збільшують кількість порушень із застосуванням забороненого озброєння.

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"За минулу добу, 23 червня, Українською стороною СЦКК зафіксовано застосування російсько-окупаційними військами мінометів калібру 82 і 120 мм, а також артилерії калібру 122 мм", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всі зазначені порушення задокументовані українською стороною.

"Такі дії свідчать про небажання російсько-окупаційних військ дотримуватися досягнутих угод та спрямовані на подальшу ескалацію вздовж лінії розмежування. За фактом порушень Українською стороною СЦКК направлено відповідні ноти на адресу Голови СММ ОБСЄ", - додали в СЦКК.