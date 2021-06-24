Невідповідна судова реформа може уповільнити досягнення Україною цілей в інших реформах, - Представництво ЄС

Заступник глави Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло вважає, що невідповідна судова реформа в Україні може уповільнити досягнення цілей в інших реформах.

Про це він заявив на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" в четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Невідповідна реформа судочинства може уповільнити досягнення цілей в інших реформах", - сказав він.

Крім того, Дюфло зазначив, що ЄС моніторить ухвалення Україною тих законодавчих актів, які "не відповідають духу та букві Угоди про асоціацію України-ЄС".

Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.

Також читайте: Майбутній саміт "Східного партнерства" - поворотний пункт для політики ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо на їхнє обговорення, - Кулеба