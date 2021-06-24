УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10487 відвідувачів онлайн
Новини
496 7

Невідповідна судова реформа може уповільнити досягнення Україною цілей в інших реформах, - Представництво ЄС

Невідповідна судова реформа може уповільнити досягнення Україною цілей в інших реформах, - Представництво ЄС

Заступник глави Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло вважає, що невідповідна судова реформа в Україні може уповільнити досягнення цілей в інших реформах.

Про це він заявив на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" в четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Невідповідна реформа судочинства може уповільнити досягнення цілей в інших реформах", - сказав він.

Крім того, Дюфло зазначив, що ЄС моніторить ухвалення Україною тих законодавчих актів, які "не відповідають духу та букві Угоди про асоціацію України-ЄС".

Раніше урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.

Також читайте: Майбутній саміт "Східного партнерства" - поворотний пункт для політики ЄС. Ми зробили конкретні пропозиції і чекаємо на їхнє обговорення, - Кулеба

Автор: 

євроінтеграція (501) судова реформа (1459) реформи (3206) Євросоюз (13388)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько лет этой "рехформе"???
показати весь коментар
24.06.2021 12:26 Відповісти
НЄееее , ЄС та США ви допомагайте вові справлятися з уХйлом , бо то ж важливо для миру у Європі , а у плани захвату СЦАРЬОНКОМ влади не влізайте!У нього не суди й правові дії у країні - у нього 95квартальські санкції та нові закони під його сцарювання, а саме - закон про політико-правове ЗЕсцарювання його ЛІЧНИМИ УКАЗАМИ
показати весь коментар
24.06.2021 12:28 Відповісти
Це до слова до інфи про "https://censor.net/ua/news/3273181/********************************************************************************************************"
показати весь коментар
24.06.2021 12:29 Відповісти
лещенок, вНаємов це вже не турбує.
Пельки заткнуті баблом.
показати весь коментар
24.06.2021 12:43 Відповісти
Тому, що я живу в цій країні.
І не служу зеленському, єрмаку, татарову, як згадані поци, які при потребі порішають свої питання у вовчих судах.
Для інших громадян буде зелений бєспрєдєл.
показати весь коментар
24.06.2021 13:02 Відповісти
Другими словами-"посадите этих судей за коррупцию и саботаж и перезагрузите кадрово и качественно судебную систему по-новой!"
показати весь коментар
24.06.2021 13:38 Відповісти
 
 