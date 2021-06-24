Командира луганського "Беркута" Костенка заочно засуджено до 4 років в'язниці за розгін Євромайдану в Черкасах

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута" Валерію Костенку. Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", передає Цензор.НЕТ.

Йому оголосили вирок у справі побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

"Валерія Костенка суд визнав винним за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що сам Костенко перебуває в розшуку.







