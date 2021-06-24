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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Командира луганського "Беркута" Костенка заочно засуджено до 4 років в'язниці за розгін Євромайдану в Черкасах

Командира луганського

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута" Валерію Костенку. Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Адвокатська дорадча група", передає Цензор.НЕТ.

Йому оголосили вирок у справі побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

"Валерія Костенка суд визнав винним за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд вирішив не відстороняти від посади співробітника НПУ, який разом з "Беркутом" із застосуванням сили затримав журналістів на Майдані в 2014-му

Повідомляється, що сам Костенко перебуває в розшуку.

Командира луганського Беркута Костенка заочно засуджено до 4 років вязниці за розгін Євромайдану в Черкасах 01
Командира луганського Беркута Костенка заочно засуджено до 4 років вязниці за розгін Євромайдану в Черкасах 02
Командира луганського Беркута Костенка заочно засуджено до 4 років вязниці за розгін Євромайдану в Черкасах 03
Командира луганського Беркута Костенка заочно засуджено до 4 років вязниці за розгін Євромайдану в Черкасах 04

Автор: 

Беркут (532) вирок (1066) суд (11671) Черкаси (547)


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У Венедиктової рухаються справи тільки проти тих, кого неможливо дістати.
Богатирьова, Єфремов, Портнов спокійно живуть в неї під носом при незакритих кримінальних справах. І ЖОДНОГО виклику на допити за 3 роки зеленої влади.
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24.06.2021 12:41 Відповісти
Ето же просто.
Смотри на флаги.
Если люди с государственными флагами стоят против мусорни - значит мусорня офигела и её пора жечь.
А если флаги любые другие - ето какие-то петухи, которых надо разогнать нахер.
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24.06.2021 13:34 Відповісти
А тих хто поселив луганський "Беркут" в навчальному центрі прикордонників "Оршанець" до відповідальності не притягають?
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24.06.2021 13:18 Відповісти
Герой Украины Момот тогда возглавлял "Оршанец". Героически погиб в АТО 7 лет назад. Ну и? Что, хочешь инициировать? Вперед - и тебе лично голову черкащане отобьют и правильно сделают.
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02.07.2021 16:12 Відповісти
 
 