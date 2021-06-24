Ідея акцизу на зелену енергію суперечить змісту цього податку, - шведський інвестор

План Кабінету Міністрів впровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні суперечить змісту такого виду податку і зупиняє інвестиції в розвиток сектору відновлюваної енергетики країни.

Про це під час круглого столу, організованого Європейською бізнес асоціацією, заявив власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен. "Запровадити акциз на електроенергію з відновлюваних джерел абсолютно філософськи суперечить самій ідеї акцизу", - сказав Стурен. За його словами, згідно з правильною логікою і змістом акцизний збір - це плата споживача за шкідливу послугу або товар. Він зазначив, що акцизний збір має застосовуватися на шкідливі товари, а не екологічну електроенергію, - сигарети, алкоголь, бензин і дизельне паливо.

"Людина, яка занадто багато курить, сплатила акциз і віддала гроші на охорону здоров'я, на своє лікування і лікування інших людей. Людина, яка занадто багато вживає алкоголю, аналогічно. Людина, яка їде автотранспортом, забруднює природу - віддає свої гроші на будівництво доріг", - додав інвестор. Він повідомив, що в Україні точно так само існує акцизний збір на виробництво електроенергії, яка вироблена з джерел, що забруднюють довкілля. "Є акциз на ті види енергетики, які завдають шкоди. Це вугільні ТЕС, атомна енергетика. Але запроваджувати акциз на зелену енергетику - це парадокс", - наголосив Стурен.

Раніше Американська торговельна палата (АСС) і Європейська Бізнес Асоціація закликала відхилити законопроєкт про податкові зміни (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни. Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти. 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готуються ще 10 компаній.