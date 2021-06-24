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Новини
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Ідея акцизу на зелену енергію суперечить змісту цього податку, - шведський інвестор

Ідея акцизу на зелену енергію суперечить змісту цього податку, - шведський інвестор

План Кабінету Міністрів впровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні суперечить змісту такого виду податку і зупиняє інвестиції в розвиток сектору відновлюваної енергетики країни.

Про це під час круглого столу, організованого Європейською бізнес асоціацією, заявив власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен. "Запровадити акциз на електроенергію з відновлюваних джерел абсолютно філософськи суперечить самій ідеї акцизу", - сказав Стурен. За його словами, згідно з правильною логікою і змістом акцизний збір - це плата споживача за шкідливу послугу або товар. Він зазначив, що акцизний збір має застосовуватися на шкідливі товари, а не екологічну електроенергію, - сигарети, алкоголь, бензин і дизельне паливо.

"Людина, яка занадто багато курить, сплатила акциз і віддала гроші на охорону здоров'я, на своє лікування і лікування інших людей. Людина, яка занадто багато вживає алкоголю, аналогічно. Людина, яка їде автотранспортом, забруднює природу - віддає свої гроші на будівництво доріг", - додав інвестор. Він повідомив, що в Україні точно так само існує акцизний збір на виробництво електроенергії, яка вироблена з джерел, що забруднюють довкілля. "Є акциз на ті види енергетики, які завдають шкоди. Це вугільні ТЕС, атомна енергетика. Але запроваджувати акциз на зелену енергетику - це парадокс", - наголосив Стурен.

Раніше Американська торговельна палата (АСС) і Європейська Бізнес Асоціація закликала відхилити законопроєкт про податкові зміни (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни. Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти. 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готуються ще 10 компаній.

Автор: 

акциз (437) енергетика (2591)


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Топ коментарі
+6
А супер заработки по 5.5 гривен за килловатт...Не противоречит совести и здравому смыслу и платежеспособности населения? Или обворовывать под маской "экологии" это нормально?
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24.06.2021 12:37
+3
😀😀😀

Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
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24.06.2021 12:38
+3
палата какая? ты с наполеоном или прокурором общайся.
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24.06.2021 12:49
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Экономический блок в Раде состоит из дебилов - Гетьманцев, южанина и другие
Они постоянно пытаются увеличить налоги : бо как иначе наполнить бюджет УМА НЕ ХВАТАЕТ
ВОТ БАЛАШОВ предлагает уменьшить налоги 5/10 . В бедной стране налоги должны быть небольшими , но платить должны все .
А эти придурки в Раде уже додумались обкладывать налогом купленные машины из салонов ? С какой стати ? Люди покупают на заработанные деньги после выплаты всех налогов . Что это за ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ?
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24.06.2021 12:36 Відповісти
Ты еще пожалуйся на налог на недвижимость. Налог на роскошь есть во многих странах.
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24.06.2021 12:50 Відповісти
А супер заработки по 5.5 гривен за килловатт...Не противоречит совести и здравому смыслу и платежеспособности населения? Или обворовывать под маской "экологии" это нормально?
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24.06.2021 12:37 Відповісти
в твой дірявій карман никто не лезет, успокойся.
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24.06.2021 12:40 Відповісти
палата какая? ты с наполеоном или прокурором общайся.
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24.06.2021 12:49 Відповісти
Тебе надо ты и общайся
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24.06.2021 13:23 Відповісти
уколы не пропускай.
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24.06.2021 13:49 Відповісти
Тебе уколы нужнее
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24.06.2021 14:31 Відповісти
😀😀😀

Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
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24.06.2021 12:38 Відповісти
останавливает инвестиции / Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Ну остановит инвестиции ещё на сотню-другую миллионов долларов : какая разница. Кодлану Коломойского и так хорошо.
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24.06.2021 12:56 Відповісти
Идея акциза на зеленую энергию противоречит сути этого налога, – шведский инвестор - Цензор.НЕТ 2095
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24.06.2021 12:59 Відповісти
"Европейская бизнес ассоциация" - чтоб все понимали, это организация зарегистрированная в Киеве как обычный ФОП. Которая за деньги лоббирует интересы крупного бизнеса. И эта новость тоже здесь по этой причине. Заходите к ним на сайт и почитайте. Источник: https://censor.net/ru/n3273205
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24.06.2021 12:59 Відповісти
Возможно швед заходил в этот бизнес когда о нём ещё не знал Акметов. А потом Акметка налупил своих станций и всё пошло пропадом. А вот при Петре я помню акметову разрешили ввезти беспошлинно оборудование и солнечные панели.

"Отметим, что поставщиком панелей для СЭС Ахметова стала китайская компания Risen. В то же время от ввоза этих панелей в Украину бюджет не получил ни одной гривни налогов, ведь в конце 2018 года Рада освободила импорт солнечных панелей от налога на добавленную стоимость."
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24.06.2021 13:06 Відповісти
Возможно швед изучил рынок, но обычаи местных туземцем лень было прояснить
имеет результат
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24.06.2021 14:39 Відповісти
кацап, тут водки нет, иди на мокша.ру
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24.06.2021 13:25 Відповісти
Недоволен ты, а я на квартирных лохах зарабатываю.
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24.06.2021 14:38 Відповісти
Этот акциз вообще противоречит здравому смыслу.
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24.06.2021 13:27 Відповісти
Згідний, необхідно просто скасувати закон, який дає супер преференції виробникам зеленої енергії і нехай працюють на загальних підставах.

Але якщо з тих, чи інших причин це нереально, то акциз теж не таке вже і погане рішення.
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24.06.2021 13:46 Відповісти
Швед мабуть не знає: що таке "дебіли"...
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24.06.2021 15:49 Відповісти
Как говорит старинная русская пословица - поскреби шведского ивестора - обнаружишь татарина!
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24.06.2021 15:52 Відповісти
 
 