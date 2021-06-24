Ідея акцизу на зелену енергію суперечить змісту цього податку, - шведський інвестор
План Кабінету Міністрів впровадити акцизний збір на виробництво "зеленої" електроенергії в Україні суперечить змісту такого виду податку і зупиняє інвестиції в розвиток сектору відновлюваної енергетики країни.
Про це під час круглого столу, організованого Європейською бізнес асоціацією, заявив власник компанії "Віндкрафт Україна" Карл Стурен. "Запровадити акциз на електроенергію з відновлюваних джерел абсолютно філософськи суперечить самій ідеї акцизу", - сказав Стурен. За його словами, згідно з правильною логікою і змістом акцизний збір - це плата споживача за шкідливу послугу або товар. Він зазначив, що акцизний збір має застосовуватися на шкідливі товари, а не екологічну електроенергію, - сигарети, алкоголь, бензин і дизельне паливо.
"Людина, яка занадто багато курить, сплатила акциз і віддала гроші на охорону здоров'я, на своє лікування і лікування інших людей. Людина, яка занадто багато вживає алкоголю, аналогічно. Людина, яка їде автотранспортом, забруднює природу - віддає свої гроші на будівництво доріг", - додав інвестор. Він повідомив, що в Україні точно так само існує акцизний збір на виробництво електроенергії, яка вироблена з джерел, що забруднюють довкілля. "Є акциз на ті види енергетики, які завдають шкоди. Це вугільні ТЕС, атомна енергетика. Але запроваджувати акциз на зелену енергетику - це парадокс", - наголосив Стурен.
Раніше Американська торговельна палата (АСС) і Європейська Бізнес Асоціація закликала відхилити законопроєкт про податкові зміни (№5600), зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку і погіршить інвестиційний клімат країни. Нагадаємо, Кабінет Міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується запровадити акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що запровадження акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти. 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує своїх зобов'язань щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро. За інформацією юристів, до аналогічного позову готуються ще 10 компаній.
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Они постоянно пытаются увеличить налоги : бо как иначе наполнить бюджет УМА НЕ ХВАТАЕТ
ВОТ БАЛАШОВ предлагает уменьшить налоги 5/10 . В бедной стране налоги должны быть небольшими , но платить должны все .
А эти придурки в Раде уже додумались обкладывать налогом купленные машины из салонов ? С какой стати ? Люди покупают на заработанные деньги после выплаты всех налогов . Что это за ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ?
Бомж проходит мимо старых Жигулей.
- Откуда у людей деньги!? Я целый день чего-то собираю и только на еду хватает...
Владелец Жигулей проходя мимо Мерседеса:
- Откуда у людей деньги!? Я целый день на работе, плюс на огороде всё лето.
Хватает семью прокормить, машину заправить, про отпуск молчу...
Владелец Мерседеса проезжая мимо огромного особняка, во дворе Порш, Феррари, Мазерати.
- Откуда у людей деньги!? Я кручусь как могу, третий ресторан открыл. Жена вторую зиму в одной и той же шубе ходит...
Чиновник, выезжая на Порше из огромного особняка, объезжает длинную пробку в сопровождении ГАИ.
- Я такие законы придумываю, что все должны пешком ходить, а они все на машинах разъезжают. Откуда у людей деньги!?
"Отметим, что поставщиком панелей для СЭС Ахметова стала китайская компания Risen. В то же время от ввоза этих панелей в Украину бюджет не получил ни одной гривни налогов, ведь в конце 2018 года Рада освободила импорт солнечных панелей от налога на добавленную стоимость."
имеет результат
Але якщо з тих, чи інших причин це нереально, то акциз теж не таке вже і погане рішення.