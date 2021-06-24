Завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює. У США є механізми для зупинки проєкту, - Вітренко

Технічне завершення будівництва "Північного потоку-2" ще не означає, що газопровід запрацює.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав він.

За словами Вітренка, навіть отримання оператором проєкту Nord Stream 2 AG сертифікації як незалежного оператора не означає, що газопровід розпочне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який іде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій із боку США", - додав Вітренко.

Голова "Нафтогазу" пояснив, що під час свого нещодавнього візиту до США він обговорював із конгресменами наявні можливості зупинення проєкту, оскільки адміністрація президента поки що так і не застосувала найбільш дієвих санкцій.

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"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а компаній, які працюють із ним, та операційних грошових потоків.

"У чому сенс будь-яких санкцій? США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією або цією особою, тоді ми не будемо мати справи з вами. Ви не зможете використовувати нашу банківську систему, працювати з нашими американськими компаніями", - резюмував голова НАК.