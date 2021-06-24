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Новини
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Завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює. У США є механізми для зупинки проєкту, - Вітренко

Завершення будівництва

Технічне завершення будівництва "Північного потоку-2" ще не означає, що газопровід запрацює.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав він.

За словами Вітренка, навіть отримання оператором проєкту Nord Stream 2 AG сертифікації як незалежного оператора не означає, що газопровід розпочне роботу.

"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який іде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій із боку США", - додав Вітренко.

Голова "Нафтогазу" пояснив, що під час свого нещодавнього візиту до США він обговорював із конгресменами наявні можливості зупинення проєкту, оскільки адміністрація президента поки що так і не застосувала найбільш дієвих санкцій.

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"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а компаній, які працюють із ним, та операційних грошових потоків.

"У чому сенс будь-яких санкцій? США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією або цією особою, тоді ми не будемо мати справи з вами. Ви не зможете використовувати нашу банківську систему, працювати з нашими американськими компаніями", - резюмував голова НАК.

Автор: 

Нафтогаз (4411) санкції (11810) США (22713) Північний потік (2461) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+3
пусть гадит....прикольно...Это от беспомощности.....шавка....
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24.06.2021 12:53
+2
не уходи...прикольное у тебя слабоумие и ничтожность. тебя будет не хватать.
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24.06.2021 12:57
+2
Москали в пролете, как фанера над Воронежем в футбол играть это вам не лапти из лыка плести... Так что москалям остается по телеку наблюдать, как в плей-офф будет играть Украинская сборная и как украинские болельщики будут петь на весь мир хит "путин - ху@ло"
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24.06.2021 12:58
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хватит повторять эту мантру...
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24.06.2021 12:43 Відповісти
При смерти, в коме, в реанимации лежит. Кум приходит проститься.
- Принёс? Давай.
Больной вскакивает с кровати, опрокидывает чекушку, закуривает, и начинает одеваться.
- Да як же так?
- Зрозумійте, куме, Кома, це не крапка.
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24.06.2021 13:05 Відповісти
Его могут просто не сертифицировать, это вполне реально.
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24.06.2021 12:45 Відповісти
Могут.

Вчера вечером у них, на споте за 400 долларов перевалили 1000 кубов.
Посчитайте для себя стоимость газа в будущем году.
P.S Украина уже 16 закачала, от 330 до 380.
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24.06.2021 13:08 Відповісти
При Порошенко Украина покупала еще дороже.
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24.06.2021 15:15 Відповісти
Морские котики....подразделения спецдиверсий. а потом ...настамнет. И кто же это наделал?
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24.06.2021 12:47 Відповісти
Труба зарыта на дне.
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24.06.2021 13:09 Відповісти
Помаши всем ручкой.Скажи Цензор-пращай.И пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
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24.06.2021 12:52 Відповісти
пусть гадит....прикольно...Это от беспомощности.....шавка....
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24.06.2021 12:53 Відповісти
не уходи...прикольное у тебя слабоумие и ничтожность. тебя будет не хватать.
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24.06.2021 12:57 Відповісти
Слы, русский, дело есть. У меня тут разыгралось, аж свербит - хочу отведать этого европейского вкусу, гейщины этой. За сколько в жопу пустишь? Доплачу отдельно, если прям на кукане споешь "от Волги до Енисея". А, медвежонок?
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24.06.2021 12:58 Відповісти
😂🌷×××××÷÷
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24.06.2021 12:56 Відповісти
Москали в пролете, как фанера над Воронежем в футбол играть это вам не лапти из лыка плести... Так что москалям остается по телеку наблюдать, как в плей-офф будет играть Украинская сборная и как украинские болельщики будут петь на весь мир хит "путин - ху@ло"
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24.06.2021 12:58 Відповісти
...а в цей час на території однієї Зкріпної Смєхдєржави відбуватиметься веселе мерехтіння, видиме навіть з Космосу (особливо добре це чарівне видовище буде помітне, коли на цій частині планети буде ніч).
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24.06.2021 17:28 Відповісти
как гласит народная мудрость ещё никогда не было так что бы было никак..... возможно это не
переводимо на слишком буквальный немецкий возможно плохо переводимо на инглш. но нам
важнее всего понимать самих себя что совершенно никак не лепится с какаяразница..........
а на эту ситуацию мы уже влияем от слова никак.... хиба шо волаты.... и по скольку в сп-2 вло
жены в львиной доле!!! грошенята самых небедных... кого-кого??? богоносных но одновремен
но и граждан пиндостана то шо??? либо ни они ни вован ничего никак не имеют что противо-
речит нар.мудрости либо...... опа.... мы опять попали............
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24.06.2021 12:59 Відповісти
По укладке на вчера оставался 61,7 км. Работает один трубоукладчик, что со вторым - непонятно, не уходит, но работы не проводит.
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24.06.2021 13:10 Відповісти
В том то и проблема что у США, которые будут использовать ситуацию только в свою пользу есть механизмы, а у Украины, для которой это вопрос национальной безопасности, есть только глава правления с заоблочной зарплатой, которая не соответствует ни уровню зарплат по стране, ни его проф. пригодности...
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24.06.2021 13:31 Відповісти
У США есть механизмы для остановки проекта, Витренко.- Правда, Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными . Но Зеленский типа волшебника в голубом вертолёте прилетит к Байдену и старика вразумит.
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24.06.2021 13:35 Відповісти
Вот так нужно было работать всегда.В США президент на самое главное цабе и на него можно давить через конгресс и сенат.Много демократов сейчас также в шоке от того что творит старый маразматик Байден, плюс республиканцы,которые изначально боролись с этим потоком.
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24.06.2021 13:37 Відповісти
США сначала создали монстра, а сейчас думают что с этим делать и для борьбы с Китаем страны ЕС большая подмога, которую нельзя не учитывать, так что какие то жалкие три лярда зелени и триллионные войны с Китаем не сопоставимые вещи.
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24.06.2021 13:47 Відповісти
Это да.Не нужно было после войны вливать в Германию столько американского бабла чтобы потом она опять мутила пакты с неонацистами из рашки.
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25.06.2021 03:09 Відповісти
Настоящий патриот. Тот, кто может донести американцам здравые мысли на их языке
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24.06.2021 18:42 Відповісти
 
 