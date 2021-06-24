Завершення будівництва "Північного потоку-2" не означає, що він запрацює. У США є механізми для зупинки проєкту, - Вітренко
Технічне завершення будівництва "Північного потоку-2" ще не означає, що газопровід запрацює.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Навіть якщо будівництво буде завершено, потім цей газопровід треба сертифікувати, без цього він не може працювати - є відповідні сертифікаційні санкції. Відповідно, США можуть зробити так, щоб ця сертифікація не відбулася", - сказав він.
За словами Вітренка, навіть отримання оператором проєкту Nord Stream 2 AG сертифікації як незалежного оператора не означає, що газопровід розпочне роботу.
"Щоб цей газопровід працював, багато ще чого потрібно: щоб були компанії, які бронюють потужності, щоб хтось купував газ, який іде через цей газопровід. І все це теж може бути предметом відповідних санкцій із боку США", - додав Вітренко.
Голова "Нафтогазу" пояснив, що під час свого нещодавнього візиту до США він обговорював із конгресменами наявні можливості зупинення проєкту, оскільки адміністрація президента поки що так і не застосувала найбільш дієвих санкцій.
"Тому питання, яке ми обговорюємо з конгресменами, - додаткове законодавство, яке все ж зробить так, щоб адміністрація наклала ці санкції. З іншого боку, ми говоримо і з самою адміністрацією, щоб вони змінили своє рішення і наклали ці дієві санкції", - сказав він.
Вітренко також зазначив, що більшість санкцій можна застосувати не до самого газопроводу, а компаній, які працюють із ним, та операційних грошових потоків.
"У чому сенс будь-яких санкцій? США кажуть: якщо ви хочете мати справу з цією компанією або цією особою, тоді ми не будемо мати справи з вами. Ви не зможете використовувати нашу банківську систему, працювати з нашими американськими компаніями", - резюмував голова НАК.
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Вчера вечером у них, на споте за 400 долларов перевалили 1000 кубов.
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переводимо на слишком буквальный немецкий возможно плохо переводимо на инглш. но нам
важнее всего понимать самих себя что совершенно никак не лепится с какаяразница..........
а на эту ситуацию мы уже влияем от слова никак.... хиба шо волаты.... и по скольку в сп-2 вло
жены в львиной доле!!! грошенята самых небедных... кого-кого??? богоносных но одновремен
но и граждан пиндостана то шо??? либо ни они ни вован ничего никак не имеют что противо-
речит нар.мудрости либо...... опа.... мы опять попали............