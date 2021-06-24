Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій з Протасевичем

Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій із затриманим журналістом Романом Протасевичем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це заявив генпрокурор Республіки Андрій Швед.

"До нас офіційно ніхто не звертався", - заявив він.

Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб вони допитали Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Білорусі Головченко пригрозив відповісти на санкції Заходу: Вибираємо найадекватніші заходи реагування