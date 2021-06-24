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Новини Затримання Протасевича
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Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій з Протасевичем

Терористи

Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій із затриманим журналістом Романом Протасевичем.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це заявив генпрокурор Республіки Андрій Швед.

"До нас офіційно ніхто не звертався", - заявив він.

Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб вони допитали Протасевича.

Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7927) допит (696) тероризм (2865) найманці рф (2053) Протасевич Роман (297)


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Этот Протасевич на фото на нашего Коноплянку похож.
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24.06.2021 13:10 Відповісти
Кремль зрозумів що "перегнув палицю" і дав команду "ЛНРовцям" "відхреститься" від "слідчих дій" В прокуратурі Білорусі теж це зрозуміли А що саме заявить з цього приводу Лука? Адже він офіційно підтвердив факт запрошення "ЛНРовців" для допиту Протасевича! А тут з їх боку таке "кидалово"! І Лука остався "идиотом в гордом одиночестве"!!!
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24.06.2021 14:22 Відповісти
Шо, всралися?! (с)
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24.06.2021 15:28 Відповісти
Евросоюз ввел ограничения в отношении калийной и нефтяной отраслей экономики Белоруссии, а также банковского сектора. Как следует из https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/24/eu-imposes-sanctions-on-belarusian-economy/ документа , опубликованного в официальном журнале ЕС, санкции затронут экспорт нефтепродуктов, калийных удобрений и табачной промышленности.

Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.("Русский еврей")
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24.06.2021 17:46 Відповісти
 
 