Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій з Протасевичем
Терористи "ЛНР" не зверталися до Генпрокуратури Білорусі з приводу слідчих дій із затриманим журналістом Романом Протасевичем.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це заявив генпрокурор Республіки Андрій Швед.
"До нас офіційно ніхто не звертався", - заявив він.
Нагадаємо, раніше терористи організації "ЛНР" заявили, що хочуть судити Протасевича у себе, оскільки він нібито воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". Терористи звинувачують Протасевича в скоєнні злочинів проти людяності, і заявляють, що в разі екстрадиції йому загрожує розстріл. 5 червня в ОРЛО заявили, що в Білорусь відправили "слідчих", щоб вони допитали Протасевича.
Як повідомлялося, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
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Еще ЕС запретил продавать Минску технологии и программное обеспечение для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи, а также товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
Ограничения также затронут банковский сектор. Европейскому инвестиционному банку теперь запрещено финансировать государственные белорусские проекты. Кроме того, будет ограничен доступ правительства Белоруссии и финансовых организаций к рынкам ЕС.("Русский еврей")