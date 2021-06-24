Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".

"Є відеокадри, є фактологічні підтвердження ... не тільки з нашого боку, але і з боку британського журналіста", - сказала Захарова в ефірі російського телеканалу.

"Не тільки ж британським спецслужбам підставляти ВВС під удар. Вони і так дуже часто це роблять. А тут вони опинилися в незручній для себе ситуації. Коли британське міністерство оборони і британське посольство в Москві говорили, що в ході їхнього нібито мирного заходу не було жодних інцидентів, ніякого попереджувального залпу з боку російської авіації - мабуть, вони також не побачили катер берегової охорони, а британський журналіст все це побачив і почув, відповідно, відповідь очевидна: тут в обличчя брехня. Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики", - сказала представниця МЗС.

Офіційна представниця МЗС РФ Росії Марія Захарова, коментуючи ситуацію з британським есмінцем, заявила що "на такі нахабні заходи і безцеремонні провокації буде даватися комплексна відповідь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

МЗС Росії заявить послу Великої Британії жорсткий демарш у зв'язку із ситуацією з британським есмінцем.

"Ми заявили вчора, що викликано британського посла. Вона (посол) в МЗС перебуватиме сьогодні, і їй буде зроблено жорсткий демарш", - також сказала Захарова.

За її словами, ця зустріч, "я можу точно сказати, вона буде неприємною для британської сторони".

Посольство Великої Британії в РФ поки не відреагувало на повідомлення про виклик посла в МЗС.

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Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.