Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".
"Є відеокадри, є фактологічні підтвердження ... не тільки з нашого боку, але і з боку британського журналіста", - сказала Захарова в ефірі російського телеканалу.
"Не тільки ж британським спецслужбам підставляти ВВС під удар. Вони і так дуже часто це роблять. А тут вони опинилися в незручній для себе ситуації. Коли британське міністерство оборони і британське посольство в Москві говорили, що в ході їхнього нібито мирного заходу не було жодних інцидентів, ніякого попереджувального залпу з боку російської авіації - мабуть, вони також не побачили катер берегової охорони, а британський журналіст все це побачив і почув, відповідно, відповідь очевидна: тут в обличчя брехня. Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики", - сказала представниця МЗС.
Офіційна представниця МЗС РФ Росії Марія Захарова, коментуючи ситуацію з британським есмінцем, заявила що "на такі нахабні заходи і безцеремонні провокації буде даватися комплексна відповідь".
МЗС Росії заявить послу Великої Британії жорсткий демарш у зв'язку із ситуацією з британським есмінцем.
"Ми заявили вчора, що викликано британського посла. Вона (посол) в МЗС перебуватиме сьогодні, і їй буде зроблено жорсткий демарш", - також сказала Захарова.
За її словами, ця зустріч, "я можу точно сказати, вона буде неприємною для британської сторони".
Посольство Великої Британії в РФ поки не відреагувало на повідомлення про виклик посла в МЗС.
Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все росіске свинство засняте.
Сказала, что отменят английский в школах.
Слава труду госпожа Мосейчук
и пусть Европа захлебнется со своими санкциями)
тот без бояры был бухим !
Так что кацапы конечно пыжатся выглядеть грозными...
Но на деле получилось даже смешно - мелкая посудина и доисторический летающий кирогаз типа угрожали ракетному эсминцу, способному одним залпом вынести всю авиацию РФ на ЧМ.