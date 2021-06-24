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Новини
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Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

Представниця МЗС РФ Захарова назвала

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РИА "Новости".

"Є відеокадри, є фактологічні підтвердження ... не тільки з нашого боку, але і з боку британського журналіста", - сказала Захарова в ефірі російського телеканалу.

"Не тільки ж британським спецслужбам підставляти ВВС під удар. Вони і так дуже часто це роблять. А тут вони опинилися в незручній для себе ситуації. Коли британське міністерство оборони і британське посольство в Москві говорили, що в ході їхнього нібито мирного заходу не було жодних інцидентів, ніякого попереджувального залпу з боку російської авіації - мабуть, вони також не побачили катер берегової охорони, а британський журналіст все це побачив і почув, відповідно, відповідь очевидна: тут в обличчя брехня. Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики", - сказала представниця МЗС.

Офіційна представниця МЗС РФ Росії Марія Захарова, коментуючи ситуацію з британським есмінцем, заявила що "на такі нахабні заходи і безцеремонні провокації буде даватися комплексна відповідь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

МЗС Росії заявить послу Великої Британії жорсткий демарш у зв'язку із ситуацією з британським есмінцем.

"Ми заявили вчора, що викликано британського посла. Вона (посол) в МЗС перебуватиме сьогодні, і їй буде зроблено жорсткий демарш", - також сказала Захарова.

За її словами, ця зустріч, "я можу точно сказати, вона буде неприємною для британської сторони".

Посольство Великої Британії в РФ поки не відреагувало на повідомлення про виклик посла в МЗС.

Також читайте: Міністр оборони Великої Британії Воллес: обстрілу не було, це дезінформація РФ

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5571) корабель (1612) МЗС рф (959) росія (65073) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+30
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 2535
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24.06.2021 13:05
+29
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 1166
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24.06.2021 12:56
+18
лапти обиделись что их никто не замечает
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24.06.2021 13:02
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вот шо кокс животворящий делает
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24.06.2021 12:53 Відповісти
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 6139
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24.06.2021 12:53 Відповісти
Так відео ж є.
Все росіске свинство засняте.
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24.06.2021 12:54 Відповісти
Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова, комментируя ситуацию с британским эсминцем, заявила что "по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ".

Сказала, что отменят английский в школах.
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24.06.2021 12:55 Відповісти
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 1166
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24.06.2021 12:56 Відповісти
Натка повторить долю вПіховшека.
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24.06.2021 12:59 Відповісти
задатки для цього в неї вже є.
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24.06.2021 13:04 Відповісти
а шо піховшек ? будиночок на Печерську ...
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24.06.2021 13:05 Відповісти
якось тихенько Мосейчук забирає лаври скабеевої. останню вже можна не показувати в Україні.
Слава труду госпожа Мосейчук
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24.06.2021 15:25 Відповісти
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 8976
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24.06.2021 12:56 Відповісти
на базаре в Венесуэле российские любители сыра покупают этот сыр и грузят его в туристические самолеты ТУ-160
и пусть Европа захлебнется со своими санкциями)
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24.06.2021 13:00 Відповісти
Трафик сыра Блекджеками - это только надводная часть айсберга.
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24.06.2021 13:07 Відповісти
Если бы лапти открыли предупредительный огонь, то целый ютуб сейчас был бы засран видеями с этим.
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24.06.2021 12:57 Відповісти
Уберите это страшное рыло, обосралась маруха на весь мир
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24.06.2021 12:57 Відповісти
кто видел машку коксохим -
тот без бояры был бухим !
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24.06.2021 12:59 Відповісти
Захарову пора менять на Шарапову - толку будет больше.
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24.06.2021 13:00 Відповісти
Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения того как оккупанты сходили под себя, а королевский эсминец проследовал далее прежним курсом
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24.06.2021 13:00 Відповісти
лапти обиделись что их никто не замечает
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24.06.2021 13:02 Відповісти
они стреляли-бомбили...а эсминец не почувствовал, не заметил и наплевал на их жалкие потуги ))))
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Видео в студию, харе триндеть
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Ну раз она так говорит, то возможно. Уж кто-кто, а она-то во вранье профессионалка.
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Есть радиопереговоры кацапского сторожевика с британским эсминцем. В нем ни слова предупреждений и угроз.

Так что кацапы конечно пыжатся выглядеть грозными...
Но на деле получилось даже смешно - мелкая посудина и доисторический летающий кирогаз типа угрожали ракетному эсминцу, способному одним залпом вынести всю авиацию РФ на ЧМ.
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24.06.2021 13:04 Відповісти
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 5925
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24.06.2021 13:04 Відповісти
задница расийского мида захарова назвала враньем в лицо.
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24.06.2021 13:04 Відповісти
Представитель МИД РФ Захарова назвала "враньем в лицо" заявление Британии по инциденту с эсминцем - Цензор.НЕТ 2535
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24.06.2021 13:05 Відповісти
кабуча немытая
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24.06.2021 13:07 Відповісти
Тема "на лицо" Захаровой не раскрыта
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24.06.2021 13:10 Відповісти
Ну,в отношении машки это "враньё в пьяное рыло". При том что это еще и не враньё а чистая правда.
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24.06.2021 13:12 Відповісти
И это говорит лицо, глядя на которое сразу хочется выпить.
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24.06.2021 13:13 Відповісти
Реакция британцев показывает вековую историю дипломатии и умения обращаться с истерящими репоедами, лучшего ответа не придумать. Московию колбасит вторые сутки на потеху всему миру.
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24.06.2021 13:16 Відповісти
Машка, утрись, и займи свой рот привычным делом.
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24.06.2021 13:16 Відповісти
что она хочет доказать? что какая-то херня обстреляла эсминец в чужих водах?? только потому что другая херня возомнила себя властелином света??? шо они выпрашивают???
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24.06.2021 13:22 Відповісти
Вони випрошують,,,, " УКРАЇНУ НЕ БЕРІТЬ В НАТО, А ТО БУДЕТЕ МАТИ СПРАВУ "СО МНОЙ" !!! ХОТІЛИ НАЛЯКАТИ!
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24.06.2021 14:21 Відповісти
налякали? тільки громко повітря спортили...а самі злякалися )))
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24.06.2021 14:25 Відповісти
Ну зачем же так? Это реально перегиб... Ну какое лицо? Откуда у вас вдруг взялись лица???!
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24.06.2021 13:25 Відповісти
Закончится кокс и машка станет тыквой
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24.06.2021 13:27 Відповісти
В аду ей предстоит лизать горячие сковородки до дыр.
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24.06.2021 13:31 Відповісти
Дай бог мені дожить до того часу коли Китай займе місце Росії і буде, "витріщаючи очі", казать в ООН росіянам: "А где ваши даказательства?! Ваши даказательства - не даказательства!" Тоді я буду спокійний - мої внуки будуть жить у мирі!
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24.06.2021 13:33 Відповісти
Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем - Цензор.НЕТ 4154
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Кацапстан не имеет к этим украинским водам никакого отношения.. просто тупые самозванцы! Поэтому на неё никто и не обращает внимания.. ну а рыпаться против Англии цапы конечно не будут..
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24.06.2021 13:45 Відповісти
врать в лицо можно.но учитывая что после оокупации украинского Крыма рашистское лицо стало лживой харей,тогда все в норме
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24.06.2021 13:49 Відповісти
насолодааа)))
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24.06.2021 13:49 Відповісти
голос ссыкуна из подворотни: мы ещё встретимся...
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24.06.2021 14:34 Відповісти
Лицо не наблюдается,только харя.
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24.06.2021 14:57 Відповісти
все як завжди в рейху, один мореман (главноначальствующий на сторожовику) повідомив, що бачить есмінець і дав координати. Поки доповідь дійшла до москви, есмінець пішов далі за кіурсом. Сторожовику дали команду стріляти. Однак за цей час позиція була втрачена, однак відповів що стріляв, для красоти отчета вислали на словах штурмовик, скинув аж чотири бомби для рапорта. І пішла писать провінція. А тут і машка зарядилася гнівом. Розхписалися в своїх бнзграмотності. Це та сама історія яке в сирії самі збили єдиний свій авакс, але три дні верещали, що то євреї винуваті.
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24.06.2021 15:33 Відповісти
Їхня заява підтверджується відосом, "а какіє ваши даказатєльства"?
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24.06.2021 18:04 Відповісти
А я про цього пацана був іншої думки , а він блондинка. Наговорила на судове рішення, при чому за язик не тягнули, і "какие ваши доказательства" вже є - і з офіційних джерел. Зараз слово за Зебеней.
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24.06.2021 20:53 Відповісти
 
 