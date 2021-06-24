Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація"

У Кремлі розцінюють інцидент з британським есмінцем "Defender" як свідому і підготовлену провокацію.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена ​​провокація", - сказав Пєсков.

У Кремлі вважають дії британського есмінця "неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".

За словами прессекретаря Путіна, російські прикордонники "будуть займати досить жорстку позицію щодо подібних провокацій".

Також дивіться: "Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.