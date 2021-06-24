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Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація"

Пєсков про ситуацію з британським есмінцем:

У Кремлі розцінюють інцидент з британським есмінцем "Defender" як свідому і підготовлену провокацію.

Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена ​​провокація", - сказав Пєсков.

У Кремлі вважають дії британського есмінця "неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".

За словами прессекретаря Путіна, російські прикордонники "будуть займати досить жорстку позицію щодо подібних провокацій".

Також дивіться: "Боронь Боже, щоб снаряд влучив по британському есмінцю. Він запросто потопив би сторожовик РФ і мав би на це повне право", - російський експерт про "стрільбу" в Чорному морі. ВIДЕО

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5571) Пєсков Дмитро (1613) росія (65073) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+23
Письков, провокация- это когда ваш Кузя Ла-Манш задымил, а Крым- это Украина.
Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация" - Цензор.НЕТ 9521
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24.06.2021 13:02
+19
В Кремле считают действия британского эсминца "недопустимыми и несоответствующими международному праву".

Валера, в соответствии с международным правом там нет вашей границы.
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24.06.2021 13:02
+15
Бандиты и международные террористы заговорили о праве ? Это что существуют права по защите украденного ?
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24.06.2021 13:03
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КРЫМ = УКРАИНА!
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24.06.2021 13:02 Відповісти
Письков, провокация- это когда ваш Кузя Ла-Манш задымил, а Крым- это Украина.
Песков о ситуации с британским эсминцем: "Это была сознательная и подготовленная провокация" - Цензор.НЕТ 9521
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24.06.2021 13:02 Відповісти
Дык Кузнецов, при разделе флота СССР , перешел к Украине Но, рашка, среди ночи , вывела его из украинского порта и взяла курс на расею Проще говоря - украла . Самовар у китайцев позаимствовали Матрёшку у японцев .Балалайку у казахов.и т д.У них своё это валенки и лапти. Ну и - водка и селёдка
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24.06.2021 13:08 Відповісти
Прототип водки изготовил в XI веке персидский врач Ар-Рази, который первым выделил этанол (этиловый спирт) путем перегонки. Коран запрещает мусульманам употребление любых спиртных напитков, поэтому арабы использовали эту жидкость (водку) исключительно в медицинских целях, а также для приготовления духов.
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24.06.2021 13:14 Відповісти
Кузя и строился в Николаеве, причём однотипный корабль у китайцев ходит без дыма. Проблема в том, что Кузины котлы не рассчитаны на сжигание в них лаптей, матрёшек и балалаек.
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24.06.2021 13:17 Відповісти
Известно, что различные виды плетеной обуви были и у других народов: от японских варадзи до индейских мокасин. И это понятно, поскольку с древних времен трудно было найти более удобный материал, чем тот, который окружал со всех сторон. Так что выяснить какому именно народу принадлежит честь изобретения лаптей, вряд ли удастся.
Теперь нам понятно, что Русь и вообще славяне не являются изобретателями лаптей конструктивно, но с уверенностью можно сказать, что русские пользовались этим видом обуви с момента своего собственного появления. Аналогично он встречался и у ближайших соседей - финских народов, северных германцев. Естественно с момента появления более надежной и удобной обуви из кожи, лапоть становится уделом небогатых людей, коих зачастую и называли лапотниками. Первое упоминание лаптей в летописи уже звучит именно в таком значении.
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24.06.2021 13:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LSUI2zwQG3w

я сильно извиняюсь что накидываю эту ссылку и другим тоже.........
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24.06.2021 13:28 Відповісти
Прообразом валенок были традиционные войлочные сапоги кочевников Евразии («пимы»), история которых насчитывает более 1,5 тысячи лет[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 4351 день ].
На территорию Руси валенки стали проникать в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотой Орды через тюркские и монгольские племена, обувь у некоторых из них делалась в виде тёплых войлочных чулок, поверх которых надевали сапоги. У казахов, например, такие плотные войлочные чулки называются байпаками. В России же валенки приобрели широкое распространение лишь в первой половине XIX века, когда их начали изготовлять промышленным способом. До этого они были достаточно дороги и их могли себе позволить довольно зажиточные люди. Усложнение потребностей, рост влияния городских нравов на деревню обусловили смену лаптей валяными сапогами, а вместе с тем и широкое развитие валяльно-катального производства
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24.06.2021 13:20 Відповісти
ну а селедки в мокшанских болотах априори не было ))))
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24.06.2021 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LSUI2zwQG3w
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24.06.2021 13:26 Відповісти
"он е..нутый, владимир путин, чтоб вы поняли...",-больше нечего добавить.
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24.06.2021 13:02 Відповісти
В Кремле считают действия британского эсминца "недопустимыми и несоответствующими международному праву".

Валера, в соответствии с международным правом там нет вашей границы.
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24.06.2021 13:02 Відповісти
Если кремль считает, что обстреливал Дефендер, то он совершенно прав в том,что действия Дефендера не соответствуют международному праву. По международному праву действия кацапов считаются пиратством и эти кацапы подлежат уничтожению. Недоработочка
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24.06.2021 13:07 Відповісти
Бандиты и международные террористы заговорили о праве ? Это что существуют права по защите украденного ?
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Конечно, любой бассманный суд москвы это подтвердит
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24.06.2021 13:05 Відповісти
ах провокация... ну да после Крыма я вообще не удивляюсь словесной эквилибристике в состоянии жидкого стула (пардонес) от Москвы....
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24.06.2021 13:40 Відповісти
И в чём провокация ? Эсминец шёл в территориальных водах Украины Крым это Украина Никто за рашкой Крым не признал Нападение на боевой корабль государства это нападение на страну Британия член НАТО. Значит нападение на НАТО Рашка об этом хорошо знает
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Все они прекрасно понимают, просто обгадились жиденько, это не украинский буксир таранить.
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24.06.2021 13:06 Відповісти
ершик, твоя задача унитазы чистить
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24.06.2021 13:03 Відповісти
Международному праву, говоришь, мразь, а по какому праву крым захватывали? По какому праву убили 15 000 Украинцев? Не скажешь, тварь ?
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24.06.2021 13:04 Відповісти
Ничеси - международное право вспомнил...
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24.06.2021 13:05 Відповісти
между чисткой сральков ершик речь толкает )))
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24.06.2021 13:09 Відповісти
рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.
А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
.
рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
.
https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
.
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.
..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
.
УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.

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24.06.2021 13:09 Відповісти
а чего ж не захватили эсминец, как украинские катера??? чего не стреляли на поражение и не притапливали??? ибо зассали )))) там бы такая ответка прилетела))) что Воронежу икнулось бы))) ох пургоносец...ох докипешуешь, что получишь ноту от Великобритании за попытку гавкнуть в их сторону...
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24.06.2021 13:09 Відповісти
промычала тварь, чьи военные ходят без опознавательных знаков и прячутся за спинами стариков и детей, спортсмены выступают без флагов и гимна а оружие сбивает самолеты и убивает на территории другого государства дерзко и цинично.. Великая страна-коврик, об который вытирают ноги все кому не лень! Szatański pomiot!
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24.06.2021 13:10 Відповісти
Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена ​​провокація" - Цензор.НЕТ 9494
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24.06.2021 13:11 Відповісти
Будюбудюбу...международное право....будюбудюбу. .
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Англичане молодцы! Международное право в действии.
Собака гавкает, а караван идет.
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24.06.2021 13:23 Відповісти
те, що "Крим - це Україна" - касапам не доведеш. Хіба що - з допомогою от таких от рейдів суден НАТО, і не одного, а армади.
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24.06.2021 13:25 Відповісти
"Осознанная и подготовленная провокация" это соблюдение норм международного права.
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24.06.2021 13:26 Відповісти
Мычание парнокопытных с паспортом РыФы уже давно нетребует комментариев,главное чтобы они не покидали территорию своего зоопарка и все,и только этому надо уделять внимание.🐃🐏🦌🚫
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24.06.2021 13:26 Відповісти
Это не была "подготовленная провокация" в духе кремлёвских дешёвых понтов.Это было ПОДЧЁРКНУТОЕ игнорирование самовольного передела Россией прибрежной акватории.официальное заявление представителя великобритании по этому поводу даёт разъясниение,что Британия продолжает считать побережья Крыма международно признанной территорией УКРАИНЫ,которая давала такое право для королевского флота.То есть.России дали понять.что вопрос с Крымом НЕ ЗАКРЫТ и продолжение будет..Как бы там воинственно не свистели в Кремле и не пугали своих "евроблях" типа Меркель и Макрона,Британия считает,что самозахват Крыма незаконен и в случае попыток воен. помех со стороны России ответить соотв. воен. методом.Сказано британией чётко-"Не мешать нам считать акваторию украинской и прежние международные соглашения об использования морских путей в силе".
пусть там черти в Кремле бесятся и знают.их готовы наказать.если те посмеют что-то воинственное предпринять
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24.06.2021 13:31 Відповісти
Зачетная фотка: разве эта рожа может врать?
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24.06.2021 13:32 Відповісти
По словам пресс-секретаря Путина, российские пограничники "будут занимать достаточно жесткую колено-локтевую позу в отношении подобных провокаций".
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24.06.2021 13:37 Відповісти
в 2014 году тоже была сознательная оккупация рашистом, украинских территорий(Крыма)
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24.06.2021 13:44 Відповісти
Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма "предсказуемо неправильное".
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.
В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.
"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.Источник: https://censor.net/ru/n3273220
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24.06.2021 13:50 Відповісти
Кацапам страшно не подобається "істи кашу", заварену за їх власними рецептами!
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24.06.2021 14:15 Відповісти
Наконец правду сказал. Сознательная и подготовленная российская провокация.
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Британський корабль йшов по територіальних водах України, на що мав дозвіл України.
Що за істеріка у лаптєвстанії???
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24.06.2021 15:18 Відповісти
Піська бреше - їх там немає і не було. Мало які есмінці ходять по українському морю, їх можна прикупити в любому "Метро", чи відкопати на пляжі.
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24.06.2021 15:53 Відповісти
"...В Кремле расценивают инцидент с британским эсминцем "Defender" как сознательную и подготовленную провокацию..."

NATO:"Yes. And what?"

Письков:" Да ничего."

Конец первой серии балета.
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24.06.2021 16:48 Відповісти
Да нет Письков , это была разведывательная операция НАТО выяснить потенциальный уровень обороноспособности полуострова . Вы как идиоты вместо одного баркаса сопровождения выпустили 20 самолетов . Все переговоры и перемещения ваших войск записаны и сфотографированы .
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24.06.2021 18:53 Відповісти
 
 