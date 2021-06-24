Пєсков про ситуацію з британським есмінцем: "Це була свідома і підготовлена провокація"
У Кремлі розцінюють інцидент з британським есмінцем "Defender" як свідому і підготовлену провокацію.
Про це заявив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми вважаємо, що британський есмінець вчинив провокацію. Більш того, ми шкодуємо в зв'язку з тим, що це була свідома і підготовлена провокація", - сказав Пєсков.
У Кремлі вважають дії британського есмінця "неприпустимими і такими, що не відповідають міжнародному праву".
За словами прессекретаря Путіна, російські прикордонники "будуть займати досить жорстку позицію щодо подібних провокацій".
Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Теперь нам понятно, что Русь и вообще славяне не являются изобретателями лаптей конструктивно, но с уверенностью можно сказать, что русские пользовались этим видом обуви с момента своего собственного появления. Аналогично он встречался и у ближайших соседей - финских народов, северных германцев. Естественно с момента появления более надежной и удобной обуви из кожи, лапоть становится уделом небогатых людей, коих зачастую и называли лапотниками. Первое упоминание лаптей в летописи уже звучит именно в таком значении.
я сильно извиняюсь что накидываю эту ссылку и другим тоже.........
На территорию Руси валенки стали проникать в период https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0 Золотой Орды через тюркские и монгольские племена, обувь у некоторых из них делалась в виде тёплых войлочных чулок, поверх которых надевали сапоги. У казахов, например, такие плотные войлочные чулки называются байпаками. В России же валенки приобрели широкое распространение лишь в первой половине XIX века, когда их начали изготовлять промышленным способом. До этого они были достаточно дороги и их могли себе позволить довольно зажиточные люди. Усложнение потребностей, рост влияния городских нравов на деревню обусловили смену лаптей валяными сапогами, а вместе с тем и широкое развитие валяльно-катального производства
Валера, в соответствии с международным правом там нет вашей границы.
ТЕРРОРИСТ !
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А "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be
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..ВАРВАРЫ - - - -
https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.
.В
Собака гавкает, а караван идет.
пусть там черти в Кремле бесятся и знают.их готовы наказать.если те посмеют что-то воинственное предпринять
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом", - заявил он.
В свою очередь Уоллес отметил, что Британия не удивлена и наблюдает такую ситуацию регулярно.
"Дезинформация - это то, что приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены этим, мы готовы к этому", - заверил он.Источник: https://censor.net/ru/n3273220
Що за істеріка у лаптєвстанії???
NATO:"Yes. And what?"
Письков:" Да ничего."
Конец первой серии балета.