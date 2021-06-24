Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Кравчук заявив за підсумками вчорашнього засідання ТКГ.

Україна вимагає, щоб стан декількох ядерних об'єктів, розташованих на захоплених Росією територіях, перевірили фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії. Однак окупанти не пускають їх.

"Очевидно, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе насамперед як члена Агентства, і в другу чергу – як постачальника ядерних послуг технологій у треті країни", – сказав Кравчук.

Крім того, Росія блокує всі ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Київ вчергове поставив питання про обмін полоненими, але російська сторона не відповіла. До того ж представники Кремля заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, які узгодили ще минулого літа.

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