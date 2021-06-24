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Новини Агресія Росії проти України
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Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук

Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю, не допускаючи представників МАГАТЕ на територію ОРДЛО, - Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, бо не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це Кравчук заявив за підсумками вчорашнього засідання ТКГ.

Україна вимагає, щоб стан декількох ядерних об'єктів, розташованих на захоплених Росією територіях, перевірили фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії. Однак окупанти не пускають їх.

"Очевидно, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе насамперед як члена Агентства, і в другу чергу – як постачальника ядерних послуг технологій у треті країни", – сказав Кравчук.

Крім того, Росія блокує всі ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Київ вчергове поставив питання про обмін полоненими, але російська сторона не відповіла. До того ж представники Кремля заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, які узгодили ще минулого літа.

Також читайте: Всі пропозиції української делегації в ТКГ "залишилися без належної реакції російської сторони"

Автор: 

Кравчук Леонід (546) МАГАТЕ (712) росія (65073) ядерна безпека (563)


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Ядерные объекты лучше всех умеет проверять не МАГАТЭ, а Израиль.
Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, не допуская представителей МАГАТЭ на территорию ОРДЛО, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3576
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24.06.2021 13:13 Відповісти
ядерном оружии. - Комиссар в пыльном шлеме в курсе дела. Массандровские соглашения между РФ и Украиной 3 сентября 1993 года . Все типы ядерных боезарядов МБР , также головных частей ядерных крылатых ракет, дислоцированные на Украине, снимаются и перемещаются на территорию Российской Федерации .
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24.06.2021 13:22 Відповісти
да макарыч ******* всё в том числе самый крупный флот в МИРЕ.
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24.06.2021 14:24 Відповісти
Совковая агентура не здається))))
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24.06.2021 16:16 Відповісти
 
 