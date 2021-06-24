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Новини Агресія Росії проти України
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Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес

Флоту Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що флоту країни "не завадять" ходити біля берегів окупованого Росією Криму. Він підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародне морське право.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава Міноборони королівства заявив в інтерв'ю The Times.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході", - підкреслив міністр.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб звернув увагу, що опис Росією інциденту у зв'язку з проходом корабля ВМС Британії біля берегів Криму "передбачувано неправильний".

"Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": BBC опублікувало кадри з есмінця Defender, який нібито атакували російські окупанти. ВIДЕО

Своєю чергою Уоллес зазначив, що Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.

"Дезінформація - це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", - запевнив він.

Раніше, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

У свою чергу, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Автор: 

Велика Британія (5571) корабель (1612) Крим (14138) МЗС рф (959) Воллес Бен (217) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+52
Браво, Бен!
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24.06.2021 13:12
+44
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6219
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24.06.2021 13:18
+37
браво! хорошо сказал !
(рашка захлебнется воем!)))))
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24.06.2021 13:13
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Браво, Бен!
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24.06.2021 13:12 Відповісти
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 5155Крисчанє таки вопросили
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24.06.2021 13:31 Відповісти
Да хоть камни с неба, да хоть крокодилы под окнами во дворе...
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24.06.2021 13:33 Відповісти
Не так страшен крокодил под окнами, как бункерная Крыса на билбордах.
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24.06.2021 14:14 Відповісти
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 9073
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24.06.2021 14:39 Відповісти
це дуже-дуже погано. тепер цей нещасний крокодил буде брехати, як сивий мерин!)))
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24.06.2021 20:33 Відповісти
браво! хорошо сказал !
(рашка захлебнется воем!)))))
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24.06.2021 13:13 Відповісти
Не воем, а говном!
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24.06.2021 13:29 Відповісти
Газом, своим любимым газом. И, кстати, шо там в бункере совсем не сообщают...
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24.06.2021 13:40 Відповісти
на говно изойдет )))) точно!!!
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24.06.2021 14:01 Відповісти
это был перевод на английский Путин ты таки тот еще Х..ло и не пошел бы ты на...уху кушать...
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24.06.2021 13:38 Відповісти
рашка наривається уже відверто

Вчорашню заяву Шойгу слід розглядати не окремо, а в контексті цілої низки інших подій, що відбулися після зустрічі Путіна і Байдена у Женеві. Одразу ж на підсумковому брифінгу, що відбувся після зустрічі двох президентів, Путін дозволив собі кілька хамських випадів і звинувачень на адресу США. Після цього була ціла низка інших заяв, серед яких зокрема і заява Шойгу, і нещодавнє висловлювання Путіна про те, що в Україні у 2014 році відбувся підтримуваний Сполученими Штатами державний переворот, і ультимативна заява Москви з вимогою скасувати військові навчання "Сі бриз-2021" через "мілітаристські настрої у Києві". Вінцем цьому є сьогоднішній інцидент у Чорному морі із нібито обстрілом британського військового корабля. Всі ці події відбулися за неповний тиждень.
Отже, ми маємо непоодинокі висловлювання, заяви і дії вищого керівництва Росії, які свідчать про те, що відпрацьовується певна пропагандистська кампанія Кремля, спрямована на те, щоб залякати країни Заходу. Джо Байден, будучи зацікавленим у протидії Китаю, робить спроби "розрядки" у відносинах з Москвою. Путін сприймає цю поступливість США як ознаку слабкості. І ось тепер Росія хоче перехопити ініціативу у цій "розрядці". Для цього росіяни вирішили піти на загострення і демонстрацію погроз. Тож найближчими днями і тижнями ми, напевно, почуємо ще не одну заяву з претензіями та залякуваннями в стилі Шойгу.
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24.06.2021 14:58 Відповісти
...а з подібних заяв розпочинаються гарячі часи

На що варто звернути увагу конкретно у виступі міністра оборони РФ попри те, що Росія не вперше звинувачує держави НАТО у загостренні ситуації поблизу російського кордону. У заяві Шойгу були два важливі моменти. По-перше, він виступав як міністр оборони не лише Росії, а й "союзної держави Росії та Білорусі". В заяві стверджувалося, що Захід вдається до ескалації ситуації біля кордонів "союзної держави". Це ще одне свідчення того, що політика Кремля націлена на повне підкорення і поглинання Білорусі, акцентування на тому, що вона вже частина Росії. По-друге, у заяві пролунало звинувачення на адресу західних держав у тому, що вони намагаються нав'язати якийсь вигаданий міжнародний порядок. Це означає, що Москва фактично заявила, що не визнає наявного міжнародного порядку, який сформувався у світі після Другої світової війни і був дещо підкоригований після розпаду СРСР. Росія заявляє про своє право на ревізію загальновизнаного міжнародного порядку. Це очевидно стосується міжнародних угод, принципів та підходів. Росія може в рамках цієї політики перестати визнавати кордони держав, рішення ООН, НАТО і ЄС. І якщо раніше вони ігнорували міжнародні домовленості у прихований спосіб, то тепер можуть йти на саботаж відкрито і офіційно. Шойгу озвучив головний російський меседж, який ми напевно зможемо почути й від інших офіційних представників Росії. Це може означати, що Кремль розпочав офіційну кампанію з демонтажу міжнародного порядку. - https://gazeta.ua/articles/politics/_putin-sprijnyav-zhest-bajdena-za-slabkist-i-pochav-pogrozhuvati-zahodu-basarab/1039123
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24.06.2021 14:59 Відповісти
В общем, поздравляю мокшанцев с длительным метеоризмом бамбаметанием.
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24.06.2021 13:14 Відповісти
Достойный ответ мокшанам.
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24.06.2021 13:15 Відповісти
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6219
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24.06.2021 13:18 Відповісти
Кацапы от злобы захлёбываются собственной слюной , только из - за того , что британцы призвали их соблюдать
международное морское право , а не жить и действовать по - понятиям 😀👍🏼
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24.06.2021 13:18 Відповісти
Фашисты захватывают территории, а на призывы им насрать!
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24.06.2021 13:41 Відповісти
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 6942
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24.06.2021 13:19 Відповісти
Не все кацапу Макроны=)
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Так и Азовское море- теперь нейтральные воды.
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Правь, Британия! Неплохо было бы повторить 1854-1856, когда лаптей загнали в крысиные норы.
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Брити болт клали на лаптєй.
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24.06.2021 13:20 Відповісти
Кацапня по сути пираты в чужом море.
Можно ловить и вешать на рее)
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24.06.2021 13:22 Відповісти
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 5637
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24.06.2021 13:22 Відповісти
Коли українські моряки там ходили під носом в окупантів, відстоюючи права України, зрадогони всіх мастей, від політиканів до диванних експертів верещали, що то була провокація минулої влади.
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24.06.2021 13:24 Відповісти
Сильно отстояли права ?
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24.06.2021 13:27 Відповісти
Цивілізований світ став на бік України.
Міжнародний суд виніс рішення про незаконність дій паРаши і готовий був застосувати санкції проти неї. Але Зєля допоміг пуйлу вийти з глухого кута без приниження.

Вам подобається принижено стояти на колінах перед пуйлом?
Зєля це забезпечив.
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24.06.2021 13:30 Відповісти
Ти вважаєш, що цього не треба робити? Так чого тоді аплодуєш британцям? Чи не аплодуєш? Чи у тебе двійні стандарти?
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24.06.2021 14:20 Відповісти
Мона зайти в архів і подивитись хто що писав, та заскринити.
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24.06.2021 13:28 Відповісти
Не "можна", а "треба". Бо нарід ботівський з двійними стандартами має куцу пам'ять.
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24.06.2021 14:21 Відповісти
Тогда вой подымала вся местная прислуга кремля и полезные идиоты, которые ранее кричали о необходимости введения ВП, а когда такая перспектива стала реальной, запели совсем другую песню об "узурпации власти".
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24.06.2021 13:34 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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24.06.2021 14:18 Відповісти
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины. Мы делали это в соответствии с международным правом" Что-то мне это напоминает. Только для нас аналогичная ситуация закончилась тараном, пленом и уголовным делом. Просто Великобритания в НАТО, а мы - нет.
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24.06.2021 13:26 Відповісти
просто это надо делать регулярно,возложин на *********...
и Украина при Порохе начала первой
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24.06.2021 13:46 Відповісти
А було б зараз на озброєнні хоча б пару дивізіонів "Нептунів", а не один масо-габаритний макет, хтів би я подивитись на спробу захопити наші катери!
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24.06.2021 18:00 Відповісти
ну и как бы ты их применял при входе в керченский пролив?
нептуны нужны,но не для таких сопровождений.
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24.06.2021 18:24 Відповісти
Друже - здогадайся, як застосовується протикорабельна ракета.
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24.06.2021 18:35 Відповісти
як і інша ракета-з пускової установки...на катерах вони були?чи ти з маріуполя хочеш пуляти по мосту?і на якій підставі?це акт агресії...і такими актами не відповідають на захоплення суден.якби так будо прийнято у світі-сомалі стерли би з поверхні Землі.
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24.06.2021 18:42 Відповісти
Протикорабельною ракетою - по мосту!?
Ти ж ніби земляк, з Одеси, а таку маячню пишеш...
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24.06.2021 18:52 Відповісти
ПКР «Нептун» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская дозвуковая маловысотная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельная ракета , предназначенная для уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C кораблей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей.
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24.06.2021 19:06 Відповісти
Ну от і скажіть мені - при спробі захопити судно, по кому треба влучати - по піратському кораблю, чи по найближчий споруді?
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24.06.2021 19:11 Відповісти
з маріуполя?якраз по споруді...бо вона не змінює місцезнаходження.а корабель маневрує.хто буде наводити ії на той корабель?
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24.06.2021 19:13 Відповісти
Ви дійсно вважаєте, що протикорабельна ракета може влучити лише в нерухому ціль?
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24.06.2021 19:43 Відповісти
не тільки..але для цього ії хтось має наводити.

Наведение (марш) инерциальное с https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPS -коррекцией

Наведение (на конечном участке)активная радиолокационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%9D ГСН

ти ії за запускаєш по кораблю...
і який корабель вона вибере на кінцевім участку коли там іде навала,таран,абордаж "даві іх ***..."
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24.06.2021 19:52 Відповісти
Є ще такі поняття, як "Образ цілі", і "Пасивний режим наведення".
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24.06.2021 19:56 Відповісти
але в неї активне самонаведення,ціль має підсвічуватись кимось.
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24.06.2021 19:59 Відповісти
Не буду стверджувати, але я читав що вона може і на радіопромінь наводитись, як РЛС, так і РЕБ.
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24.06.2021 20:18 Відповісти
Просто зараз президент Байден
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24.06.2021 14:01 Відповісти
Просто Украина с Зебилом, а Великобритания - нет.
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24.06.2021 15:11 Відповісти
Флоту Британии "не помешают" ходить у берегов оккупированного РФ Крыма, - министр обороны Уоллес - Цензор.НЕТ 879
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24.06.2021 13:28 Відповісти
Єлізавету посодють за це?
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24.06.2021 13:30 Відповісти
Одна з головних гнид- колаборанток, винних в олігархічно- кримінальному хаосі, який відбувається в країні.
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 3200
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24.06.2021 13:45 Відповісти
🤣🤣🤣👏👏👏👏👏👍
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24.06.2021 14:23 Відповісти
Попереджувальний вогонь по британському есмінцю ??? Та ви мерзота тільки по українських буксирах можете стриляти!
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24.06.2021 13:28 Відповісти
Проход эсминца королевского флота исключительно в рамках международного права.
Собака гавкает, а караван идет.
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24.06.2021 13:30 Відповісти
_Помешают. Увы. Маньяк и психопат наступает и атакует, Запад - пассивен, сдаёт позиции и пятится!
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24.06.2021 13:34 Відповісти
Пару вопросов к выстрелам по англичанам:

1) Знаете что такое «казус бели»?

2) Помните что эти воды российскими признает только рф и пару стран Африки?

3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у рф союзников нет!? (с)
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24.06.2021 13:35 Відповісти
_Они на НАТО напали ещё в 2010! Убили высшее руководство страны НАТО! Без ответки! А ты тут про корабль всего лишь...
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24.06.2021 13:45 Відповісти
Эту информацию не получать простые москали, они будут читать дэзинформацию маши полстакана и галантерейного петуха пескова.
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Знатно кацапню опостили)
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24.06.2021 13:40 Відповісти
Давайте кацапы жгите)))
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24.06.2021 13:45 Відповісти
Та це ще квіточки. В своїх вологих мріях московіти усю Європу перемогли і США показали "Кузькину мать"! 🤣
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24.06.2021 13:46 Відповісти
не,они самого кузю показывали...а мать его не показывали
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24.06.2021 13:48 Відповісти
Сколько стоит сидеть целый день с тупыми коментами?
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24.06.2021 14:33 Відповісти
ты и мать видел?тогда твой комент не тупой
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24.06.2021 14:56 Відповісти
шта?=))
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Можем павтаріть!
Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес - Цензор.НЕТ 8293
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24.06.2021 13:58 Відповісти
Но ты, Британия, сильна
Врагам на зависть и на страх!
Правь, Британия, морями!
Бритт - свободный человек.
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24.06.2021 14:58 Відповісти
Красиво - разведка боем! Ну и британцы, как и в прежние времена, смотрятся на море очень превосходно.
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24.06.2021 14:59 Відповісти
Просто нравятся такие заголовки- коротко,четко,ясно и по делу. Никакой европейской хитрожопой двуличности
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24.06.2021 15:03 Відповісти
Це ж Британці, а не проституйовані німці з французами.
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24.06.2021 15:16 Відповісти
Згоден
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24.06.2021 15:33 Відповісти
Франція - це хворий чоловік Європи - І це визнано вже давно. .
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25.06.2021 14:49 Відповісти
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны "не помешают" ходить у берегов оккупированного Россией Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3273220

Гарна ідея
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24.06.2021 15:15 Відповісти
..и только крыхитке Зеле язык в .опу затянуло..
Найвэлычниша хорошо усвоила: или морозиться и "ховаться под кроватью" или во всём истерически обвинять Пороха и "порохоботов"
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24.06.2021 15:59 Відповісти
 
 