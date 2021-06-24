Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що флоту країни "не завадять" ходити біля берегів окупованого Росією Криму. Він підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародне морське право.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава Міноборони королівства заявив в інтерв'ю The Times.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході", - підкреслив міністр.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб звернув увагу, що опис Росією інциденту у зв'язку з проходом корабля ВМС Британії біля берегів Криму "передбачувано неправильний".

"Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", - заявив він.

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Своєю чергою Уоллес зазначив, що Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.

"Дезінформація - це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", - запевнив він.

Раніше, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

У свою чергу, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.

Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.