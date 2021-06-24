Флоту Британії "не завадять" ходити біля берегів окупованого РФ Криму, - міністр оборони Уоллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що флоту країни "не завадять" ходити біля берегів окупованого Росією Криму. Він підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародне морське право.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава Міноборони королівства заявив в інтерв'ю The Times.
"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому не буде надано перешкод у мирному переході", - підкреслив міністр.
Глава МЗС Британії Домінік Рааб звернув увагу, що опис Росією інциденту у зв'язку з проходом корабля ВМС Британії біля берегів Криму "передбачувано неправильний".
"Корабель ВМС Великої Британії здійснював мирний прохід через територіальні води України. Ми робили це відповідно до міжнародного права", - заявив він.
Своєю чергою Уоллес зазначив, що Британія не здивована і спостерігає таку ситуацію регулярно.
"Дезінформація - це те, що приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані цим, ми готові до цього", - запевнив він.
Раніше, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков заявив, що Росія готова дипломатичними і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону. Таким чином він відповів на питання, що РФ робитиме для запобігання повторенню ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.
У свою чергу, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "брехнею в обличчя" реакцію Лондона на ситуацію з британським есмінцем.
Нагадаємо, 23 червня російські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ повідомили, що російські військові заявляють, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі.
Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.
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Вчорашню заяву Шойгу слід розглядати не окремо, а в контексті цілої низки інших подій, що відбулися після зустрічі Путіна і Байдена у Женеві. Одразу ж на підсумковому брифінгу, що відбувся після зустрічі двох президентів, Путін дозволив собі кілька хамських випадів і звинувачень на адресу США. Після цього була ціла низка інших заяв, серед яких зокрема і заява Шойгу, і нещодавнє висловлювання Путіна про те, що в Україні у 2014 році відбувся підтримуваний Сполученими Штатами державний переворот, і ультимативна заява Москви з вимогою скасувати військові навчання "Сі бриз-2021" через "мілітаристські настрої у Києві". Вінцем цьому є сьогоднішній інцидент у Чорному морі із нібито обстрілом британського військового корабля. Всі ці події відбулися за неповний тиждень.
Отже, ми маємо непоодинокі висловлювання, заяви і дії вищого керівництва Росії, які свідчать про те, що відпрацьовується певна пропагандистська кампанія Кремля, спрямована на те, щоб залякати країни Заходу. Джо Байден, будучи зацікавленим у протидії Китаю, робить спроби "розрядки" у відносинах з Москвою. Путін сприймає цю поступливість США як ознаку слабкості. І ось тепер Росія хоче перехопити ініціативу у цій "розрядці". Для цього росіяни вирішили піти на загострення і демонстрацію погроз. Тож найближчими днями і тижнями ми, напевно, почуємо ще не одну заяву з претензіями та залякуваннями в стилі Шойгу.
На що варто звернути увагу конкретно у виступі міністра оборони РФ попри те, що Росія не вперше звинувачує держави НАТО у загостренні ситуації поблизу російського кордону. У заяві Шойгу були два важливі моменти. По-перше, він виступав як міністр оборони не лише Росії, а й "союзної держави Росії та Білорусі". В заяві стверджувалося, що Захід вдається до ескалації ситуації біля кордонів "союзної держави". Це ще одне свідчення того, що політика Кремля націлена на повне підкорення і поглинання Білорусі, акцентування на тому, що вона вже частина Росії. По-друге, у заяві пролунало звинувачення на адресу західних держав у тому, що вони намагаються нав'язати якийсь вигаданий міжнародний порядок. Це означає, що Москва фактично заявила, що не визнає наявного міжнародного порядку, який сформувався у світі після Другої світової війни і був дещо підкоригований після розпаду СРСР. Росія заявляє про своє право на ревізію загальновизнаного міжнародного порядку. Це очевидно стосується міжнародних угод, принципів та підходів. Росія може в рамках цієї політики перестати визнавати кордони держав, рішення ООН, НАТО і ЄС. І якщо раніше вони ігнорували міжнародні домовленості у прихований спосіб, то тепер можуть йти на саботаж відкрито і офіційно. Шойгу озвучив головний російський меседж, який ми напевно зможемо почути й від інших офіційних представників Росії. Це може означати, що Кремль розпочав офіційну кампанію з демонтажу міжнародного порядку. - https://gazeta.ua/articles/politics/_putin-sprijnyav-zhest-bajdena-za-slabkist-i-pochav-pogrozhuvati-zahodu-basarab/1039123
метеоризмомбамбаметанием.
международное морское право , а не жить и действовать по - понятиям 😀👍🏼
Можно ловить и вешать на рее)
Міжнародний суд виніс рішення про незаконність дій паРаши і готовий був застосувати санкції проти неї. Але Зєля допоміг пуйлу вийти з глухого кута без приниження.
Вам подобається принижено стояти на колінах перед пуйлом?
Зєля це забезпечив.
и Украина при Порохе начала первой
нептуны нужны,но не для таких сопровождений.
Ти ж ніби земляк, з Одеси, а таку маячню пишеш...
Наведение (марш) инерциальное с https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS GPS -коррекцией
Наведение (на конечном участке)активная радиолокационная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%9D ГСН
ти ії за запускаєш по кораблю...
і який корабель вона вибере на кінцевім участку коли там іде навала,таран,абордаж "даві іх ***..."
Собака гавкает, а караван идет.
1) Знаете что такое «казус бели»?
2) Помните что эти воды российскими признает только рф и пару стран Африки?
3) Осознаете ли Вы что атака военного судна НАТО в чужих де-юре водах это 3 мировая? В которой у рф союзников нет!? (с)
Врагам на зависть и на страх!
Правь, Британия, морями!
Бритт - свободный человек.
Гарна ідея
Найвэлычниша хорошо усвоила: или морозиться и "ховаться под кроватью" или во всём истерически обвинять Пороха и "порохоботов"