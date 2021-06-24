База Морської охорони будується за стандартами НАТО на Азовському морі: завтра хід будівництва перевірить повірена у справах США Квін, - Держприкордонслужба

База Морської охорони Держприкордонслужби України, яка будується на Азовському морі, передбачає також облаштування за стандартами НАТО в Бердянську та Маріуполі підрозділів Морської охорони, модернізацію системи підтримки.

Про це повідомляє пресслужба прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво відбувається в рамках реалізації міжнародного проєкту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки під егідою Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки і нерозповсюдження, Державного департаменту США", - інформує пресслужба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"

У п'ятницю, 25 червня, в рамках робочої поїздки на схід України будівництво військового містечка для дивізіону катерів і відділу спеціальних дій Морської охорони планує відвідати тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як повідомлялося раніше, Морська охорона Держприкордонслужби України планує отримати 20 французьких патрульних катерів типу OCEA FPB 98.