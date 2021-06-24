УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10519 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
5 187 7

База Морської охорони будується за стандартами НАТО на Азовському морі: завтра хід будівництва перевірить повірена у справах США Квін, - Держприкордонслужба

База Морської охорони будується за стандартами НАТО на Азовському морі: завтра хід будівництва перевірить повірена у справах США Квін, - Держприкордонслужба

База Морської охорони Держприкордонслужби України, яка будується на Азовському морі, передбачає також облаштування за стандартами НАТО в Бердянську та Маріуполі підрозділів Морської охорони, модернізацію системи підтримки.

Про це повідомляє пресслужба прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво відбувається в рамках реалізації міжнародного проєкту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки під егідою Програми з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS), Бюро Держдепартаменту США у справах міжнародної безпеки і нерозповсюдження, Державного департаменту США", - інформує пресслужба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що вода під Азовським морем непридатна для мереж окупованого Криму: "Очисні станції не впораються"

У п'ятницю, 25 червня, в рамках робочої поїздки на схід України будівництво військового містечка для дивізіону катерів і відділу спеціальних дій Морської охорони планує відвідати тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Як повідомлялося раніше, Морська охорона Держприкордонслужби України планує отримати 20 французьких патрульних катерів типу OCEA FPB 98.

Автор: 

Азовське море (1618) Держприкордонслужба ДПСУ (5967) НАТО (6438) США (22713) Квін Крістіна (110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра над Азовом будет аномальное свечение.
показати весь коментар
24.06.2021 13:12 Відповісти
Свєчєніє тільки що було на іншій гілці. Запаребрік написав що в голову прийшло, шо сайт нацистський і т.п., а його тут підняли на сміх. Жаль модер витер.
показати весь коментар
24.06.2021 13:17 Відповісти
Блииин.... Скринить надо!
показати весь коментар
24.06.2021 13:21 Відповісти
Коментар був просто шикарний.
показати весь коментар
24.06.2021 13:23 Відповісти
Я всё пропустил
показати весь коментар
24.06.2021 13:24 Відповісти
Перевірить чи не все там ще вкрали.
показати весь коментар
24.06.2021 13:13 Відповісти
Тю...а Гурзу куда тепереча девать будем. Это же москитному флоту под дых.
показати весь коментар
24.06.2021 14:06 Відповісти
 
 