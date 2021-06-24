ПАРЄ обрала нардепа Гончаренка доповідачем щодо дотримання прав людини в питаннях міграції
Парламентська Асамблея Ради Європи обрала народного депутата "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка доповідачем щодо дотримання прав людини в питаннях міграції.
Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідь буде стосуватися нового пакту ЄС з цієї проблематики. Вже майже рік у Європі навколо нього точаться запеклі дискусії. В цілому, пакт пропонує компроміс між жорсткою міграційною політикою, яку мають деякі країни Європи, та бажанням запропонувати більш ефективні системи міграції та надання притулку. Воно, насамперед, стосується вразливості стану дітей-мігрантів, возз’єднання сімей та затримання мігрантів", - зазначив він.
Гончаренко також додав, що це питання є одним з найважливіших і чутливих для Європи.
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Nedim Khalilov
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