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ПАРЄ обрала нардепа Гончаренка доповідачем щодо дотримання прав людини в питаннях міграції

ПАРЄ обрала нардепа Гончаренка доповідачем щодо дотримання прав людини в питаннях міграції

Парламентська Асамблея Ради Європи обрала народного депутата "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка доповідачем щодо дотримання прав людини в питаннях міграції.

Про це Гончаренко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідь буде стосуватися нового пакту ЄС з цієї проблематики. Вже майже рік у Європі навколо нього точаться запеклі дискусії. В цілому, пакт пропонує компроміс між жорсткою міграційною політикою, яку мають деякі країни Європи, та бажанням запропонувати більш ефективні системи міграції та надання притулку. Воно, насамперед, стосується вразливості стану дітей-мігрантів, возз’єднання сімей та затримання мігрантів", - зазначив він.

Гончаренко також додав, що це питання є одним з найважливіших і чутливих для Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо Криму: вимагає від РФ пустити правозахисників, припинити репресії та окупацію

Автор: 

ПАРЄ (848) права людини (611) міграція (371) Гончаренко Олексій (488)


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Гончаренко - кошмар обитателей болот.
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24.06.2021 13:41 Відповісти
Нардепа-слугу Камельчука, який називав пандемію "змовою корпорацій", обрали доповідачем в ПАРЄ щодо ковіду.

Камельчук у грудні минулого року в ефірі телеканалу сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки https://lb.ua/society/2020/12/14/472946_sluga_narodu_kamelchuk_vvazhaie.html вважає цю хворобу "вигаданою" .
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24.06.2021 13:42 Відповісти
Дарма він погодився на таку малозначиму роль. Хіба що... це могло бути профанацією слуг уродів...
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24.06.2021 14:26 Відповісти
22.06.2021 г. Одесский Апеляционный Суд отказал мне в предоставлении статуса мигранта...
вообще-то, я (крымтатар) в Крыму я проживаю с 1986 г., но гражданство Украины не принял, оставаясь в гражданстве Узбекской ССР, так как рассчитывал на применение Соглашения стран СНГ от 09.1..1991 г. (Бишкекское), которым регламентировано изменение гражданства, но Украина отказалась поддерживать это Соглашение...
учитывая что с Соглашением ничего не выходит, тогда у меня был другой вариант, - по статусу мигранта (в Крыму создал предприятие, построил дом, но всё у меня отобрали, без суда и следствия), - перейти под защиту норм международного права...
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24.06.2021 14:41 Відповісти
мне нужны контактные данные господина Гончаренко...

Nedim Khalilov
[email protected]
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24.06.2021 14:42 Відповісти
У Алексея есть свой канал в ютубе. Может, вам это поможет его найти. Канал называется "Алкесей Гончаренко"
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24.06.2021 15:15 Відповісти
Леша - наш президент!
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24.06.2021 16:07 Відповісти
 
 