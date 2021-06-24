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Україна сьогодні на півдорозі до виконання всієї угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна сьогодні на півдорозі до виконання всієї угоди про асоціацію з ЄС, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що зобов'язання України виконано більш ніж на 50%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Це вперше, коли ми підбиваємо підсумки всього періоду дії угоди, тобто 5 років. Офіційно така оцінка буде представлена ​​на наступному саміті "Україна - ЄС", який відбудеться восени. Але однозначно українців можна привітати сьогодні на півдорозі до виконання всієї угоди про асоціації, у нас є прогрес понад 50% виконання всіх зобов'язань", - сказала віцепрем'єрка.

За її словами, торгівля з ЄС позбавила Україну торгової агресії Росії.

"За результатами опитування бізнесу приблизно 40% керівників підприємств вважають, що їхнє підприємство виграло від впровадження угоди про асоціацію, понад 14 тис. компаній експортують у ЄС, підписання угоди було одним із потужних стимулів відсікання російської економічної агресії, яка почалася паралельно з військовою агресією. І саме Європейський Союз став нашим основним торговельним партнером, ми виконали більш як половину своїх зобов'язань, і разом з ЄС переходимо в другу половину виконання угоди, ми говоримо про безвіз, про промисловий безвіз, митний, цифровий, енергетичний", - додала Стефанішина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті Україна-ЄС у жовтні буде рішення про приєднання нашої країни до європейської системи транзиту, - віцепрем'єрка Стефанішина

Автор: 

асоціація (408) Євросоюз (13388) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Украина сегодня на полпути к выполнению всего соглашения об ассоциации с ЕС/ Осталось 10 лет. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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24.06.2021 13:44 Відповісти
При полшестом зеледенте полпути это чемпионское достижение.
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24.06.2021 13:47 Відповісти
Половина дороги була пройдена поки корисні ідійоти не зробили себе разом.
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24.06.2021 13:49 Відповісти
Не зовсім так. До Зєлєнского було пройдено 3/4 шляху, підписана Угода про асоціацію, отриманий безвіз. Пи півшостому ми відкотилися на, тобто в зад.
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24.06.2021 14:10 Відповісти
Україна почала рухатись назад під мудрим керівництвом найвеличнішого Бубачки.
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24.06.2021 13:47 Відповісти
І довго ми отак - ВРОЗКАРЯКУ, стоять будемо?!!
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24.06.2021 14:03 Відповісти
 
 