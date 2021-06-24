НСЗУ про вакцинацію вагітних від COVID-19: без гострої необхідності не варто, але якщо треба, то краще використовувати препарат Pfizer
Національна служба здоров'я України рекомендувала щепити вагітних від коронавірусу мРНК-вакциною, якщо користь від вакцинації перевищує потенційні ризики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба НСЗУ повідомила в Telegram.
Зазначається, що вагітні жінки можуть важче переносити COVID-19.
"Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.
Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. В Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі - в Україні з таких вакцин лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим повідомляється, що жінки, які годують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.
У НСЗУ також додали, що інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється робити щеплення вагітним.
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- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.