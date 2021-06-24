Україна повинна забезпечити гідну зустріч Вселенського патріарха Варфоломія: його візит має велике значення, - Порошенко. ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій закликала забезпечити гідну зустріч Вселенського Патріарха Варфоломія, який цьогоріч планує здійснити візит в Україну.

"Дуже велике значення має його візит в Україну в цьому році", - зазначив Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також повідомив, що днями провів зустріч зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

"Я щойно повернувся із Константинополя і мав теплу зустріч з Його Всесвятістю. Подякував йому за надання Томосу і подякував за велику любов до України", – зазначив п’ятий Президент.

Порошенко зазначив, що діалог Ради Церков із суспільством є надзвичайно результативним, тому рівень авторитету церкви в державі є беззаперечним.

"Хочу наголосити, що цей результат не був наперед заданий. Це – результат вашої мудрості і вашої роботи. І багатьом треба повчитися в ради церков цьому важливому результату. 20 років тому завдяки в тому числі цьому діалогу і спільній позиції ради церков Україна гідно вітала візит Папи Римського Іоана Павла ІІ. Сподіваюся, що за вашої підтримки і участі так само гідно і натхненно Україна зустріне Його Всесвятість Вселенського Патріарха", – сказав Петро Порошенко.

Порошенко також подякував Всеукраїнській раді Церков та релігійних організацій за гуманітарну діяльність.

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"Із власного досвіду я знаю тверду позицію Всеукраїнської ради Церков із протидії російській агресії. Згадую нашу з вами зустріч у 2016 році у Краматорську, де ми обговорювали цілу низку питань порядку денного. Починаючи від гуманітарних місій церков по допомозі українцям, які опинилися на окупованих територіях, і завершуючи спільними ініціативами по витягуванню з полону заручників", – говорить Петро Порошенко.

"Допомога, яку відчувають українці, в тому числі подолання важких гуманітарних наслідків окупації і переслідувань віруючих. яких вони зазнали у 2014 році, є надзвичайно важливою", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

Він констатував, що, реалізуючи важливу місію суспільного миру, Рада Церков перетворилася в одну із найавторитетніших інституцій.

"Я дуже дякую вам за цю величезну роль і місію", – резюмує п’ятий Президент.