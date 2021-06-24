Євросоюз схвалив секторальні санкції проти Білорусі, - журналіст Йозвяк
Європейський Союз схвалив секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться відразу кількох секторів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Письмова процедура закінчилася. Секторальні санкції ЄС проти Білорусі схвалені. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв, що секторальні санкції проти Білорусі погоджено в трьох галузях: калій, банківська справа і нафта.
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