Євросоюз схвалив секторальні санкції проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз схвалив секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться відразу кількох секторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Письмова процедура закінчилася. Секторальні санкції ЄС проти Білорусі схвалені. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв, що секторальні санкції проти Білорусі погоджено в трьох галузях: калій, банківська справа і нафта.

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