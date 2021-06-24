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Євросоюз схвалив секторальні санкції проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Євросоюз схвалив секторальні санкції проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

Європейський Союз схвалив секторальні санкції проти Білорусі. Вони торкнуться відразу кількох секторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Письмова процедура закінчилася. Секторальні санкції ЄС проти Білорусі схвалені. Вони завдадуть удару по таких секторах, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв, що секторальні санкції проти Білорусі погоджено в трьох галузях: калій, банківська справа і нафта.

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Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11810) Євросоюз (13388) Йозвяк Рікард (157)


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Топ коментарі
+3
Ща усатый придурок станет на границе с ЕС и будет гнать туда пинками нелегалов и перекидывать мешки с наркотой,как и обещал.))
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24.06.2021 13:54
+1
Vet sam samozvanec govoril sto operaciju po zaxvatu ES samoliota prosiol uspesno.Vot vam i rezultat imejetsia.
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24.06.2021 14:01
+1
Tak on tak i delajet,cigareti ecio jest u nego.Vcera tam bunt bil u nas gde nelegai,xoteli vyjti gde jest zakryti,no polucili gaza i uspokojilis
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24.06.2021 14:04
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Ща усатый придурок станет на границе с ЕС и будет гнать туда пинками нелегалов и перекидывать мешки с наркотой,как и обещал.))
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24.06.2021 13:54 Відповісти
Tak on tak i delajet,cigareti ecio jest u nego.Vcera tam bunt bil u nas gde nelegai,xoteli vyjti gde jest zakryti,no polucili gaza i uspokojilis
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24.06.2021 14:04 Відповісти
А против Пуйла усилить?
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24.06.2021 14:01 Відповісти
Soglasen nado i raski vodit poxozyje sankciji
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24.06.2021 14:27 Відповісти
Vet sam samozvanec govoril sto operaciju po zaxvatu ES samoliota prosiol uspesno.Vot vam i rezultat imejetsia.
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24.06.2021 14:01 Відповісти
Мойша, хутка вы будзіце х .. без солі дажоўваў, за гэта і прыміце мае віншаванні. Калі засталіся кветачкі тыя, што мянтам вы дарылі, ўсохлых, зрабіце з іх салата з бульбай. Іншым, вам, як стукачка КДБ паёк кантора нарешет.
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24.06.2021 14:22 Відповісти
в ближайшие дни, скорее всего еще до принятия этих санкций, лукашеску заморозит все вклады в банках. белорусы, не ждите этого, снимайте все и в чулок.
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24.06.2021 14:33 Відповісти
Они уже наигрались с "зайцами", а баксы хто ж им дасть...
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Респект ЕС!
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24.06.2021 14:41 Відповісти
 
 