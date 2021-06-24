Путін хоче зруйнувати відносини США і ЄС, - Bloomberg про статтю президента РФ

Президент Росії Володимир Путін рідко звертається безпосередньо до громадян Заходу щодо прийняття дружньої співпраці з Росією. З моменту його промови на Мюнхенській конференції з безпеки 2007 року його тон був зухвалим і навіть не натякав на примирення. І все ж 22 червня німецька газета Die Zeit опублікувала статтю Путіна, яка фактично закликає європейців відмовитися від США як стратегічного партнера і налагоджувати відносини з Росією.

Як пише Bloomberg, серед іншого, у своїй статті Путін не втримався і знову назвав український Євромайдан "держпереворотом" на чолі зі США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Путін чудово розуміє, що сценарій відмови ЄС від Америки навряд чи реалістичний. А реакція німецьких ЗМІ на його статтю варіювалась від презирливої ​​до гнівної. Однак аналіз мрії Путіна все ще є цікавою розумовою вправою.

Є принаймні три важливі запитання, на які потрібно відповісти: чому саме це нереально, чи можна було б це зробити без Путіна, і чому Путін вирішив почати "втілення мрії" саме зараз, у 2021 році, коли Росія стає все більш непопулярною на Заході.

Буквально чотири місяці тому найвищий чиновник зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель після катастрофічного візиту до Москви заявив, що Європа та Росія віддаляються. Росія поступово відходить від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу. Але в Die Zeit Путін раптом згадує ідею Шарля де Голля про єдину Європу, яка простягається від Атлантики до Уралу.

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"Саме в рамках цієї логіки - в рамках логіки побудови Великої Європи, об'єднаної спільними цінностями та інтересами, - Росія прагнула розвивати свої відносини з європейцями", - написав Путін.

Замість того, щоб сліпо слідувати за США, Європа повинна співпрацювати з Росією за широким спектром питань, від боротьби з COVID-19 до створення спільного економічного простору та простору безпеки, "оскільки Росія є однією з найбільших європейських держав, яка відчуває незламний культурний та історичний зв'язок із Європою", вважає очільник Кремля.

Реакція німецьких ЗМІ була передбачуваною. "Путін визнає помилки - помилки Заходу", написав щотижневик Der Spiegel, також вказавши на те, що бажання Путіна зблизитися з Європою важко узгоджується з діями його уряду. А видання Bild було ще менш дипломатичним: "Путін бреше і агітує в Die Zeit".

"У тексті майже нічого не відповідає дійсності", - було написано в Bild.

Що німецькі коментатори не могли не помітити навколо статті Путіна, так це те, що пропозиція про дружбу надходить від, м'яко кажучи, не надто приязної людини. Путін – активний прихильник радянізації Росії. Він вважає, що з Кримом сталося "відокремлення", а не анексія, і Росія ніколи не тиснула на сусідні держави.

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Чи дійсно у Путіна є шанс "подружитися" з Європою? Очільник Кремля хоче, щоб Європа забула про всі ці неприємні речі, і його тактика не така вже й необґрунтована, як може здатися. Ось що робить його таким підступним: Європа вміє забувати і закривати очі.

ЄС також терпить нові неліберальні режими, такі як Угорщина та Польща, для прикладу. Не дивно, що Путін має подібні очікування, адже частина європейців навіть висловлює довіру до нього. А якщо агресивний режим Путіна якимось магічним чином зникне і в Кремлі з’явиться більш приємна фігура, це може потенційно зробити зв’язки ЄС із Росією популярним проектом у Європі. Європа часто використовує вибіркову пам’ять.

Але при цьому Путін добре знає, що Європа ніколи не стане союзником з Росією, відмовившись від партнерства із США. Навіть чотири роки Дональда Трампа в Америці, який не підтримував зв’язки з Європою, а також запровадив торговельні санкції проти ЄС, зруйнував угоду з Іраном і розглядав можливість виходу США з НАТО, не змогли "підштовхнути" європейців ближче до Росії.

По-перше, економіка США номінально перевищує російську економіку приблизно в 13 разів. З іншого боку, гарантія безпеки США - на даний момент все ще найпотужніша у світі.

Потенційно Росія та ЄС можуть бути потужним військовим, економічним, технологічним та культурним союзом. Але, навіть залишаючи демократичні цінності осторонь, створення цієї комбінації не відповідає інтересам самої Європи, резюмує видання.