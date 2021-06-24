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Путін хоче зруйнувати відносини США і ЄС, - Bloomberg про статтю президента РФ

Путін хоче зруйнувати відносини США і ЄС, - Bloomberg про статтю президента РФ

Президент Росії Володимир Путін рідко звертається безпосередньо до громадян Заходу щодо прийняття дружньої співпраці з Росією. З моменту його промови на Мюнхенській конференції з безпеки 2007 року його тон був зухвалим і навіть не натякав на примирення. І все ж 22 червня німецька газета Die Zeit опублікувала статтю Путіна, яка фактично закликає європейців відмовитися від США як стратегічного партнера і налагоджувати відносини з Росією.

Як пише Bloomberg, серед іншого, у своїй статті Путін не втримався і знову назвав український Євромайдан "держпереворотом" на чолі зі США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Путін чудово розуміє, що сценарій відмови ЄС від Америки навряд чи реалістичний. А реакція німецьких ЗМІ на його статтю варіювалась від презирливої ​​до гнівної. Однак аналіз мрії Путіна все ще є цікавою розумовою вправою.

Є принаймні три важливі запитання, на які потрібно відповісти: чому саме це нереально, чи можна було б це зробити без Путіна, і чому Путін вирішив почати "втілення мрії" саме зараз, у 2021 році, коли Росія стає все більш непопулярною на Заході.

Буквально чотири місяці тому найвищий чиновник зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Боррель після катастрофічного візиту до Москви заявив, що Європа та Росія віддаляються. Росія поступово відходить від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу. Але в Die Zeit Путін раптом згадує ідею Шарля де Голля про єдину Європу, яка простягається від Атлантики до Уралу.

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"Саме в рамках цієї логіки - в рамках логіки побудови Великої Європи, об'єднаної спільними цінностями та інтересами, - Росія прагнула розвивати свої відносини з європейцями", - написав Путін.

Замість того, щоб сліпо слідувати за США, Європа повинна співпрацювати з Росією за широким спектром питань, від боротьби з COVID-19 до створення спільного економічного простору та простору безпеки, "оскільки Росія є однією з найбільших європейських держав, яка відчуває незламний культурний та історичний зв'язок із Європою", вважає очільник Кремля.

Реакція німецьких ЗМІ була передбачуваною. "Путін визнає помилки - помилки Заходу", написав щотижневик Der Spiegel, також вказавши на те, що бажання Путіна зблизитися з Європою важко узгоджується з діями його уряду. А видання Bild було ще менш дипломатичним: "Путін бреше і агітує в Die Zeit".

"У тексті майже нічого не відповідає дійсності", - було написано в Bild.

Що німецькі коментатори не могли не помітити навколо статті Путіна, так це те, що пропозиція про дружбу надходить від, м'яко кажучи, не надто приязної людини. Путін – активний прихильник радянізації Росії. Він вважає, що з Кримом сталося "відокремлення", а не анексія, і Росія ніколи не тиснула на сусідні держави.

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Чи дійсно у Путіна є шанс "подружитися" з Європою? Очільник Кремля хоче, щоб Європа забула про всі ці неприємні речі, і його тактика не така вже й необґрунтована, як може здатися. Ось що робить його таким підступним: Європа вміє забувати і закривати очі.

ЄС також терпить нові неліберальні режими, такі як Угорщина та Польща, для прикладу. Не дивно, що Путін має подібні очікування, адже частина європейців навіть висловлює довіру до нього. А якщо агресивний режим Путіна якимось магічним чином зникне і в Кремлі з’явиться більш приємна фігура, це може потенційно зробити зв’язки ЄС із Росією популярним проектом у Європі. Європа часто використовує вибіркову пам’ять.

Але при цьому Путін добре знає, що Європа ніколи не стане союзником з Росією, відмовившись від партнерства із США. Навіть чотири роки Дональда Трампа в Америці, який не підтримував зв’язки з Європою, а також запровадив торговельні санкції проти ЄС, зруйнував угоду з Іраном і розглядав можливість виходу США з НАТО, не змогли "підштовхнути" європейців ближче до Росії.

По-перше, економіка США номінально перевищує російську економіку приблизно в 13 разів. З іншого боку, гарантія безпеки США - на даний момент все ще найпотужніша у світі.

Потенційно Росія та ЄС можуть бути потужним військовим, економічним, технологічним та культурним союзом. Але, навіть залишаючи демократичні цінності осторонь, створення цієї комбінації не відповідає інтересам самої Європи, резюмує видання.

Автор: 

Європа (1804) путін володимир (23787) росія (65073) США (22713) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+8
У путлера давно психика разрушена.
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24.06.2021 13:58
+6
Частушкі про *****.Путин хочет разрушить отношения США и ЕС, - Bloomberg о статье президента РФ - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 13:56
+5
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир..
\..
.
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФАЛЬШЩИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.
показати весь коментар
24.06.2021 13:59
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Частушкі про *****.Путин хочет разрушить отношения США и ЕС, - Bloomberg о статье президента РФ - Цензор.НЕТ 3141
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24.06.2021 13:56 Відповісти
У путлера давно психика разрушена.
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24.06.2021 13:58 Відповісти
_Не просто хочет, а активно и напористо действует. И у него получается ибо Запад бездействует, раздроблен и насыщен вражеской агентурой на ключевых позициях.
показати весь коментар
24.06.2021 13:59 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир..
\..
.
днр - ДEPЬМ0 HACCPAHHOE poSSИЕЙ .
.
лнр - ЛAЙНО . . . . . . . . . .. . ..
.
рф - росция ФАЛЬШЩИВАЯ !.
ФАШИССКАЯ !
ФЕКАЛЬНАЯ Мельдониевсская ЯМА ! .
.
россия -6
москва - 6
кремль 6
666.
.
партия
е.?.иная
россия-666
.
показати весь коментар
24.06.2021 13:59 Відповісти
Чота Ботоксный Бренд расчирикался после встречи с Байденом. Такая гиперактивность, видать, связана с тем что Байден Пыне вокнул в анус подарок, который тикает.
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24.06.2021 14:02 Відповісти
Якщо це "зближення" за рахунок неоколоніалізації прибалтійських республік та України то нехай ці буржуї знають: наступними колоніями будуть Польша, Чехія, Словаччина, Молдавія, Румунія і Болгарія
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24.06.2021 14:04 Відповісти
Бломберг - концентрация идиотии, преследующей ЕС (сия идиотия, как заболевание, образовалась в следствие субъективного, некритичного, популистского, ориентированного на "прекраснодушных идиотов", восприятия реальности, помноженного на всеобщую безграмотность (безграмотность человечества меня особенно угнетает, как человека с 3 высшими образованиями)).
Статья Путина (ну, того самого, который ПХЛ, ну, вы поняли), есть образец абстрактного мира, в котором пребывает данный автор. Это шедевр дуристики. Проблема в другом: проблема в том, что люди, вместо того, что бы смеяться, и плюнуть в рожу, начинают искать смыслы....
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24.06.2021 14:08 Відповісти
московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.




.
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24.06.2021 14:19 Відповісти
Владімір. Владімір Путін. Не одомашнюйте цього *****.
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24.06.2021 14:23 Відповісти
Росфюрер в очередной раз подтвердил своё прозвище - Ху@ло
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24.06.2021 15:02 Відповісти
це давня тактика азiопськоi паРашi. нiчого нового...
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24.06.2021 15:51 Відповісти
чего немецкие журналисты не пишут про Шредера сидящего на московской зарплате ? и Меркель прущуюся туда же . Построить СП2 и покупать росийский газ отказавшись от американского и есть подружиться с росией и плюнуть в сторону США . Сталобыть публике заливают что росия враг , но развивают с ней бизнес . А призывы Макрона и Меркель пригласить Путина на встречу в ЕС ? Блумберг туповатый аналитег .
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24.06.2021 19:19 Відповісти
"Даже четыре года Дональда Трампа в Америке, который не поддерживал связи с Европой, а также ввел торговые санкции против ЕС, разрушил соглашение с Ираном и рассматривал возможность выхода США из НАТО, не смогли"
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Источник: https://censor.net/ru/n3273232
Конешно Европке так было выгодно иметь с США ежегодный профицит в торговле 800 миллиардов долларов , покупать расейский нефть и газ , торговать с Ираном и Китаем в обход интересов США , да еще и переложить все расходы по обороне ЕС на американский бюджет . Ага Трамп был плохой потребовал от ленивых европейцев начать платить за свою оборону и торговать с Америкой на взаимовыгодных условиях .
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24.06.2021 19:27 Відповісти
"... создание этой комбинации не отвечает интересам самой Европы, резюмирует издание." - политика - така мiнлива дiвка (чтоб не сказать хуже), что это утверждение может подвергаться сомнению, а поэтому, требует перестраховки и, конечно, больших профессионалов в политике (таких, как сенатор Маккейн!!!). А Украине, конечно, быть более ответственной со своим выбором, чем в 2019..
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24.06.2021 21:13 Відповісти
P.S, И еще хочется добавить, что путину верить - себя не уважать, как показывает практика.
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24.06.2021 21:17 Відповісти
 
 