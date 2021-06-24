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Новини Силовики
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Трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море в курортній Кирилівці. ФОТО

Трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море в курортній Кирилівці. ФОТО

У курортній Кирилівці трьох хлопчиків на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море. Поліцейські на катері наздогнали матрац, коли він був за 500 метрів від берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

"Сьогодні, 24 червня о 08:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Не гаючи часу, правоохоронці миттєво прибули на місце виклику та наздогнали на катері матрац, коли він уже був на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські врятували маленьких відпочивальників із водної пастки та доставили на берег неушкодженими", - сказано в повідомленні.

Трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море в курортній Кирилівці 01

Фото: сайт поліції

Як зазначили в поліції, що щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду і підкреслили необхідність роз'яснювати дітям правила поведінки на воді.

"Шановні мешканці Запорізької області, працівники поліції вкотре звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. За необхідності, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером "102"", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку місяця в Україні потонули 126 осіб. Лише за вчора - 13, - ДСНС

Автор: 

діти (5063) Нацполіція (15156) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) порятунок (119) вода (1176)


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Топ коментарі
+18
Родители-хватит бухать на пляже.
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24.06.2021 14:00
+4
Уже не будет, политический труп. Нынче у власти такие же трупы, только будущие. Может как раз тому поколению повезет не сталкиваться с барыгами шоколодными и клоунами зелеными и всеми теми предателями, что у власти, или те, что просто у кормушки обогащаются за наш счет,или что здесь, на цензоре пишут просто такое, шо ховайся. В общем не будет этих уродов. А будут настоящие Украинцы рулить процветающей Украиной.
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24.06.2021 14:25
+3
История учит, что ничему никого не учит...
История с ветром и надувным матрасом, особенно с тем, кто плохо плавает - стара, как сам надувной матрас....
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24.06.2021 16:00
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Родители-хватит бухать на пляже.
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24.06.2021 14:00 Відповісти
Та пусть бухают, бо потонут еще в 15 метрах от берега и детей сиротами оставят.
Полиция нас бережет, как видите.
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24.06.2021 14:13 Відповісти
Таки да. Коли вітер з берега, на матрасі несе аж бігом.
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24.06.2021 14:02 Відповісти
Ой, хлопчиські, щоб ви ото були здорові
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24.06.2021 14:04 Відповісти
І щоби Порошенко вам не заважав будувати світле майбутнє😂😂😂
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24.06.2021 14:08 Відповісти
Уже не будет, политический труп. Нынче у власти такие же трупы, только будущие. Может как раз тому поколению повезет не сталкиваться с барыгами шоколодными и клоунами зелеными и всеми теми предателями, что у власти, или те, что просто у кормушки обогащаются за наш счет,или что здесь, на цензоре пишут просто такое, шо ховайся. В общем не будет этих уродов. А будут настоящие Украинцы рулить процветающей Украиной.
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24.06.2021 14:25 Відповісти
.. и кто на горизонте?.....
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24.06.2021 14:27 Відповісти
Увы, ответа не знаю, есть надежда на то, что наше общество к тому созреет и в то же время объявятся достойные люди, желающие сделать Украину лучше и лучшей.
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24.06.2021 14:31 Відповісти
этих "новых" людей просто не допустят до выборов -- это в лучшем для них случае
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24.06.2021 15:48 Відповісти
..так **новый** и выскочил ... Полегчало?
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24.06.2021 17:46 Відповісти
Да Да и "мудрый" народ их конечно выберет ))
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24.06.2021 17:34 Відповісти
Колесников ? ( начинают понемногу раскручивать )
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24.06.2021 14:32 Відповісти
Без понятия кто это, пошел гуглить
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24.06.2021 14:33 Відповісти
Борис колесников? видал такого помню. Пфф, какой дятел будет этого мутного дядю продвигать? такое же корыстное, как и все предыдущие
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24.06.2021 14:34 Відповісти
может лет через...вангую 10-15 лет и мы увидим некие проблески надежды. А пока..для меня польша, тут хоть инженеру не дают подачки в 7-10 к грн., как в моем родном городе.
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24.06.2021 14:32 Відповісти
..ну ждать уже времени нет!! Тем более 10-15 лет. Ещё одного Зеклоуна или подобие его Украина не переживёт. Черноволов на горизонте и близко не видно... зато очередное дерьмо в лице названной фамилии Колесников..наряду с бойками..тимошенками..мертвечуками и прочими уже набрасывается на вентилятор. Так всё таки...кто реально на горизонте? Не за горизонтом... в 10-15 лет..а сейчас ...реально!?
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24.06.2021 15:00 Відповісти
Ох да, Чорновол((
Сейчас...кому бы я вот сейчас бы отдал свой голос.сижу 5 минут думаю. Данилюк симпатизирует.
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24.06.2021 15:15 Відповісти
А что так за Черновола..скептически?. Польский Валенса.. чешский Гавел... украинский Черновол... Ну уж точно значительно лучше всего набора... начиная с Кравчука.... Ну а насчёт Данилюка... Есть поговорка..**..кому и кобыла невеста..**. А серьёзно предположить и подумать? А то вброс сделали... муть подняли ..и не более... Кто может сейчас с реальной поддержкой мировых лидеров и возможно некоторой части украинского населения что то в Украине сделать и вытащить её хоть чуть из глухого угла...куда затащил страну криворожский ублюдок вместе со стадом скотов народа...?! Не через 10-15.... а сегодня..сейчас..завтра..!!
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24.06.2021 17:14 Відповісти
За Чорновола как раз наоборот, сожалею, что все так вышло. Ему стоило быть первым президентом и вторым...Но убили.
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24.06.2021 17:42 Відповісти
..Значит я Вас не совсем правильно понял. Звыняйте!!! Но тем не менее...КТО?
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24.06.2021 17:47 Відповісти
во блин, два патриота. один в Польше, второй в Израиле...
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25.06.2021 09:20 Відповісти
Что..дурашка... представляешь?! Есть самолёты... украинские экипажи этих самолётов, они летают и в Израиль и возвращаются в Украину..а завтра летят в Грецию... и написав что то... рядом с написанным стоит флажок страны пребывания. А вот реальный сраный патриот.. https://censor.net/ru/user/110110 сидит в Украине.. и подскуливает. Что..своего Зеосла на горизонте видишь?
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25.06.2021 09:35 Відповісти
..вопрос то я задал....Вроде как не Вы начинали?!...))))
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24.06.2021 17:44 Відповісти
Вот такие катера Украине и нужны на Азовском и Черном морях, чтобы бороться с браконьерами и мелкими нарушителями.
А эсминцы и авианосцы очень накладны для бюджета, тем более, что их сдают без боя даже и без затопления хотя бы у входа в бухту.
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24.06.2021 14:15 Відповісти
В следующий отдых поедут отдыхать в Подо-Калиновку Херсонской области.
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24.06.2021 14:17 Відповісти
Гонки за матрасом.
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24.06.2021 14:28 Відповісти
Нова Українська Поліція !
Слава їй !!!
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Ох це мамине у дитинстві ,-ну як втопишся гаде, то додому не приходь ! Який босяк батьків слухає ,вулиця то авторитет .
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24.06.2021 15:00 Відповісти
Будьте бдительны! от несчастных случаев никто не застрахован, но их вероятность можно снизить внимательностью и разумом.
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24.06.2021 15:40 Відповісти
История учит, что ничему никого не учит...
История с ветром и надувным матрасом, особенно с тем, кто плохо плавает - стара, как сам надувной матрас....
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24.06.2021 16:00 Відповісти
Якісь дурні ще досі їздять в ту Кирилівку?
Якщо їхати на Азов, то лише на Арабатку. Хоча і там останнім часом повно медуз.
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24.06.2021 18:12 Відповісти
 
 