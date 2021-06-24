Трьох дітей на матраці віднесло у відкрите море в курортній Кирилівці. ФОТО

У курортній Кирилівці трьох хлопчиків на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море. Поліцейські на катері наздогнали матрац, коли він був за 500 метрів від берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області.

"Сьогодні, 24 червня о 08:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у відкрите море вітром відносить надувний матрац з трьома дітьми 7, 9 та 14 років.

Не гаючи часу, правоохоронці миттєво прибули на місце виклику та наздогнали на катері матрац, коли він уже був на відстані майже 500 метрів від берега. Поліцейські врятували маленьких відпочивальників із водної пастки та доставили на берег неушкодженими", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт поліції

Як зазначили в поліції, що щоб надалі унеможливити такі випадки, поліцейські провели з батьками профілактичну бесіду і підкреслили необхідність роз'яснювати дітям правила поведінки на воді.

"Шановні мешканці Запорізької області, працівники поліції вкотре звертаються до вас з проханням бути відповідальними під час відпочинку на воді та не дозволяти дітям плавати на матраці без нагляду дорослих. За необхідності, не гайте часу та телефонуйте до поліції за номером "102"", - додали у відомстві.

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