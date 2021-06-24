"Метінвест" має намір в найближчі 5 років інвестувати пів мільярда доларів в екологічні проєкти

Інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.

Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір у найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проєктів півмільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя "Метінвесту" повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

"На найближчі 5 років ми плануємо ще майже півмільярда доларів на суто екологічні проєкти. В основному це доведення до ладу проєктів по вже наявних наших об'єктах", - сказав керівник компанії.

Риженков уточнив, що йдеться про коксохімічне виробництво на "Азовсталі" і виробництво на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі.

За його словами, всі підприємства компанії мають багату історію, будувалися багато років тому, і період їхньої модернізації припав саме на момент, коли "Метінвест" почав управляти цими активами.

"За фактом, серйозні інвестиції в екологію, приведення до ладу викидів підприємств почалися за останні 15 років "Метінвесту". Особливо останні 7-8 років, незважаючи на те, в якій ситуації перебувала Країна. Минулий рік взагалі був рекордним з підприємств компанії "Метінвест": було інвестовано 200 млн дол. у проєкти з виключно екологічним ефектом",- сказав він.

За словами Риженкова, інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.

Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).