"Метінвест" має намір в найближчі 5 років інвестувати пів мільярда доларів в екологічні проєкти
Інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.
Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір у найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проєктів півмільярда доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя "Метінвесту" повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.
"На найближчі 5 років ми плануємо ще майже півмільярда доларів на суто екологічні проєкти. В основному це доведення до ладу проєктів по вже наявних наших об'єктах", - сказав керівник компанії.
Риженков уточнив, що йдеться про коксохімічне виробництво на "Азовсталі" і виробництво на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі.
За його словами, всі підприємства компанії мають багату історію, будувалися багато років тому, і період їхньої модернізації припав саме на момент, коли "Метінвест" почав управляти цими активами.
"За фактом, серйозні інвестиції в екологію, приведення до ладу викидів підприємств почалися за останні 15 років "Метінвесту". Особливо останні 7-8 років, незважаючи на те, в якій ситуації перебувала Країна. Минулий рік взагалі був рекордним з підприємств компанії "Метінвест": було інвестовано 200 млн дол. у проєкти з виключно екологічним ефектом",- сказав він.
За словами Риженкова, інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.
Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.
Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.
Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
Коммуналку приведите в норму !!!
Голыми цифрами только *****@сы манипулируют. Особенно если пишите за благотворительность Ахметова.
Сколько за последние годы Ахметов нанес ущерб экологии? Один слитый им Донбасс чего только стоит. Вопрос тут один. Почему эта рыжая обезьяна еще не сидит?