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Новини
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"Метінвест" має намір в найближчі 5 років інвестувати пів мільярда доларів в екологічні проєкти

Інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.

Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" має намір у найближчі 5 років інвестувати в реалізацію суто екологічних проєктів півмільярда доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на пресконференції з нагоди п'ятнадцятиріччя "Метінвесту" повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

"На найближчі 5 років ми плануємо ще майже півмільярда доларів на суто екологічні проєкти. В основному це доведення до ладу проєктів по вже наявних наших об'єктах", - сказав керівник компанії.

Риженков уточнив, що йдеться про коксохімічне виробництво на "Азовсталі" і виробництво на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі.

За його словами, всі підприємства компанії мають багату історію, будувалися багато років тому, і період їхньої модернізації припав саме на момент, коли "Метінвест" почав управляти цими активами.

"За фактом, серйозні інвестиції в екологію, приведення до ладу викидів підприємств почалися за останні 15 років "Метінвесту". Особливо останні 7-8 років, незважаючи на те, в якій ситуації перебувала Країна. Минулий рік взагалі був рекордним з підприємств компанії "Метінвест": було інвестовано 200 млн дол. у проєкти з виключно екологічним ефектом",- сказав він.

За словами Риженкова, інвестиції "Метінвесту" з екологічним ефектом за 15 років склали 3,5 млрд дол., а суто екологічних проєктів компанія реалізувала на 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% в порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.

Торік Група збільшила виробництво чавуну на 7% - до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини та сталі.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%).

Автор: 

екологія (1347) Метінвест (929)


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Топ коментарі
+3
Не надо нам "инвестиций" НАШИМИ ДЕНЬГАМИ !
Коммуналку приведите в норму !!!
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24.06.2021 14:30
+1
щось дивні речі останнім часом творяться в звязці Цензор - Метинвест . Дуже багато хороших новин про ахметовску контору , даже рекламний банер метинвеста приліпили пару днів тому (причому баннер не рекламної сєтіhttps://trafmag.com/?lang=ru https://trafmag.com/?lang=ru Trafmag, а саме ручний банер цензора https://trafmag.com/?lang=ru ) . Дуже багато новин на користь метинвеста саме в Зеленій енергетиці (а ахметка там один із головних вигодоотримувачів) тіпа як їх всіх притісняють ) .
Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
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24.06.2021 14:23
+1
рижа мразь смітить баблом направо і наліво. Сьогодні - тут.
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24.06.2021 14:33
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щось дивні речі останнім часом творяться в звязці Цензор - Метинвест . Дуже багато хороших новин про ахметовску контору , даже рекламний банер метинвеста приліпили пару днів тому (причому баннер не рекламної сєтіhttps://trafmag.com/?lang=ru https://trafmag.com/?lang=ru Trafmag, а саме ручний банер цензора https://trafmag.com/?lang=ru ) . Дуже багато новин на користь метинвеста саме в Зеленій енергетиці (а ахметка там один із головних вигодоотримувачів) тіпа як їх всіх притісняють ) .
Цензор це у вас така рекламна інтеграція з метінвестом чи ресурс перейшов під контроль ахметки ?
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24.06.2021 14:23 Відповісти
еще при пэцьо шыкаладном, корешепартнере рыжего, гониво такое замечалось
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24.06.2021 14:45 Відповісти
Так петя й ахметка ж друзі.
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24.06.2021 15:13 Відповісти
А разве секрет, что за зеленую энергетику долги сумашедшие висят? Как только Петя-конфетка развел страну реформой энергетики, так сразу-же мутки крутки начались и все зеленые тарифы накрылись жопой.)))
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24.06.2021 18:40 Відповісти
Ну так это ж пресс релизы, что тут удивительного? Нормальная практика. МХП ещё и через блогеров запускает такое
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24.06.2021 23:17 Відповісти
Не надо нам "инвестиций" НАШИМИ ДЕНЬГАМИ !
Коммуналку приведите в норму !!!
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24.06.2021 14:30 Відповісти
Коммуналку вам скоро ЗЕленые приведут к европейской норме и их тарифам, но при этом, параллельно, еще и налоги повысят, чтоб уж точно про нормы больше не говорили. Только не нужно просить их на 30 гривен минималку поднимать, а то налоги потом нечем покрывать будет.)))
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24.06.2021 18:36 Відповісти
рижа мразь смітить баблом направо і наліво. Сьогодні - тут.
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24.06.2021 14:33 Відповісти
А сколько Ахметовский Метинвест выдавит из наших с вами кошельков за эти пять лет? А за 15? А сколько уже выжал?
Голыми цифрами только *****@сы манипулируют. Особенно если пишите за благотворительность Ахметова.
Сколько за последние годы Ахметов нанес ущерб экологии? Один слитый им Донбасс чего только стоит. Вопрос тут один. Почему эта рыжая обезьяна еще не сидит?
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24.06.2021 14:56 Відповісти
А как они выдавят? Я ещё понимаю через ДТЕК, но это ж чисто металлургическая компания, к рядовым гражданам отношения они не имеют. Ну а про экологию - эти предприятия и до него существовали, хуже точно не стало.
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24.06.2021 23:18 Відповісти
а шо могут сказать жители Мариуполя про жизнь рядом с ахметковской "Азовсталью", как там со свежим воздухом дела обстоят ?
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24.06.2021 14:58 Відповісти
Не хуже чем в Китае дела обстоят. Так и инвестиции вроде как для того и вкидывают, чтоб дела шли на улучшения? Или пусть вообще ничего не делают? ))) Кстати, вы не только у нас интересуйтесь, а и в Европе разузнайте, с какого перепугу европейские правительства металлургам триллионы выделяют на экологические программы?)))
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24.06.2021 18:31 Відповісти
Компания выделяет средства на экологическую модернизацию производства, но нашим людям, как всегда, нужно много и сразу, а посему и критикуют все подряд. Но главное - совершенно не в теме и не понимают сколько бабла и за какое время нужно вкинуть в ту самую модернизацию.
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24.06.2021 18:33 Відповісти
Ну так и прекрасно же. Не только потому, что экологические проекты, а и потому что получается, что дальше будут работать. А то в последнее время ощущение, что в стране только элеваторы строятся.
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24.06.2021 23:16 Відповісти
 
 