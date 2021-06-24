Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) і рекомендував його до розгляду Верховною Радою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Підтримали законопроєкт 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти.

Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документа після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У цьому проєкті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.

Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу втричі.

Нагадаємо, раніше проти ухвалення цього законопроєкту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), заявивши, що проєкт має корупціогенні фактори, тож він має бути суттєво допрацьований.

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Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проєкту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

Своєю чергою Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України

До доопрацювання проєкту закликали також у Європейській бізнес асоціації: там зазначили, що його ухвалення порушує принципи стабільності податкового законодавства та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні.