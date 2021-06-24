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Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти

Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600) і рекомендував його до розгляду Верховною Радою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Підтримали законопроєкт 18 народних депутатів, 9 утрималися, ще троє виступили проти.

Крім того, народні депутати проголосували за скорочений розгляд документа після першого читання, що знижує можливість його детального розгляду та оцінки впливу на економіку.

У цьому проєкті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей. Так, підвищаться акцизи на алкогольні напої та тютюнові вироби, з 2 до 0,5 га зменшується розмір ділянок для ведення особистого сільського господарства, продаж продукції з яких не обкладаються податком на доходи фізосіб.

Також підвищуються податки для операторів мобільного зв’язку, та цілий ряд екологічних зборів, причому подекуди відразу втричі.

Нагадаємо, раніше проти ухвалення цього законопроєкту виступило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), заявивши, що проєкт має корупціогенні фактори, тож він має бути суттєво допрацьований.

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Згідно з повідомленням НАЗК, при підготовці проєкту №5600 зафіксовані порушення процедури проведення громадського обговорення. Також документ не був оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника, всупереч загальним принципам відкритості та прозорості.

Своєю чергою Американська торгова палата (АСС) вважає, що запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу є неприйнятними для бізнес-середовища, адже призведуть до посилення фіскального тиску на сумлінних платників податків і погіршення інвестиційної привабливості України

До доопрацювання проєкту закликали також у Європейській бізнес асоціації: там зазначили, що його ухвалення порушує принципи стабільності податкового законодавства та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні.

Автор: 

ВР (14967) податки (3826) Податковий кодекс (424)


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Топ коментарі
+19
Гетьманцев и вся шобла биоМусора Зе - Враги Украины!
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24.06.2021 14:15
+16
Идиоты! Что надо делать чтобы корова меньше ела и давала больше молока ? надо меньше кормить и больше доить!!!
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24.06.2021 14:14
+15
що - вже не вистачае коштів на велике крадівництво....
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24.06.2021 14:13
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Комитет Рады поддержал инициативу Кабмина о повышении налогов - Цензор.НЕТ 9315
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24.06.2021 14:12 Відповісти
що - вже не вистачае коштів на велике крадівництво....
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24.06.2021 14:13 Відповісти
Скоро на счетах останешься 107 тысяч гривен как после Яныка!
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 3151
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24.06.2021 15:26 Відповісти
Штош, охрененная новость!
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24.06.2021 14:13 Відповісти
Так у них такой принцип жизни. Страна и люди им до одного места.

Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 9804
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24.06.2021 15:25 Відповісти
Це реальна підтримка бізнесу під час пандемії 🥴. Що не зґнило то посохне. Ура!(3 рази).
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24.06.2021 14:14 Відповісти
Идиоты! Что надо делать чтобы корова меньше ела и давала больше молока ? надо меньше кормить и больше доить!!!
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24.06.2021 14:14 Відповісти
Гетьманцев и вся шобла биоМусора Зе - Враги Украины!
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24.06.2021 14:15 Відповісти
я тільки за
новиє ліца того варті
вони прекрасні
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24.06.2021 14:16 Відповісти
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24.06.2021 14:16 Відповісти
С чем и спешу поздравить ЗеДолбней из среднего бизнеса, который проголосовали против "барИги" с лозунгом "Хуже не будет". Нашолосовали? ЖриТЕ.
А я теперь во всех магазинах и кафе среднего бизнеса буду требовать фискальный чек и не буду оставлять чаевые.
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24.06.2021 14:16 Відповісти
А как же ЗЕля все,сметун....сдулся ты пингвин самовлюбленный.А такие Советы бывалого давал.Беларусам за тебя стыдно.(
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24.06.2021 14:37 Відповісти
Мойша, вы зноў ўсплылі? Зрэшты стукачка КДБ не тонуць, ды Мойша? Як там ваш працадаўца і цар Сашка пажывае? Пайка выдае? Ці тлусты Юдаў паёк? Просьба ў мяне да вас, Мойша, калі новы склад КДБ пачне зачышчаць стары склад, і за вамі ноччу прыйдуць, паспрабуйце паведаміць нам пра гэта. І мы посмеёмся разам. Гэта я вам абяцаю.

Дарэчы, Мойша, вы рады за санкцыі? Яны вам на карысць?
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24.06.2021 15:27 Відповісти
Україно ,вставай. Шайка клоунів перетворюється на людожерів. Йде знищення всього придбаного з 2014 року.
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24.06.2021 14:17 Відповісти
Цель правящего Украиной кодлана Коломойского: выжать из Украины все соки, продать всё еще не проданное, превратить Украину в Палестину и "Нужно сваливать из этой страны"- Слуга народа Анна Колисник.
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24.06.2021 14:17 Відповісти
куда сваливать то? ему один путь - в рашку, где его разденут догола и дадут нюхнуть новичка. он же не дурачок и прекрасно понимает это.
а цель его - развал страны, о чем он и договорился с правящей верхушкой рашки в обмен на "гарантии" собственной безопасности.
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24.06.2021 14:20 Відповісти
О, а вот и реформы Саакашвили подоспели. Или во власти барыги, а Миша? И опять сцарь хароший, но бояре плахие? Что скажешь, Мишико?
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24.06.2021 14:17 Відповісти
Так я не понял, коммуналку когда понизят?!
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24.06.2021 14:21 Відповісти
У наступному житті.
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24.06.2021 14:24 Відповісти
Гало, окупант! А хіба не ти пару місяців назад, верещав з пафосом, що "є надійні ознаки того, що бізнес відроджуєтьтся, і економіка зростатиме"? А шо ж сталося? Де ж ті "ознаки" поділися? Куди ти їх запхав собі, в яку тріщину?
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24.06.2021 15:41 Відповісти
У студію мої верески. Але немає чого показати. Тому закрий пащеку і щезни.
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24.06.2021 15:44 Відповісти
Своє мурло завали, окупант! Щезниш ТИ, а не я. Що, обгадилося, і тепер брешеш: "Я за ЗЄлю ваабщє нє галасавал, я балєл"
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24.06.2021 16:01 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 4732
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24.06.2021 14:23 Відповісти
Давай, Зеля. не зупиняйся! Треба ще за несплату податків очі виймати та на таці підносити препізденту, як Надір-шах в Ірані робив.
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24.06.2021 14:23 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 8919

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24.06.2021 14:23 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 8792
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24.06.2021 14:25 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 5298
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24.06.2021 14:26 Відповісти
А вот появился первый вопрос на внеочередном "сходняке" до позднего вечера. ( сегодня предупреждали - "мы соберемся и все решим" ) Как все просто ...
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24.06.2021 14:26 Відповісти
73% дуже зрадіють...
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24.06.2021 14:29 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 3797
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24.06.2021 14:33 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 6204
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24.06.2021 14:34 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 6168
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Налоговый комитет одобрил законопроект об увеличении налогов, несмотря на критику бизнеса, экспертов и международного сообщества - Цензор.НЕТ 9931
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24.06.2021 14:37 Відповісти
Я - обеими руками "ЗА"! 73% должны проникнуться до глубины души. Особенно дрибни пидприемци, поголовно голосовавшие за Зельца!
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24.06.2021 14:37 Відповісти
А чи пам'ятає малий і середній бізнес, якою була риторика Давили Гєтманцева при баригах? Давило Гєтманцева тоді був палким прихильником зниження податкків.
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24.06.2021 14:40 Відповісти
В стране в которой не работают законы и повышают налоги можно ставить крест на экономике
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24.06.2021 14:51 Відповісти
И не только на экономике но и на демократии тоже!
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24.06.2021 15:07 Відповісти
Ну, главное чтобы дядя Беня не пострадал - кормилец фракции СН !
А этих сельхоз-кулаков с 2-мя гектарами надо прижать, а то шикуют с лопатой и фракцию не поддерживают !
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24.06.2021 14:52 Відповісти
Смішно і грішно від абсурду,податкова амністія одним - "одиницям" ,та підвищення податків мільйонам одиниць.
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24.06.2021 14:56 Відповісти
...приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности - ну кого этим напугаешь? очевидно, что суть была именно в этом - нынешние "слуги" - слуги кого-угодно, и точно не народа, поэтому честно отрабатывают свои 30 серебреников...
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24.06.2021 15:07 Відповісти
Потому что кретины. Достойного образования не у кого нет. Все на уровне к.э.н. Кивы.
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24.06.2021 15:25 Відповісти
ЗЕперемога!!!

Жрите ЗЕленые! И коммуналку подымите раз в 15, чтобы клоунский лохторат умылся кровавыми слезами!!!
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24.06.2021 15:26 Відповісти
Эпоха бедности для народа закончилась, пора отдавать долги государству!
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24.06.2021 15:29 Відповісти
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 9680
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24.06.2021 15:44 Відповісти
Вся эта шобла делает все, чтобы отпугнуть инвесторов, что очень совпадает с желаниями наших северных соседей.
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24.06.2021 15:45 Відповісти
Податковий комітет схвалив законопроєкт про збільшення податків, незважаючи на критику бізнесу, експертів та міжнародної спільноти - Цензор.НЕТ 4358
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24.06.2021 15:47 Відповісти
Готуйтесь до перманентного підвищення цін на все. Епоха бідності скінчилась!
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24.06.2021 15:59 Відповісти
Я сприйняв би підвищення податків, як необхідне, тільки в одному випадку: країна переводить економіку на военні рельси, з метою відсічі агресії та визволення окупованих територій. Витрати на оборону виростають не менше 10% ВВП, розважальні заклади обкладаються підвищеними податками, чисельність ЗСУ збільшується до необхідних 330 тисяч бійців і т.п.
Але зараз, коли війну відчувають тільки ті, які приймають участь у стримуванні агресії, а решта люду продовжує жити, немов би нічого не сталося податки підвищувати, це шкодити економіці. Зелений гламур мабуть цього не розуміє.
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24.06.2021 16:16 Відповісти
 
 