Зеленський доручив Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених США проти громадян України, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до апарату РНБО.

"Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести в апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, ухваленого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України", - зазначило джерело.

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