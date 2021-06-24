Зеленський доручив Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених США проти громадян України, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексію Данілову провести закриту нараду щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело, близьке до апарату РНБО.
"Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову провести в апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, ухваленого на засіданні Ради 4 червня 2021 року, щодо санкцій, запроваджених органами США щодо громадян України", - зазначило джерело.
Топ коментарі
+25 Igor V #453603
показати весь коментар24.06.2021 14:20
+25 Igor V #453603
показати весь коментар24.06.2021 14:21
+19 Старый зольдат
показати весь коментар24.06.2021 14:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вертольотчик Аваков, якщо ШО, вивезе Зєлю в безпечне місце.
Страшно жить в стране,где Верховная Рада за ДВА ГОДА запомнилась людям,лишь ОНАНИСТОМ Кивой и ИДИОТОМ Рабиновичем..
Буде проведена спецоперація "Спасти рядового Беню")