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Новини Коронавірус і карантин
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ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram.

У відомстві нагадали, що в Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, спричинені штамом "Дельта".

В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко

З першочерговими рекомендаціями РНБО можна ознайомитися в інфографіці:

ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню дельта-штаму коронавірусу 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) РНБО (2279) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Какая глубина мысли, какой межпланетный размах, я бы даже сказал чемпионская новизна в таких глубокомысленных рекомендациях. Всем по айкосику, зеледента обратно в джунгли.
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24.06.2021 14:29
+6
ПЦР-тесты и вакцинация: СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению "дельта"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 2621
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24.06.2021 14:23
+2
Это уровень РНБО???
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24.06.2021 14:33
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ПЦР-тесты и вакцинация: СНБО разработал рекомендации по противодействию распространению "дельта"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 2621
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24.06.2021 14:23 Відповісти
через 2 тижi буде видно - чи обiсралися в цей раз чи нi.
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24.06.2021 14:26 Відповісти
Какая глубина мысли, какой межпланетный размах, я бы даже сказал чемпионская новизна в таких глубокомысленных рекомендациях. Всем по айкосику, зеледента обратно в джунгли.
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24.06.2021 14:29 Відповісти
Нам в джунглях таких не надо.
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Ну почему? Может чего-нибудь полезному научите, например что кокос это такой большой орех на самом деле.
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24.06.2021 14:38 Відповісти
Это уровень РНБО???
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24.06.2021 14:33 Відповісти
ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 1826
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24.06.2021 14:37 Відповісти
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
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24.06.2021 14:36 Відповісти
Да, 200 с лишним лет назад антиваксеры еще и вот такие карикатуры рисовали... С тех пор их непонимание действия вакцин нисколько не поменялось...
ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 2281
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24.06.2021 15:10 Відповісти
Застосування, посилення, удосконалення, прискорення. РНБО. Україна. 95 квартал.
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24.06.2021 14:36 Відповісти
н..я не понял: так они еще и медики, или их самих лечить надо?
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24.06.2021 14:37 Відповісти
ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 4881
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24.06.2021 14:39 Відповісти
‎24.‎06.‎2021

Депутат Радуцкий (Слуга народа) лоббировал перед СНБО введение обязательного ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации. Так как в госучреждениях реактивов нет, все пойдут в любимые Радуцким частные клиники. Во всем мире это называется коррупцией. Кроме того непризнание чужих сертификатов вакцинации автоматически блокирует признание украинских. 😂😂😂
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24.06.2021 14:51 Відповісти
Цікаво - нібито ж була інформація, що "Дельта" вже знайдена в 92 країнах, за даними ВОЗ, але в Україні прискіпливо будуть відноситись до приїзджаючих лише з чотирьох країн.
Хоча стосовно однієї з цих країн - я за те, аби звідтам взагалі нікого в Україну не впускати!
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24.06.2021 18:12 Відповісти
 
 