ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу. ІНФОГРАФІКА

РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram.

У відомстві нагадали, що в Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, спричинені штамом "Дельта".

В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду.

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З першочерговими рекомендаціями РНБО можна ознайомитися в інфографіці: