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ПЛР-тести і вакцинація: РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню "дельта"-штаму коронавірусу. ІНФОГРАФІКА
РНБО розробила рекомендації з протидії поширенню штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в Telegram.
У відомстві нагадали, що в Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, спричинені штамом "Дельта".
В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду.
З першочерговими рекомендаціями РНБО можна ознайомитися в інфографіці:
Топ коментарі
+7 Сергей Гусаченко #489138
показати весь коментар24.06.2021 14:29
+6 Рщььщь Яарршуты
показати весь коментар24.06.2021 14:23
+2 serh
показати весь коментар24.06.2021 14:33
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- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
Депутат Радуцкий (Слуга народа) лоббировал перед СНБО введение обязательного ПЦР-тестирование прибывающих в Украину даже при наличии у них сертификата вакцинации. Так как в госучреждениях реактивов нет, все пойдут в любимые Радуцким частные клиники. Во всем мире это называется коррупцией. Кроме того непризнание чужих сертификатов вакцинации автоматически блокирует признание украинских. 😂😂😂
Хоча стосовно однієї з цих країн - я за те, аби звідтам взагалі нікого в Україну не впускати!