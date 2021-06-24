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ЄС офіційно запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі. Перелік заборон і обмежень

ЄС офіційно запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі. Перелік заборон і обмежень

Сьогодні, 24 червня, Рада Європейського Союзу запровадила економічні санкції щодо Білорусі, які зачіпають нафтовий сектор, а також виробництво хлористого калію, у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини і репресії щодо громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Згідно з документом, буде обмежений доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

"Нові адресні економічні санкції містять заборону на прямий і опосередкований продаж, поставки, передачу або експорт кому-небудь у Білорусі обладнання, технологій або програмного забезпечення, в основному, для стеження або перехоплення інтернет- або телефонних повідомлень; а також на товари і технології подвійного призначення для використання військовими і певними особами, організаціями та органами в Білорусі", - випливає з пресрелізу.

Зазначається також, що торгівля нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості, а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет, буде обмежена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз схвалив секторальні санкції проти Білорусі, - журналіст Йозвяк

"Крім того, доступ до ринків капіталу ЄС обмежений, і надання страхування і перестрахування білоруському уряду і білоруським державним органам і установам заборонено", - йдеться в пресрелізі.

Також зазначається, що Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проєктів в державному секторі, а країни-учасниці ЄС повинні вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проектах.

Підкреслюється також, що таким чином, нині під санкціями ЄС перебувають 166 фізичних та 15 юридичних осіб Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7927) санкції (11810) Євросоюз (13388) Протасевич Роман (297)


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Топ коментарі
+5
Все Саша,сливай воду.теперь или суд в Гааге или лопата в заднице.
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24.06.2021 14:45
+5
щас экономическое белорусское чудо снова лопнет как 10 лет назад ..и будут зайчики опять ..Просто количество комплектующих из ЕС для предприятий РБ станет непополнимым , или ростехнологии похоронят белоруские стиралки бойлеры газовые плиты и прочее ..Как вариант ОСБ плиты только не пострадают
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24.06.2021 14:56
+3
.....Вот интересно, Украина присоединиться или будут барыжить?.....
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24.06.2021 14:46
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Все Саша,сливай воду.теперь или суд в Гааге или лопата в заднице.
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24.06.2021 14:45 Відповісти
смотря как заточить черенок, может колхознику еще и понравится
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24.06.2021 15:26 Відповісти
Отлично!
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24.06.2021 14:45 Відповісти
.....Вот интересно, Украина присоединиться или будут барыжить?.....
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24.06.2021 14:46 Відповісти
Не Украина, а Зеленский с Пинчуком будут барыжничать.
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24.06.2021 15:17 Відповісти
Украина будет действовать согласно своим нацинтересам. Как это делает ЕС по отношению к расее.
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24.06.2021 15:45 Відповісти
Ukraina jest sami krupni pokupatel neftianix produktov za 2.1mlrd evro zakupala,vtoroje mesto briti okolo 2 mlrd,potom ves ES za 1.5mlrd..Tut i tranzit zaprecion takze
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24.06.2021 19:52 Відповісти
щас экономическое белорусское чудо снова лопнет как 10 лет назад ..и будут зайчики опять ..Просто количество комплектующих из ЕС для предприятий РБ станет непополнимым , или ростехнологии похоронят белоруские стиралки бойлеры газовые плиты и прочее ..Как вариант ОСБ плиты только не пострадают
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24.06.2021 14:56 Відповісти
...ЄС офіційно запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі. Перелік заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 372Вот такие детские игрушки белорусского производителя https://belaruspartisan.by/life/538444/ продают в Бресте (РБ)... ...
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24.06.2021 15:05 Відповісти
продуктами калийной промышленности, а также товарами, которые используются для производства сигарет будет ограничена
Оно то правильно, но по калию надо давить и кацапов заодно. А то те санкции в их пользу получаются.
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24.06.2021 15:06 Відповісти
слишком надолго во времени растянется воздействие этих санкций, результаты проявятся не ранее чем через 8-10 месяцев, а если ***** будет продолжать подкармливать лукашеску, то он и не заметит этих санкций. в полной мере ощутят их воздействие только крепостные.
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24.06.2021 16:10 Відповісти
следующим шагом будет
заявление Меркель с Макроном
что надо вести диалог с Тараканом
по примеру )(уйла
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24.06.2021 16:41 Відповісти
Про що з ними говорити...
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24.06.2021 20:16 Відповісти
Агентура газпрому допомогає загнати бульбафюрера в руки кремлівського педофіла. Чим пуйло краще від нього?
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24.06.2021 22:42 Відповісти
 
 