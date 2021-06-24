ЄС офіційно запровадив секторальні економічні санкції проти Білорусі. Перелік заборон і обмежень

Сьогодні, 24 червня, Рада Європейського Союзу запровадила економічні санкції щодо Білорусі, які зачіпають нафтовий сектор, а також виробництво хлористого калію, у відповідь на ескалацію серйозних порушень прав людини і репресії щодо громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Ради ЄС.

Згідно з документом, буде обмежений доступ до європейських фінансових ринків, а також експорт товарів білоруської промисловості.

"Нові адресні економічні санкції містять заборону на прямий і опосередкований продаж, поставки, передачу або експорт кому-небудь у Білорусі обладнання, технологій або програмного забезпечення, в основному, для стеження або перехоплення інтернет- або телефонних повідомлень; а також на товари і технології подвійного призначення для використання військовими і певними особами, організаціями та органами в Білорусі", - випливає з пресрелізу.

Зазначається також, що торгівля нафтопродуктами, продуктами калійної промисловості, а також товарами, які використовуються для виробництва сигарет, буде обмежена.

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"Крім того, доступ до ринків капіталу ЄС обмежений, і надання страхування і перестрахування білоруському уряду і білоруським державним органам і установам заборонено", - йдеться в пресрелізі.

Також зазначається, що Європейський інвестиційний банк припиняє будь-які виплати або платежі за всіма угодами щодо проєктів в державному секторі, а країни-учасниці ЄС повинні вжити заходів щодо обмеження участі банків у білоруських проектах.

Підкреслюється також, що таким чином, нині під санкціями ЄС перебувають 166 фізичних та 15 юридичних осіб Білорусі.