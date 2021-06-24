Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним
СБУ рекомендувала внести російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через підтримку ним анексії Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в пресцентрі СБУ.
"СБУ рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики внести російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. 22 червня він був включений до цього переліку", - йдеться в повідомленні.
У Службі пояснили, що підставами таких рекомендацій стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів - це частина Російської Федерації.
При цьому, наголошують у СБУ, він регулярно виступав в Автономній Республіці Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.
"У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації", - зазначили в СБУ.
Зокрема, відомо, що 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", який відбувся за участю президента Росії Володимира Путіна, - тим самим підтримавши окупацію АР Крим.
"У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що "Крым - это мое любимое место в России", а також допустив низку інших пропагандистських висловлювань, як і неодноразово робив це раніше", - пояснили у Службі.
23 червня у Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що за поданням СБУ внесли російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Як наголосили у відомстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати до списку.
Причини внесення Кіркорова до списку не уточнювалися.
Раніше до "чорного списку" СБУ і Мінкульту також внесли російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва). На літо 2021 року в нього були заплановані концерти в Україні.
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Он пианист и.... пидагог.
7 августа на своей странице в Facebook украинский шоумен Владимир Зеленский написал пост с возмущениями относительно намерения Министерства культуры Украины запретить въезд в страну российским деятелям культуры.
Он отметил, что, запрещая артистам въезд в страну, политики приравнивают их к овощам.
«Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю», - возмутился комик.Он подчеркнул, что если Министерство культуры Украины введёт санкции, то артисты должны будут потребовать отставки Минкультуры, «которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет».
В завершении он порекомендовал чиновникам, которые что-то запрещают исполнять артистам, озвучить свои произведения, которые могут быть примером и по которым их вспомнят.
Так вирішив Баканов.
"Украинские власти считают нарушителями государственной границы всех иностранцев, которые прибывают во временно оккупированный Крым по Керченскому мосту или же через аэропорт «Симферополь».
Однако в 2020 году срок запрета на посещение Украины для Василия Вакуленко истек, и СБУ ходатайствовала в Министерство культуры об исключении артиста из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины.
В сети есть видеозаписи концертов Басты в 2014 и 2015 годах в Ялте, также он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Ке Ды», который снимался в Крыму и вышел на экраны в 2016 году."
https://ru.krymr.com/a/basta-v-kieve-posle-koncertov-v-krymu-v-chem-narushenie-territorialnoy-celostnosti-ukrainy/31240692.html
просто -путинское дерьмо.
Филя всегда был весьма осторожен...
Видать прижали!