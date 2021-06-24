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Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним

Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним

СБУ рекомендувала внести російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через підтримку ним анексії Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили в пресцентрі СБУ.

"СБУ рекомендувала Міністерству культури та інформаційної політики внести російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. 22 червня він був включений до цього переліку", - йдеться в повідомленні.

У Службі пояснили, що підставами таких рекомендацій стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів - це частина Російської Федерації.

При цьому, наголошують у СБУ, він регулярно виступав в Автономній Республіці Крим, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

"У СБУ є докази, що Філіп Кіркоров свідомо заперечував територіальну цілісність та суверенітет України, а у своїх висловлюваннях виправдовував агресивні дії Російської Федерації", - зазначили в СБУ.

Зокрема, відомо, що 18 березня 2021 року Кіркоров виступив на концерті "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", який відбувся за участю президента Росії Володимира Путіна, - тим самим підтримавши окупацію АР Крим.

Також читайте: Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

"У своїх заявах на цьому заході Кіркоров сказав, що "Крым - это мое любимое место в России", а також допустив низку інших пропагандистських висловлювань, як і неодноразово робив це раніше", - пояснили у Службі.

23 червня у Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що за поданням СБУ внесли російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Як наголосили у відомстві, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством воно не має повноважень самостійно вирішувати, кого слід включати до списку.

Причини внесення Кіркорова до списку не уточнювалися.

Раніше до "чорного списку" СБУ і Мінкульту також внесли російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва). На літо 2021 року в нього були заплановані концерти в Україні.

Автор: 

Кіркоров Філіп (34) СБУ (12801)


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Топ коментарі
+17
Шо это за попугай на фото???!
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24.06.2021 14:47
+12
Киркоров был на все горазд,
Он пианист и.... пидагог.
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24.06.2021 14:47
+11
само так называемое творчество пИвца ртом Киркорова, ведет к разрушению мозговой ткани и параличу ЦНС.. но в Рашке он считается артистом..
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24.06.2021 14:50
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Киркоров был на все горазд,
Он пианист и.... пидагог.
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24.06.2021 14:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZvMLVyROmoc Киркоров не касался писи козла
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24.06.2021 14:53 Відповісти
Шо это за попугай на фото???!
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24.06.2021 14:47 Відповісти
чОрт болгарский.
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24.06.2021 14:52 Відповісти
Цензор стебётся)
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24.06.2021 15:40 Відповісти
......на ограниченного "павлина" ещё кто то пошёл бы в Украине?....
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24.06.2021 14:49 Відповісти
А за клоуна кто то бы проголосовал?
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24.06.2021 14:50 Відповісти
....мда....
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24.06.2021 14:53 Відповісти
само так называемое творчество пИвца ртом Киркорова, ведет к разрушению мозговой ткани и параличу ЦНС.. но в Рашке он считается артистом..
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24.06.2021 14:50 Відповісти
Если увлекаться творчеством Киркорова, то рано или поздно может потянуть на бабушек....
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24.06.2021 14:56 Відповісти
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 1189
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24.06.2021 22:10 Відповісти
Враше ,,артистом,, считается все,что лижет кремлю
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24.06.2021 14:56 Відповісти
Ха..Это секрет Полишинеля,что Киркоров-боевой *******.Они еще с одним полупидаром Галкиным одну старуху за деньги трахают.)))
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24.06.2021 14:50 Відповісти
А можна було набагато проще сказати- тупе кацапське чмо...
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24.06.2021 14:51 Відповісти
Мало хто пам'ятає що свою політичну кар'єру Зеленський почав з того що виступив проти заборони в'їзду в Україну російських прокремлівських артистів.

7 августа на своей странице в Facebook украинский шоумен Владимир Зеленский написал пост с возмущениями относительно намерения Министерства культуры Украины запретить въезд в страну российским деятелям культуры.
Он отметил, что, запрещая артистам въезд в страну, политики приравнивают их к овощам.
«Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таковым не считаю», - возмутился комик.Он подчеркнул, что если Министерство культуры Украины введёт санкции, то артисты должны будут потребовать отставки Минкультуры, «которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет».
В завершении он порекомендовал чиновникам, которые что-то запрещают исполнять артистам, озвучить свои произведения, которые могут быть примером и по которым их вспомнят.
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24.06.2021 14:54 Відповісти
А що , цей павлін в Україну намилився? На росії вже набрид?Ти диви,їх у двері ,вони у вікно.
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24.06.2021 14:54 Відповісти
Киркорова признали опасным/ В 95-й квартале "зайку" любили. Квартал будет страдать.
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24.06.2021 14:54 Відповісти
Не розумію для чого Україні виправдовуватися, так вирішили і все...
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24.06.2021 14:55 Відповісти
Тому що завтра Зеленський обуриться чому в Україну не пускають його друга.
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 2993
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24.06.2021 14:58 Відповісти
Правильно! Не пускать! Філька, кажуть, "буен во хмелю" і "несдержан на язык"! Не дай бог - нап"ється, на щось образиться і почне розказувать журналістам, чим він з "Блазнем" в одній постелі, котру "на дваих делили", займався!Ніякий Баканов не врятує!!!
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24.06.2021 15:12 Відповісти
Да что там говорить? Гляньте на фото. Чувак реально опасен для окружающих.
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Котрий із них?
Висловлювався на підтримку анексії Криму і виправдовував агресію РФ: у СБУ пояснили, чому Кіркорова визнали небезпечним - Цензор.НЕТ 519
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24.06.2021 14:59 Відповісти
Риторический вопрос.
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24.06.2021 15:01 Відповісти
оба
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24.06.2021 15:02 Відповісти
Меня смущает формулировка -"представляющих угрозу национальной безопасности Украины". Украина не такая слабая страна, что какой-то лицедей может повлиять на её безопасность.
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24.06.2021 14:57 Відповісти
Нехай заробляє на мокшанах, в турне по Сибіру.
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24.06.2021 14:59 Відповісти
Дружбан Зєлі, кримнашист Баста НАД законом. Його пускають в Україну.
Так вирішив Баканов.

"Украинские власти считают нарушителями государственной границы всех иностранцев, которые прибывают во временно оккупированный Крым по Керченскому мосту или же через аэропорт «Симферополь».
Однако в 2020 году срок запрета на посещение Украины для Василия Вакуленко истек, и СБУ ходатайствовала в Министерство культуры об исключении артиста из списка лиц, создающих угрозу безопасности Украины.
В сети есть видеозаписи концертов Басты в 2014 и 2015 годах в Ялте, также он сыграл главную роль в фильме Сергея Соловьева «Ке Ды», который снимался в Крыму и вышел на экраны в 2016 году."

https://ru.krymr.com/a/basta-v-kieve-posle-koncertov-v-krymu-v-chem-narushenie-territorialnoy-celostnosti-ukrainy/31240692.html
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24.06.2021 14:58 Відповісти
ему запретили вьезд еще в 2016. И оно очень обижалось шо зеленский, став президентом, не снял запрет, - за что обозвал его "предателем". Вот и все причинhttps://smods.ru/archives/71596 ы)
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24.06.2021 14:58 Відповісти
Он не опасный, он гавнистый
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24.06.2021 14:58 Відповісти
гОвнистый надо писать... учи собачий крепче=)))
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24.06.2021 15:02 Відповісти
Понял, спс )))
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24.06.2021 16:14 Відповісти
Розовые ушки у моей подружки и кудрей пушистых золотистый шелк. Песни для дыбилов=))
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24.06.2021 15:00 Відповісти
этот филя-лупкатое чмо,
просто -путинское дерьмо.
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24.06.2021 15:01 Відповісти
Гы, так это ж друг Клоуна! Как-то неудобно получилось...
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24.06.2021 15:01 Відповісти
I love my President!!!! Zelenski the best!!!
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24.06.2021 15:05 Відповісти
Ты вот сейчас признался в олигофрении тяжелой степени
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24.06.2021 15:16 Відповісти
сбитый летчик больше не прокатит=))
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24.06.2021 15:23 Відповісти
Животное, пшлонах отсюда
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24.06.2021 21:05 Відповісти
Пи*арас(киркоров) не может быть опасен, пи*арас может быть только вреден!!!!!
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24.06.2021 15:04 Відповісти
Кто имел Аллу тот не пи*арас
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24.06.2021 15:05 Відповісти
Причина проста и банальна, - чел с давно улетевшей кукушкой опасен для здорового общества.
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24.06.2021 15:15 Відповісти
Пишут, что он с каким-то грузином вступил в брак. Может к нам на медовый месяц собрался?
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24.06.2021 15:26 Відповісти
достаточно того, что он кацап и путиносос, других причин не нужно.
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24.06.2021 15:43 Відповісти
Странно...
Филя всегда был весьма осторожен...
Видать прижали!
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24.06.2021 16:07 Відповісти
одним поцем меньше....
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24.06.2021 16:36 Відповісти
зеленский такой же как и киркоров
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24.06.2021 16:40 Відповісти
Нужно было подождать когда оно намылиться в Украину,а потом демонстративно под камеры развернуть его в аэропорту домой по причине того что все его документы это "филькина грамота"
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24.06.2021 17:12 Відповісти
Зачем этих уродов называют "опасными", они не опасны, они ВРАЖДЕБНЫ!
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25.06.2021 00:08 Відповісти
 
 