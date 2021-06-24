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Прем'єр Великої Британії Джонсон: Есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму

Прем'єр Великої Британії Джонсон: Есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму

Британський есмінець "Дефендер" у законному порядку перебував у міжнародних водах біля Кримського півострова.

Про це заявив у четвер журналістам прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, він (корабель. - Ред.) повною мірою, обгрунтовано міг користуватися міжнародними водами", - наводять його слова британські ЗМІ.

"Важливий момент полягає в тому, що ми не визнаємо російську анексію Криму", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем

Автор: 

Велика Британія (5571) Крим (14138) обстріл (28378) росія (65073) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+80
Правильно. Это украинские воды.
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24.06.2021 15:06
+48
Британський есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму, - прем'єр Джонсон - Цензор.НЕТ 3214
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24.06.2021 15:12
+45
Это территориальные воды Украины.
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24.06.2021 15:06
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если британские или корабли НАТО будут проходить наши воды . которые ***** считает своими -- ни один снарад или ракета не будет их поражать --- это они ******* херои могут наш буксир таранить . где нечем даже ответить --- это падло в кремле оно сцыт что заберут млрд долл в банках и его девочки немного похудают в финансах ---- о чем речь ЕСЛИ БЮДЖЕТ НЬЮ-ЙОРКА ИЛИ КАЛИФОРНИИ сравним с бюджетом рф . ну приляпает к рф беларусь --- дальше будет полный ****** --- эта тварь в кремле понимает все варианты ---- а варианты все для ***** плохие --- дедушка БАЙДЭН дал ***** подумать пол года . если вова-квартальный опять не обгадит --- ся вместе с дерьмаком думай-- ТЕ
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24.06.2021 19:33 Відповісти
РФія не стріляла а тільки оголосила свої інсинуації на те чого не було. Але чи могла вона відкрити вогонь по кораблям НАТО?!!!!!!!!!! Якщо зовсім з глузду зійшли - ан ні....бо у такому випадку вони були б позбавлені права користуватись протоками Босфор-Дарданела, Гіброалтаром, Панамською протокою, Балтійське море стало б для них немілітаризованою зоною.а Північний шлях закінчувався б на Чукотці море Лаптевих.
Ось для чого їм КРИМ.
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24.06.2021 20:37 Відповісти
Хочу тебе заметить, оккупант, что тебе необходимо почитать ответы лаврова по поводу происходящего в Карабахе, в контексте партнерсва РФ-Армения. Что-то он, лавров, был мягко говоря, неубедительным, а правильнее, ДАР РЕЧИ ПОТЕРЯЛ, ибо промямлил что-то невразумительное, никак не подобающее гранду политики такой "великой" держдавы, как РФ. А о силе расейского оружия огпять же хочется тебя перенаправить к опыту Карабахской кампании. То, что тебе мнится по незнанию или по недоразумению, что предпочтительно, непременно будет исправлено тем, что в истории человека называется жизненный опыт, а истории государства - тяжелый, возможно, трагический опыт, связанный с недооценкой противника, а в твоем случае с ПЕРЕОЦЕНКОЙ собственных возможностей, по украински - спроможностей, так милозвучнее, не находишь?
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24.06.2021 21:46 Відповісти
чей чей крым ... Ты больной? Это никто в мире из нормальных стран не признал и не признает. И в будущем это оооооочень поможет. Признали прихвостни подкацапские типа никарагуа, зимбабве, кндр, армения, лукашенорусь и пару штук. И ВСЕ. Ты больной, Ты очень больной!!!
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24.06.2021 22:19 Відповісти
Вот это НАСТОЯЩАЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКАЯ позиция, в полном соответствии с Будапештским меморандумом!!! И здесь же "А как на счет джентельменства РФовских "кровей"? - ответ: "господа, о чем Вы? Это НИЖЕ ее "достоинства". И вообще, кому что-то должна РФ - всем ПРОЩАЕТ! таков наш великодержавно-шовинистический ответ! А кто-то хочет на равных(???) говорить с путиным!
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24.06.2021 21:34 Відповісти
о путина в
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24.06.2021 23:00 Відповісти
ытерли ноги
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24.06.2021 23:01 Відповісти
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