Прем'єр Великої Британії Джонсон: Есмінець Defender законно перебував у міжнародних водах, ми не визнаємо російську анексію Криму

Британський есмінець "Дефендер" у законному порядку перебував у міжнародних водах біля Кримського півострова.

Про це заявив у четвер журналістам прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, він (корабель. - Ред.) повною мірою, обгрунтовано міг користуватися міжнародними водами", - наводять його слова британські ЗМІ.

"Важливий момент полягає в тому, що ми не визнаємо російську анексію Криму", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представниця МЗС РФ Захарова назвала "брехнею в обличчя" заяву Британії щодо інциденту з есмінцем