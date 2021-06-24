Центр масової вакцинації проти COVID-19 відкриють найближчим часом у Запоріжжі, - ОДА
У Запоріжжі найближчими днями відкриють Центр масової вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Запоріжжя є одним із найбільших міст України, але у нас досі відсутні великі центри вакцинації населення. Щоб убезпечити населення перед можливими новими спалахами епідемії, треба проводити щодня до 5000 щеплень. Тому нам не уникнути створення Центрів масової вакцинації", - заявив голова ОДА Олександр Старух.
Мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що центр з імунізації проти COVID-19 вже створюється. Найближчими днями міська влада повідомить більш детально про його розташування і час початку роботи.
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