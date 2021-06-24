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Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС

Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС

Львівська тютюнова фабрика домінує на "чорному" ринку тютюнових виробів - виробник наростив частку контрафакту до 50% і щорічно недоплачує до бюджету 4-6 млрд грн.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповіли в Державній фіскальної службі України (ДФС), передає Цензор.НЕТ.

За даними ДФС, що близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - ТМ Compliment. Це продукція Львівської тютюнової фабрики (ЛТФ).

У відомстві зазначили, що виробництво компанії включає в себе безпосередньо ЛТФ, Винниківську тютюнову фабрику і ТОВ "Марвелл Інтернешнл Табакко Груп". Володіє нею львівський бізнесмен Григорій Козловський.

ЗМІ зазначають, що компанія випускає сигарети Marvel під виглядом сигарил, (акцизна марка значно дешевше - в 15 разів), а також Compliment, Jin-Ling. Наприклад, у другому півріччі 2016 року компанія випустила 76,9 млн пачок сигарил. При цьому сигарет було випущено тільки 17,3 млн пачок.

За інформацією ЗМІ, в 2016-2018 фабрика взагалі не купувала акцизні марки, що, на думку видання, дозволило їй накопичити дохід і збільшити свою присутність на ринку контрафакту.

За даними "Обозревателя", Львівська тютюнова фабрика не платить акцизи, маркіруючи продукцію написами "дьюті-фрі", хоча вона, в основному, продається на вулиці і в інтернеті.

У свою чергу, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Винниківська тютюнова фабрика станом на 21 червня 2021 р. проходить у 8 кримінальних і 8 адміністративних справах.

З початку року Державна фіскальна служба конфіскувала контрафактних сигарет на 434 млн гривень і закрила 10 нелегальних виробництв тютюнових виробів, повідомив глава ДФС Вадим Мельник на зустрічі з членами асоціації "Укртютюн".

А загальні втрати України від контрафактних сигарет становлять близько 12 млрд гривень щорічно.

Видання зазначає, що тіньовий ринок сигарет в Україні досяг рекордних 12,8% від офіційного ринку.

За даними "Філіп Морріс Україна", зростання контрафакту пов'язане з тим, що акцизи на тютюнові вироби ростуть швидше, ніж доходи населення.

Транснаціональні виробники стурбовані тим, що частка нелегального продажу тютюнових виробів в Україні зростає, що знижує частку легальної тютюнової продукції, а також відрахування до держбюджету країни.

Автор: 

акциз (437) контрафакт (225) цигарки (973) тютюн (532) ДФС (4044)


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Топ коментарі
+6
Это тоже Порошенко?
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24.06.2021 15:08
+6
Могу предположить что это не более чем догадки ГФС, которая не может собрать законных доказательств....
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24.06.2021 15:10
+4
Ну так почему бизнесмен григорий козловский не на нарах? Кому адресованы эти всхлипы?
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24.06.2021 15:08
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24.06.2021 15:06 Відповісти
Ну так почему бизнесмен григорий козловский не на нарах? Кому адресованы эти всхлипы?
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24.06.2021 15:08 Відповісти
Могу предположить что это не более чем догадки ГФС, которая не может собрать законных доказательств....
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24.06.2021 15:10 Відповісти
С такими деньгами на нарах не оказываются.
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24.06.2021 15:34 Відповісти
Это тоже Порошенко?
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24.06.2021 15:08 Відповісти
Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС - Цензор.НЕТ 1797
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24.06.2021 15:24 Відповісти
По информации СМИ, https://espreso.tv/news/2019/07/11/za_try_roky_lvivska_tyutyunova_fabryka_ne_kupyla_zhodnoyi_akcyznoyi_marky_dlya_sygaret в 2016-2018 фабрика вообще не приобретала акцизные марки , что, по мнению издания, позволило ей накопить доход и увеличить свое присутствие на рынке контрафакта.Источник: https://censor.net/ru/n3273256

Думаю однозначно Зеленского схемы!
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24.06.2021 15:37 Відповісти
выборы-голоса-львов-пэцьо-крыша-сигариллы-коричневые думы-чьоколядного предводителя четвертушечного дворянства
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24.06.2021 16:06 Відповісти
Уколы не пропускай. Может, помогут
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24.06.2021 16:35 Відповісти
При Петі ті фабрики не працювали )
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24.06.2021 16:41 Відповісти
При Петі і появилися ці сигарети Compliment, Jin-Ling, до того тягали за кордон Ротманс
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25.06.2021 08:45 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув.
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26.06.2021 12:05 Відповісти
Ну вуха Порошенка там стирчать...Власник фабрики Козловський є депутатом від ЄС в облраді,а перед тим був депутатом від Блоку Порошенка в міськраді...Зараз він львівський олігарх намбер ван...Відійшли в минуле Сергій Медведчук,Димінський,Писарчук,братани Дубневичі...Зараз він...На початку за нього взялась СБУ,але він швидко знайшов спільну мову з зеленими...Як і Петро,до речі...
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24.06.2021 17:28 Відповісти
Это что же - половина в торговую сеть официально а половина себе в карман??!!!Да при совках за это расстрел и в школу не ходи, ну и где же наши доблестные МВД, СБУ и пр. органы, видимо за дележом коррупционных потоков времени нет!!!!!
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24.06.2021 15:09 Відповісти
Львів по переду всієї України
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24.06.2021 15:13 Відповісти
та ну...а гродненские и ордловские производители шо,отдали свою долю?
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24.06.2021 15:18 Відповісти
Около 50% всех нелегальных сигарет в Украине - продукция Львовской табачной фабрики, - ГФС - Цензор.НЕТ 5960
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24.06.2021 15:19 Відповісти
50% фабрики - нелегальны?
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24.06.2021 15:19 Відповісти
поделить половину нелегальную продать с аукциона
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24.06.2021 15:29 Відповісти
Вони порівняли потужність виробництва з кількістю придбаних акцизних марок.
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24.06.2021 15:35 Відповісти
П'ємонт як не як!
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24.06.2021 15:31 Відповісти
Лидером нелегального производства назначили того, кто меньше (или вообще) им не башляет!
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24.06.2021 15:34 Відповісти
Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС - Цензор.НЕТ 8459
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24.06.2021 15:42 Відповісти
Блін , читаю коменти і усі вони такі "правильні"...
І так усе дорощає , а тут ще й порівняно дешевих сигарет усі бажають мене позбавити
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24.06.2021 15:49 Відповісти
П'ять років як курю люльку та тютюн на кілограми. Виходить значно дешевше.
Тютюн - віржинія голд. 500 грн/кг.
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25.06.2021 08:55 Відповісти
Надо узнать у "самого эффективного министра" почему в Харькове на каждом углу продаются сигареты без акциза. Смешно слушать про 12% контрафакта, по ощущениям там уже все 40.
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24.06.2021 15:52 Відповісти
а Харьков мусорской огород?
мо мусора мусором заняты
сортируют
экологию любят
зеленую
бумажную
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24.06.2021 16:12 Відповісти
Акцизы платит потебитель,благодаря львовянам у курильщиков остаются средства на иные потребительские расходы и не попадают в руки казнокрадам,разберитесь с кауфманьчиком и его соучастниками по картельному сговору.
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24.06.2021 16:05 Відповісти
Значить діляться з певними органами
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24.06.2021 16:42 Відповісти
розкажу притчу про ЛТФ, почув від одного з ветеранів фабрики. 1970 роки, продукція -Львів,Орбіта,Прима б/ф, Верховина та Гуцульські (для армії). 30 відсотків готової продукції -п...сь, в основному збувались через циган. Однак план потрібно виконувати, а тютюну немає. Два снабженці поїхали в село і купили дві тонни зіпрілого сіна. Висушили, подрібнили, змішали з болгарським тютюном і в діло. Сподобалось, поставили на конвеєр. На фабриці звільняли тільки через смерть, секретність повна. Сигарети Львів та Орбіта були в дефіциті, підмісу не виявляли. Хоча костра і відчувалась, стебло не лист, волога трішки залишалась.Отак і жили. Коли купила фабрику ФМ, то продукцію почали красти знову. Міняли охорону, потім таки віддали взад. А ДФС говорить контрафакт. Шмигаль там в курсі, працював у Львові на підакцизах.
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24.06.2021 17:18 Відповісти
tylko we Łwowie
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24.06.2021 21:03 Відповісти
 
 