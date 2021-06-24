Близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - продукція Львівської тютюнової фабрики, - ДФС

Львівська тютюнова фабрика домінує на "чорному" ринку тютюнових виробів - виробник наростив частку контрафакту до 50% і щорічно недоплачує до бюджету 4-6 млрд грн.

Про це в коментарі "Обозревателю" розповіли в Державній фіскальної службі України (ДФС), передає Цензор.НЕТ.

За даними ДФС, що близько 50% всіх нелегальних сигарет в Україні - ТМ Compliment. Це продукція Львівської тютюнової фабрики (ЛТФ).

У відомстві зазначили, що виробництво компанії включає в себе безпосередньо ЛТФ, Винниківську тютюнову фабрику і ТОВ "Марвелл Інтернешнл Табакко Груп". Володіє нею львівський бізнесмен Григорій Козловський.

ЗМІ зазначають, що компанія випускає сигарети Marvel під виглядом сигарил, (акцизна марка значно дешевше - в 15 разів), а також Compliment, Jin-Ling. Наприклад, у другому півріччі 2016 року компанія випустила 76,9 млн пачок сигарил. При цьому сигарет було випущено тільки 17,3 млн пачок.

За інформацією ЗМІ, в 2016-2018 фабрика взагалі не купувала акцизні марки, що, на думку видання, дозволило їй накопичити дохід і збільшити свою присутність на ринку контрафакту.

За даними "Обозревателя", Львівська тютюнова фабрика не платить акцизи, маркіруючи продукцію написами "дьюті-фрі", хоча вона, в основному, продається на вулиці і в інтернеті.

У свою чергу, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень, Винниківська тютюнова фабрика станом на 21 червня 2021 р. проходить у 8 кримінальних і 8 адміністративних справах.

З початку року Державна фіскальна служба конфіскувала контрафактних сигарет на 434 млн гривень і закрила 10 нелегальних виробництв тютюнових виробів, повідомив глава ДФС Вадим Мельник на зустрічі з членами асоціації "Укртютюн".

А загальні втрати України від контрафактних сигарет становлять близько 12 млрд гривень щорічно.

Видання зазначає, що тіньовий ринок сигарет в Україні досяг рекордних 12,8% від офіційного ринку.

За даними "Філіп Морріс Україна", зростання контрафакту пов'язане з тим, що акцизи на тютюнові вироби ростуть швидше, ніж доходи населення.

Транснаціональні виробники стурбовані тим, що частка нелегального продажу тютюнових виробів в Україні зростає, що знижує частку легальної тютюнової продукції, а також відрахування до держбюджету країни.