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Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками

Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками

Через технічний збій зараз оплатити проїзд в столичному метро банківською карткою і мобільними застосунками неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

"Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється також, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде одразу повідомлено.

Пресслужба "Київського метрополітену" приносить вибачення за незручності.

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Автор: 

Київ (19445) Метрополітен (1416) проїзд (278)


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Топ коментарі
+6
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 6293
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24.06.2021 15:48
+5
Ідіоти, вмикайте безкоштовний проїзд!
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24.06.2021 15:52
+4
Сердце сжалось! Как Бубочка домой добираться то будет?
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24.06.2021 15:45
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Сердце сжалось! Как Бубочка домой добираться то будет?
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24.06.2021 15:45 Відповісти
2 дня то гугль глючит, то транзакции при оплате карточкой в магазине долго проходят... Россия - спонсор мирового терроризма. Изолировать от цивилизованного мира дикарей, отключить от ненавистного "пиндосского" интернета, пусть тусят в своих одноглазниках и среди неконтактных...развиваются...
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24.06.2021 15:47 Відповісти
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 6293
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24.06.2021 15:48 Відповісти
Ідіоти, вмикайте безкоштовний проїзд!
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24.06.2021 15:52 Відповісти
мисцэвым учильныкам, кошмары по ночам начнут снится

они на такое пайтить не могут
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24.06.2021 16:26 Відповісти
А на хрена жетоны отменили, казлы?
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24.06.2021 16:04 Відповісти
Заради щастя народного.
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24.06.2021 16:07 Відповісти
только в бананановых республиках в 21 веке - жетоны. во всех нормальных городах-странах либо проездные либо одноразовые билеты.
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24.06.2021 17:27 Відповісти
Тебе в Урюпинске виднее.
Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками - Цензор.НЕТ 777
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24.06.2021 17:36 Відповісти
чучело, ты когда постишь фотки из своего задрыщенска, включай немного мозги. ведь, может так оказаться, что в германии, нет железных-пластмассовых жетонов в транспорте, а запощенная тобой фотка имеет название... "Dresden-Ticket-Validator". что в переводе: "Дрезден валидатор билета". да, в германии нет турникетов в метро, там бумажные билеты, а валидаторы восновном на пероне при сьезде с ескалатора.
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24.06.2021 17:51 Відповісти
..а тепер уявіть собі Зєліну "державу у смартфоні"
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24.06.2021 16:26 Відповісти
Отэто реальне засада! Хорошо, что мне туда раз в полгода нада
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24.06.2021 16:28 Відповісти
Як збій стався, і по вині метро, на час збою ззизьте ціну до 7 грв в якості вибачень, те й усе, ніхто вам нічого проти не скаже..
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25.06.2021 10:21 Відповісти
 
 