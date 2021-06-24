Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками

Через технічний збій зараз оплатити проїзд в столичному метро банківською карткою і мобільними застосунками неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".

"Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється також, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде одразу повідомлено.

Пресслужба "Київського метрополітену" приносить вибачення за незручності.

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