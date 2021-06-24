Технічний збій у київському метро: не можна оплатити проїзд карткою і мобільними застосунками
Через технічний збій зараз оплатити проїзд в столичному метро банківською карткою і мобільними застосунками неможливо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київського метрополітену".
"Шановні пасажири! Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay у метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою.Просимо скористатися електронним квитком або придбати разовий qr-квиток у автоматах з продажу", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється також, що про відновлення роботи в звичайному режимі буде одразу повідомлено.
Пресслужба "Київського метрополітену" приносить вибачення за незручності.
Топ коментарі
+6 Рщььщь Яарршуты
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+5 Volodymyr Zaiets
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+4 Евгений Парамонов #425286
показати весь коментар24.06.2021 15:45
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они на такое пайтить не могут