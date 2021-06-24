САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила офіційний запит в Інтерпол із проханням оголосити ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "НВ" повідомив виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук.

Водночас він відмовився називати дату звернення, пославшись на таємницю слідства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.