САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила офіційний запит в Інтерпол із проханням оголосити ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "НВ" повідомив виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук.
Водночас він відмовився називати дату звернення, пославшись на таємницю слідства.
Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.
Топ коментарі
+3 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар24.06.2021 15:50
+2 Алла Новосад #194524
показати весь коментар24.06.2021 16:05
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Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.
Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
возможностях привет банка..
https://censor.net/ru/tag/6085/privatbank/news/page/11
9.12.19 11:38https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov