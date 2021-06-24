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САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила офіційний запит в Інтерпол із проханням оголосити ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета в міжнародний розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню "НВ" повідомив виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук.

Водночас він відмовився називати дату звернення, пославшись на таємницю слідства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Автор: 

Інтерпол (376) розшук (651) Дубілет Олександр (115) Грищук Максим (45) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+3
а екс-владельца?
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24.06.2021 15:50
+2
Может именно из-за этого обращения зеленое СНБО и собирается срочно для спасения Бениной шестерки Дубилета?
Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.

Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
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24.06.2021 16:05
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а екс-владельца?
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24.06.2021 15:50 Відповісти
а той спокійно зі всім *чесно нажитим* живе в герцлії, і срати йому на той розшук!
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24.06.2021 15:54 Відповісти
Беня давно проиграл суды в Великобритании на 5,5 млрд долларов ,сейчас отбивает
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24.06.2021 16:03 Відповісти
В Конче Заспе поищите , может где-то по соседству с Войцеховским живет
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24.06.2021 16:02 Відповісти
Может именно из-за этого обращения зеленое СНБО и собирается срочно для спасения Бениной шестерки Дубилета?
Если Интерпол возьмется за Дубилета, потом может выйти и на Зелиного хозяина Беню.

Почему-то до этого нынешнюю власть не беспокоили подсанкционные особы, спокойно живущие в Украине.
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24.06.2021 16:05 Відповісти
Коломойский в Израиле собрал команду будущих владельцев -латифундистов украинской земли. В их числе значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий, вор государственного значения. Возможно, в этой команде засветится и Дубилет.
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24.06.2021 16:19 Відповісти
А как красиво пел этот ДУБИлет в инете о
возможностях привет банка..
https://censor.net/ru/tag/6085/privatbank/news/page/11

САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук - Цензор.НЕТ 4922 9.12.19 11:38https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
https://censor.net/ru/news/3166258/privatbank_podal_isk_v_sud_izrailya_na_600_mln_protiv_byvshih_vladeltsev_i_drugih_otvetchikov
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24.06.2021 16:32 Відповісти
еще пускай попросят соли ему на хвост насыпать
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24.06.2021 17:45 Відповісти
 
 