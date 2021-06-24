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Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії

Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії

Новий діалог на високому рівні між ЄС і Росією можливий тільки в тому випадку, якщо Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий лише в ситуації, коли відбувається фактична деескалація та фактичний вихід з агресивної політики", - сказав Моравецький.

"Для нас це однозначна ситуація. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки ... важко розпочати діалог на найвищому рівні", - додав глава польського уряду.

Він також підкреслив, що на саміті підніме питання про останні кібератаки проти польських чиновників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС потрібен діалог з РФ, - Макрон

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним.

Франція і Німеччина в середу представили партнерам по ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Курц. У той же час вона зустріла опір деяких країн ЄС, особливо трьох держав Балтії і Польщі.

Автор: 

Польща (8492) росія (65073) саміт (764) Євросоюз (13388) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+19
Щира подяка полякам і Балтії. Хоч у них є абсолютно адекватне розуміння - чим є Кацапія.
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24.06.2021 15:52
+9
краiни, що входили в Варшавський концтабор, що ближчi до азiопськоi паРашi добре все розумiють, а старi хвойди Францiя та Нiмеччина вже зовсiм втратили сором та розум, пропонуючи своi дупи пуйлу...
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24.06.2021 15:55
+5
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
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24.06.2021 15:53
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Щира подяка полякам і Балтії. Хоч у них є абсолютно адекватне розуміння - чим є Кацапія.
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24.06.2021 15:52 Відповісти
шляхетна нація !

"Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy..... !"

дякуємо !
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24.06.2021 15:59 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis

В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
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24.06.2021 15:53 Відповісти
краiни, що входили в Варшавський концтабор, що ближчi до азiопськоi паРашi добре все розумiють, а старi хвойди Францiя та Нiмеччина вже зовсiм втратили сором та розум, пропонуючи своi дупи пуйлу...
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24.06.2021 15:55 Відповісти
Так але Угорщина наприклад путена облизує нон стоп
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24.06.2021 16:01 Відповісти
с моря - ветер, с попы - дым...
эй, фуйло ! верни мне - Крым !!!
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24.06.2021 15:59 Відповісти
Толерантненько ... По-европейски ... Никаких тебе "возврат Крыма" и "деоккупация Донбаса". "Прекращение агрессии" - как хочешь, так и понимай.
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24.06.2021 16:09 Відповісти
Цю ініціативу підтримав і канцлерка Австрії Курц. Курц - канцлер, а не канцлерка
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24.06.2021 16:29 Відповісти
лоповухий Курц то таки канцлерка ) також не втомлюється пропонувати свою дупу пуйлу.
але пуйло любить ще молодших...
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24.06.2021 17:09 Відповісти
Наконец-то, слова настоящего политика!
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24.06.2021 16:31 Відповісти
Йому ще не заплатили!!!
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24.06.2021 16:36 Відповісти
Ні, вони дуже добре памятають 1939 і розуміють що після нас їх черга.
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24.06.2021 16:41 Відповісти
кац.апи та відсутність агресії то різні речі
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24.06.2021 16:40 Відповісти
Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії - Цензор.НЕТ 7727
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24.06.2021 17:47 Відповісти
 
 