Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії
Новий діалог на високому рівні між ЄС і Росією можливий тільки в тому випадку, якщо Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів.
Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий лише в ситуації, коли відбувається фактична деескалація та фактичний вихід з агресивної політики", - сказав Моравецький.
"Для нас це однозначна ситуація. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки ... важко розпочати діалог на найвищому рівні", - додав глава польського уряду.
Він також підкреслив, що на саміті підніме питання про останні кібератаки проти польських чиновників.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним.
Франція і Німеччина в середу представили партнерам по ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Курц. У той же час вона зустріла опір деяких країн ЄС, особливо трьох держав Балтії і Польщі.
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В политике, движение, сделанное сегодня, может акунуться тогда, когда не ждешь.
Не завидую нашему главе https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%98%D0%94?src=hashtag_click #МИД : ему ж придется как-то парировать аргументы, почему встреча Меркель-Макрон-Путин плохо, а вот встреча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленский -Путин - это хорошо?
эй, фуйло ! верни мне - Крым !!!
але пуйло любить ще молодших...