Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії

Новий діалог на високому рівні між ЄС і Росією можливий тільки в тому випадку, якщо Москва зупинить агресивну політику щодо своїх сусідів.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Початок будь-якого прямого діалогу на найвищому політичному рівні можливий лише в ситуації, коли відбувається фактична деескалація та фактичний вихід з агресивної політики", - сказав Моравецький.

"Для нас це однозначна ситуація. Коли ми бачимо гібридні атаки на наших сусідів, на нас, в контексті останньої кібератаки ... важко розпочати діалог на найвищому рівні", - додав глава польського уряду.

Він також підкреслив, що на саміті підніме питання про останні кібератаки проти польських чиновників.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним.

Франція і Німеччина в середу представили партнерам по ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.

Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Курц. У той же час вона зустріла опір деяких країн ЄС, особливо трьох держав Балтії і Польщі.