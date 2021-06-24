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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено під час обстрілу російськими терористами поблизу Водяного, - ОТГ "Схід"

Українського воїна поранено під час обстрілу російськими терористами поблизу Водяного, - ОТГ

Сьогодні, 24 червня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових гранатометів поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТГ "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - випливає з повідомлення.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Дивіться: Пораненому під час виконання бойового завдання на Донбасі комвзводу 54-го ОРБ Борису Бассу потрібна допомога в лікуванні та реабілітації, - волонтерка Самойлова. ФОТО

Автор: 

обстріл (28378) поранення (2801) Донбас (22354) військовослужбовці (4734) операція Об’єднаних сил (6725)


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Швидкого одужання нашому захиснику.
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24.06.2021 16:05 Відповісти
То все фігня, у нас обстрілів немає.
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24.06.2021 16:05 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому воїну
...
горіть у пеклі москалі (с)... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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24.06.2021 16:15 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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24.06.2021 18:03 Відповісти
 
 