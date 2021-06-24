Українського воїна поранено під час обстрілу російськими терористами поблизу Водяного, - ОТГ "Схід"
Сьогодні, 24 червня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових гранатометів поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТГ "Схід".
"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості. На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України", - випливає з повідомлення.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
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