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Новини
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Веніславський про пропозицію заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "100% загроз демократичним цінностям немає"

Веніславський про пропозицію заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО:

Законопроєкт, згідно з яким суди не зможуть зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки і оборони, не несе загрози демократичним принципам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив один з ініціаторів законопроєкту, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Сьогодні юрисдикція на такі категорії справ - це юрисдикція Окружного адміністративного суду Києва, а з урахуванням українських реалій, коли суддя може своїм рішенням зупинити рішення РНБО, яке фактично прийнято колегіально вищим керівництвом держави, це може створити додаткові загрози національній безпеці. Правомірно й обґрунтовано, щоб суд, поки не буде завершено розгляд справи, не міг зупиняти такі рішення РНБО, які стосуються важливих речей", - сказав нардеп.

За словами Веніславського, проєкт закону не передбачає заборони оскаржити рішення, йдеться тільки про те, щоб суддя не міг одноосібно зупиняти дію таких рішень до завершення розгляду справи.

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"Цим законопроєктом не передбачена неможливість оскарження. Будь-який суб'єкт, проти якого застосовані санкції, може їх оскаржити в суді, суд може розглянути справу, встановити правомірність чи неправомірність. Йдеться про те, що поки суд розглядатиме, суддя може одноосібно зупинити дію конкретного рішення конкретного органу влади до завершення розгляду справи по суті. Якщо суд встановить, що було порушення, він може скасувати", - додав нардеп.

Парламентарій зазначив, що закон не несе загрози демократичним цінностям і не суперечить Конституції.

"100% загроз демократичним цінностям немає. Є стаття 55 Конституції, яка гарантує кожному право оскаржити в суді будь-які незаконні, на його думку, рішення, дії або бездіяльність. Але суб'єктивне сприйняття не повинно мати наслідком зупинення важливих рішень РНБО, які ухвалюються в інтересах національної безпеки", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.

Автор: 

законопроєкт (3590) санкції (11816) РНБО (2279) Веніславський Федір (285)


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Топ коментарі
+14
кто то еще верит им?
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24.06.2021 16:19
+12
Разделение ветвей власти? Верховенство права? Нееее, не слышал. Правды, зебильнятки?
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24.06.2021 16:21
+10
Демократия высшего сорта.
Торжество презумпции невиновности.
"Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения"
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24.06.2021 16:21
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кто то еще верит им?
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24.06.2021 16:19 Відповісти
Погляньте на сьогоднішні результати досліджень центру Разумкова Там все написано ! Так само починав Лукашенко . Закон жанру .
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24.06.2021 17:15 Відповісти
а ты конкретно за кого проголосовал в 2019м?
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24.06.2021 17:21 Відповісти
Навчіться спочатку спілкуватися з незнайомими людьми . Я з Вами на ТИКИ не ходив ! Навчитеся , звертайтеся . Будемо спілкуватися . Всього найкращого !
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25.06.2021 09:14 Відповісти
попроще, чувак. это форум. я так понимаю, ответить стремно?
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25.06.2021 09:17 Відповісти
Якщо це форум , то не значить , що можна хамити . Я думаю , що мама Вам казала , щоб Ви вчилися . А Ви , її не слухали і зкурили в школі Буквар . Але вчитися ніколи не пізно . Вчіться . А ця дискусія , відразу показує хто і за кого голосував .
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25.06.2021 09:37 Відповісти
не ной.
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25.06.2021 09:40 Відповісти
Фу, дуполиз, мерзенний. Щоб вислужитися, готове на всяку підлість. На злочин. Сподівається на довічне сцарювання "велічайшего"?
Україні діснались найогидніші представники іудейського народу.
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24.06.2021 16:21 Відповісти
Северная Корея все ближе. У Зели только два варианта -- или власть, или тюрьма.

Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет" - Цензор.НЕТ 2691
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24.06.2021 16:27 Відповісти
у зе есть надежный вариант - 73! Они неспеша превратились в 27-30, но и этого количества идиотов хватит для развала Украины, если люди это не остановят.
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24.06.2021 16:31 Відповісти
Для "папы" Бени шут -- это последний оплот, больше отступать уже некуда. Он будет его держать до последнего патрона, пойдет и по крови.
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24.06.2021 16:42 Відповісти
усьо шо вава дєлаєт законно і кошерно! бєня подтвєрдіт!
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24.06.2021 16:21 Відповісти
Демократия высшего сорта.
Торжество презумпции невиновности.
"Есть статья 55 Конституции, которая гарантирует каждому право обжаловать в суде любые незаконные, по его мнению, решения"
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24.06.2021 16:21 Відповісти
білт вони клали на Конституцію, РНБО перебрало на себе забагато повноважень, зокрема санкції на громадян, без слідства і суду. з однієї сторони всякі мертвечуки погань поганню, але прпвова держава так не працює, так толку не буде, розплачуватись за їх галімий популізм будуть в т.ч. і ті 73% зєбанатів, ну їм корисно, але я наприклад, не хочу за це відповідати, але тут таке не прокатить.
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24.06.2021 18:35 Відповісти
Разделение ветвей власти? Верховенство права? Нееее, не слышал. Правды, зебильнятки?
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24.06.2021 16:21 Відповісти
Ага. Белорусь и Северная Корея тихо курят в сторонке. Учитывая что большинство состава СНБО Зеля формирует единолично. Сивоху еще помните?
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24.06.2021 16:25 Відповісти
обосцоха в РНБО, на щастя, не входило, воно так якимось на громадських типа засадах було
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24.06.2021 18:36 Відповісти
Он был на официальной должности советника.

Веніславський про пропозицію заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "100% загроз демократичним цінностям немає" - Цензор.НЕТ 3060
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24.06.2021 18:40 Відповісти
там є моменти, але сперечатись не будемо, погнали ту тварину, то й добре.
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24.06.2021 19:06 Відповісти
Не большинство, а весь состав СНБО формирует президент. И ещё интересно то, что СНБО это консультативный орган и он ни чего не может сделать самостоятельно, а только лишь давать советы президенту. Решение СНБО вводится в действие указом президента, ну или не вводится. В общем СНБО это и есть президент, только не с персональной, а с коллективной отвественностью.
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24.06.2021 19:02 Відповісти
Примерно так. Формирует и утверждает сам президент. Только там некоторые, как глава СБУ или премьер входят согласно закона .о СНБО.

"....До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України...."
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24.06.2021 19:09 Відповісти
Так их кандидатуры тоже подаёт на голосование в ВР президент. По крайней мере премьера, главу СБУ, министра обороны так точно. Раньше это было предметом дискуссий политических партий, но нынче, при монобольшинстве это фактически сам президент. В общем печально все это, с учётом нынешних инициатив.
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24.06.2021 19:29 Відповісти
Зеля берет пример с восточного сцаря и агрофюрера. Хотя даже ***** до такого треша не додумался, он любит все делать с видимостью законности.
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24.06.2021 19:33 Відповісти
суды в Украине это враги Украины и демократии, это гарант коррупции и монополизации страны олигархами и врагами Украины - кацапами, всех судей ждет смертная казнь, так как среди нет честных и не коррумпированных людей, один биомусор!
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24.06.2021 16:30 Відповісти
Точно, биомусор! а люди думают, как назвать 73
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24.06.2021 16:33 Відповісти
Вот ублюдок!
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24.06.2021 16:31 Відповісти
"Сегодня юрисдикция на такие категории дел - это юрисдикция Окружного административного суда Киева, а с учетом украинских реалий, когда судья может своим решением остановить решение СНБО."

Источник: https://censor.net/ru/n3273285

Твої хазяї Єрмак та Зєля якраз вперто і не розформовують Окружний суд.
Він їм не заважає, він їм служить.
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24.06.2021 16:31 Відповісти
Вениславский о предложении запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "100% угроз демократическим ценностям нет" - Цензор.НЕТ 1698
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24.06.2021 16:32 Відповісти
Охренеть! куцой наполеончик все под себя гребет.....Сцуки зеленые.
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24.06.2021 16:41 Відповісти
И такие особи ка вениславский преподают Конституционное право в универе....Бедные студенты. гетьманцев тоже преподает экономику...Ужас.
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24.06.2021 16:43 Відповісти
Если у нас простые чинушки-взяточники могут штрафовать и отбирать имущество без судебных решений,то что судьям обсуждать решения шишек из совнацбеза.
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24.06.2021 16:57 Відповісти
Нам,легковірним ідіотам,що обрали оту зелену владу вже робиться якось не по собі,коли слухаєш отакі заяви нардепів...Якщо демократична цінність не є стовідсотковою то вона вже не цінність,а шахер-махєр,гевулт і лайно...Одного відсотка авторитарності,який загубиться серед дев"яносто дев"яти відсотків демократіі вистарчить,щоб отого Веніслабського обдерти,спаплюжити і посадити довічно...
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24.06.2021 17:00 Відповісти
Коли тебе Федя кинуть в сізо на пару років без рішення суду, тоді пізно вже буде кричати про демократію
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24.06.2021 17:05 Відповісти
Це тільки початок ! Далі буде !
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24.06.2021 17:17 Відповісти
даже у ***** нет таких полномочий
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24.06.2021 17:22 Відповісти
реформувати ОАСК потрібно було ще в 2019-му, одразу після виборів. Але ж законопроект про реформу ОАСК був поданий ЗЕ (відповідно до Конституції, це право має Президент, і ніхто інший) лише три місяці тому, як невідкладний - і досі ще не пройшов стадію профільного комітету.
Так хто затримує судову реформу, як, власне не самі зебіли?
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24.06.2021 17:54 Відповісти
Дивно, але попередній владі, котра вміла приймати рішення під час відкритої агресії московської орди не потрібно було рішення щодо заборони судам призупиняти дії СНБО... Можливо тому, що в ті часи рішення СНБО були завжди на користь України, а не навпаки??? Гнати геть всю цю антиукраїнську та антидержавну зелену патороч з України... тільки сліпим, або відвертим ворогам України ще й досі типу "нє панятна" що кожен день "діяльності" цього зеленого шапіто відкидає українську державу на декілька кроків назад, нивелює ті здобутки, котрі так важко та кроваво давалися нашому суспільству ... Українство та Україна геть чужа для зеленої "Ылиты", котра кучкується довкола "вєлічайшєва лідєра саврємєннасті", Україна їм чужа на культурно-ментальному рівні... Зелені з великою радістю перетворили б Україну в УРСР і єдине, що їм ще й досі це заважає зробити, це громадянське суспільсво, котре, нажаль, завжди в меншості (не більше 15-20%) проте малочисельність вміє компенсувати знанням та індивідуальною активністю... Майдан це доводив не раз...
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24.06.2021 19:49 Відповісти
Хочется сказать, что лично для меня Вениславский уже не только не авторитет юриспруденции, но и имеет отрицательную оценку, как готовый поддержать любые позыва офиса зе. А его гарантии (100% ->0%) вряд ли кого убедят, поскольку, если международные меморандумы в их надежности вызывают сомнения. Поэтому, подобные выниславские гарантии, скорее, могут иметь отрицательный оттенок качества, а не убедительным аргументом. Вениславский, позаботься, для начала, о собственном юридическом авторитете, а потом уже пытайся убедить своим именем других..
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24.06.2021 21:54 Відповісти
 
 