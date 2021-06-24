Веніславський про пропозицію заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "100% загроз демократичним цінностям немає"

Законопроєкт, згідно з яким суди не зможуть зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки і оборони, не несе загрози демократичним принципам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив один з ініціаторів законопроєкту, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Сьогодні юрисдикція на такі категорії справ - це юрисдикція Окружного адміністративного суду Києва, а з урахуванням українських реалій, коли суддя може своїм рішенням зупинити рішення РНБО, яке фактично прийнято колегіально вищим керівництвом держави, це може створити додаткові загрози національній безпеці. Правомірно й обґрунтовано, щоб суд, поки не буде завершено розгляд справи, не міг зупиняти такі рішення РНБО, які стосуються важливих речей", - сказав нардеп.

За словами Веніславського, проєкт закону не передбачає заборони оскаржити рішення, йдеться тільки про те, щоб суддя не міг одноосібно зупиняти дію таких рішень до завершення розгляду справи.

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"Цим законопроєктом не передбачена неможливість оскарження. Будь-який суб'єкт, проти якого застосовані санкції, може їх оскаржити в суді, суд може розглянути справу, встановити правомірність чи неправомірність. Йдеться про те, що поки суд розглядатиме, суддя може одноосібно зупинити дію конкретного рішення конкретного органу влади до завершення розгляду справи по суті. Якщо суд встановить, що було порушення, він може скасувати", - додав нардеп.

Парламентарій зазначив, що закон не несе загрози демократичним цінностям і не суперечить Конституції.

"100% загроз демократичним цінностям немає. Є стаття 55 Конституції, яка гарантує кожному право оскаржити в суді будь-які незаконні, на його думку, рішення, дії або бездіяльність. Але суб'єктивне сприйняття не повинно мати наслідком зупинення важливих рішень РНБО, які ухвалюються в інтересах національної безпеки", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.