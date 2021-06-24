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Новини
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Я не братиму участі в зустрічі з Путіним, але не проти, щоб фон дер Ляєн і Мішель переговорили з ним, - прем'єр Нідерландів Рютте

Я не братиму участі в зустрічі з Путіним, але не проти, щоб фон дер Ляєн і Мішель переговорили з ним, - прем'єр Нідерландів Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, що не проти пропонованої зустрічі лідерів Євросоюзу з російським президентом Володимиром Путіним, але сам у ній участі не братиме.

"Я сам, у рамках Європейської ради, не братиму участі в зустрічі з Володимиром Путіним", - заявив Рютте після прибуття на саміт ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Причиною такої позиції Рютте назвав справу про збитий у 2014 році на Донбасі пасажирський авіалайнер "Малазійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Тоді загинули 193 піддані Нідерландів.

При цьому нідерландський прем'єр зазначив, що не заперечує, якщо з Путіним зустрінуться глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель.

Також читайте: Прем'єр Польщі Моравецький про саміт із Путіним: Тільки після припинення агресії

"Я не проти зустрічі двох глав із Володимиром Путіним", - зазначив Рютте.

Канцлер Австрії Себастьян Курц, у свою чергу, виступив на підтримку ідеї канцлера Німеччини Ангели Меркель про єдиний формат переговорів ЄС із Росією.

Автор: 

Нідерланди (1564) путін володимир (23790) Євросоюз (13391) Рютте Марк (393) фон дер Ляєн Урсула (765) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+5
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 6532
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24.06.2021 16:33
+5
Зачем этого патентованного лжеца и убийцу опять выводят на международную арену?Единственная действенная политика в отношении кремлевского психопата, который уже давно стал международной угрозой, - экономический и политический бойкот!
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24.06.2021 16:41
+4
белое пальто производства ЕС
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24.06.2021 16:28
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белое пальто производства ЕС
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24.06.2021 16:28 Відповісти
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 6532
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24.06.2021 16:33 Відповісти
Пітерсбурхський чахлик із "Униженные и оскорблённые" Достоєвського.
Такий не тільки старуху-процентщицю сокирою приб'є, але й "сахарку" в багатоповерхівку насипле та ще й не одну війнушку розв'яже.

Що хотять почути лідери ЄС від такого?
"Я исправлюсь и больше не буду" ?
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24.06.2021 16:45 Відповісти
пагаварі са мною путін...
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24.06.2021 16:30 Відповісти
Ангела! Чего ты жопу рвёшь? Место в газперде уже забронировано!
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24.06.2021 16:31 Відповісти
угадайте срану
Я не приму участия во встрече с Путиным, но не против, чтобы фон дер Ляйен и Мишель переговорили с ним, - премьер Нидерландов Рютте - Цензор.НЕТ 123
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24.06.2021 16:32 Відповісти
Не может быть.
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24.06.2021 16:36 Відповісти
Гугл не бреше свині є свині https://www.google.com/maps/@46.9585405,142.7121201,3a,75y,90.73h,94.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1svN3VRoyGAr-OhMtYk7axCQ!2e0!7i13312!8i6656
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24.06.2021 16:37 Відповісти
знаєш,я буду сміятись тільки тоді,коли в нас такого не буде! А поки що ми в культурі,в житті недалеко від цих засранців втікли ! Потрібно дивитись правді в очі!!!
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24.06.2021 16:49 Відповісти
навмання с. Сажевка, Днепропетровская область
https://www.google.com.ua/maps/@48.3694,35.0862253,3a,75y,212.55h,87.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPUAfu9Rg6yVlnxIOXNn1uScw-tnf3Wp3KU-hlE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPUAfu9Rg6yVlnxIOXNn1uScw-tnf3Wp3KU-hlE%3Dw203-h100-k-no-pi2.2185977-ya196.03992-ro2.4552715-fo100!7i5120!8i2560?hl=ru
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24.06.2021 19:06 Відповісти
пєсєц ... там є вул. Київська ...
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24.06.2021 18:43 Відповісти
дык Русь то Київська
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24.06.2021 19:03 Відповісти
посилання на "Южно-Сахалінськ" ... Альо !
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24.06.2021 20:43 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
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24.06.2021 20:57 Відповісти
Разговор сведётся в смотрение в глаза.....
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24.06.2021 16:33 Відповісти
Вдавана цнотливість.

А якщо б не було загиблих 193 громадян Голандії?
13 тисяч загиблих українців "не в счет" ?
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24.06.2021 16:33 Відповісти
Зеля без проблем видит мир в глазах *****, так что…
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24.06.2021 16:37 Відповісти
В разработке проекта крымского моста нидерландская компания участвовала , а тут вдруг напряглись(((
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24.06.2021 16:33 Відповісти
Кто захочет себе портить репутацию встречаться с ******.
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24.06.2021 16:37 Відповісти
Зачем этого патентованного лжеца и убийцу опять выводят на международную арену?Единственная действенная политика в отношении кремлевского психопата, который уже давно стал международной угрозой, - экономический и политический бойкот!
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24.06.2021 16:41 Відповісти
Повний
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24.06.2021 16:44 Відповісти
в 1938 году - мир прогнулся под гитлера и германию - потом началась 2 мировая война - не чему не учит история - 3 мировая закончиться для всей Земли катастрофой
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24.06.2021 16:58 Відповісти
Какой дурью взрослые люди маюся! Теперь понятно как с Гитлером в 1938 году переговоры вели. А то было совсем не понятно. Они тогда тоже думали, что это шуточки, а всё закончилось очень плохо.
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24.06.2021 17:13 Відповісти
Это получается Украина вела не правильно переговоры с Путлером, а они т.е. Меркель и Шарль Мишель будут с ним переговоры вести по-европейски.
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24.06.2021 17:16 Відповісти
 
 