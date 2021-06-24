Я не братиму участі в зустрічі з Путіним, але не проти, щоб фон дер Ляєн і Мішель переговорили з ним, - прем'єр Нідерландів Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у четвер, що не проти пропонованої зустрічі лідерів Євросоюзу з російським президентом Володимиром Путіним, але сам у ній участі не братиме.
"Я сам, у рамках Європейської ради, не братиму участі в зустрічі з Володимиром Путіним", - заявив Рютте після прибуття на саміт ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Причиною такої позиції Рютте назвав справу про збитий у 2014 році на Донбасі пасажирський авіалайнер "Малазійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Тоді загинули 193 піддані Нідерландів.
При цьому нідерландський прем'єр зазначив, що не заперечує, якщо з Путіним зустрінуться глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Євроради Шарль Мішель.
"Я не проти зустрічі двох глав із Володимиром Путіним", - зазначив Рютте.
Канцлер Австрії Себастьян Курц, у свою чергу, виступив на підтримку ідеї канцлера Німеччини Ангели Меркель про єдиний формат переговорів ЄС із Росією.
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Такий не тільки старуху-процентщицю сокирою приб'є, але й "сахарку" в багатоповерхівку насипле та ще й не одну війнушку розв'яже.
Що хотять почути лідери ЄС від такого?
"Я исправлюсь и больше не буду" ?
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А якщо б не було загиблих 193 громадян Голандії?
13 тисяч загиблих українців "не в счет" ?