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За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова

За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова

Якби вибори президента відбулися найближчими вихідними, найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчить опитування, проведене "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори відбувалися найближчим часом, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 9% і 13%, за Ю.Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за І. Смешка — відповідно 4% і 7%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%.

У разі електорального суперництва Зеленського і Порошенка у другому турі Зеленський отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

У разі виходу до другого туру В. Зеленського і Ю.Бойка за В. Зеленського проголосували б 36% всіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка - відповідно 13% і 24%.

Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.

Автор: 

Бойко Юрій (439) Зеленський Володимир (23790) Порошенко Петро (15170) рейтинг (1651) Тимошенко Юлія (4697) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+36
Страшно! ****, страшно за грядущее: столько умственно отсталых...
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24.06.2021 16:35
+34
только полный зебил будет верить в очень репрезентабельные опросы от компании принадлежащей находящемуся у власти зелёному
хочется лишь задать вопрос - сильно ты стал богаче за последние 2 года?
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24.06.2021 16:40
+32
Мы их душили, душили...душили, душили.. (с)
Не переводятся зебилы никак !
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24.06.2021 16:34
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Вообще-то выборы большинством президента, это демократия. Нравится это кому-то или нет. Или хотите как парашестане или бульбостане, где меньшинство диктует свою волю большинству?
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24.06.2021 17:20 Відповісти
Ну в случае Украины,большинство продиктовало меньшинству. И что? Такого позора Украина ещё не знала.
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25.06.2021 16:08 Відповісти
За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6267
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24.06.2021 17:22 Відповісти
За зеленського 32%,за бойка 13% разом 45%. А отже половина українців є або відкрито проросійськими або тупими ватниками не здатними будувати свою країну. Які перспективи у такої держави це питання риторичне. Бог і Америка ще тримають цю нещасну територію так-сяк вкупі. Дуже сумно і дуже гірко що половина українців не розуміють до чого приведе їхній інфантилізм.
Щиро хочу помилятися.
Слава Україні!!!
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24.06.2021 17:29 Відповісти
Зеленського підтримують в основному проукраїнські, особливо після того як він почав загравати із патріотами та "пішов війною" на Медведчука
Але справа у тому, що склад проукраїнських виборців доволі різний, тоді як ЄС віддають перевагу здебільшого представники інтелігенції, то Слуг підтримують недалекі васі і природньо, що тупих більше
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25.06.2021 04:00 Відповісти
Неправильно. Во время выборов избиратель Зеленского по вопросу НАТО поделился практически 50 на 50.
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25.06.2021 12:42 Відповісти
То вибори, а то зараз.
На виборах за нього голосувала вата, мизамири, зрадойоби різних мастей та інші фріки, щоб помститись Порошенко, але потім його популізм став проукраїнської направленості і це був один з тих факторів, чому він поставив рекорд по падінню рейтингу і чому від 73% залишилось так мало, хотів сподобатись всім, а у підсумку його зненавидили всі )
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25.06.2021 14:08 Відповісти
Я думаю часть умеренной ваты осталась с ним. Его крики про борьбу с олигархами вполне для неё сгодятся... Да и про Порошенко он не забывает!
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25.06.2021 16:00 Відповісти
кркучу-верчу
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24.06.2021 17:29 Відповісти
кручу-верчу
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24.06.2021 17:29 Відповісти
Навіть від Разумкова!?... Упоротих - ще багато ... Але ще й Зелі три роки, "керувати", і до того часу може нарід по-умнішає!?...
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24.06.2021 17:30 Відповісти
Бреше їхній рейтинг. Це пропаганда, розрахована на бездумних, які голосують за показником фальшивого рейтингу. "... не знаю, за кого, але туди, де більшість..."
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24.06.2021 20:45 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__%5b0%5d=AZUi8Jr5hLSwJt4yC9J5cXKaYntXNZUVO59BJq5IDl87xoCghphjS9DW9mpc3NAyLUfW3N2DAaZwEhM5ggduW6uHg4a-Ll_iQWkkoyMG0HxmKdH2KlTeXwKfBYWPADNSBu8&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас


Читаю новини від Кабміну про зростання тарифів для населення на гарячу воду та опалення ще на 33% - і згадую минулорічні слова місцевого активіста про "різницю між Порошенко і Зеленським".
Той з надривом розповідав, що "в отличие от Порошенко, Зеленский НЕ ПОДНИМАЛ ТАРИФЫ" та відповідно "ничего у людей не украл".
За цією логікою - з тих пір Зеленскький став красти на 46 % більше, а до кінця року стане більше красти ще на 33%, і так збагатиться у 82 рази.

Оце "катастрофічно виріс", я розумію.
Чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?
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24.06.2021 17:39 Відповісти
Знаєте, подібні персонажі нагадують людину, що знайшла на дорозі яскраву коробку з лайном, і, не дивлячись на застереження, стала їсти - а тепер з усих сил намагається довести собі та оточуючим, що не помилилась і насправді смачно шо капєц, продовжуючи жувати крізь сльози, та ще і плюється пережованим.

Так само, до речі, виглядає і українська журналістика з "експертним середовищем", на 73% як мінімум.
Досі не визнаєте, що стало хуже, а будєт ще хуже?
Ну хорошево тоді вам настроєнія.
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24.06.2021 17:39 Відповісти
почемуто вспомнила рейтинг Чаушеску перед расстрелом.Кажется 98.ну и совсем недавно рейтинг Луки-80.Можно посоветовать центрам не сильно завышать рейтинг для безопасности обожаемого зе.Любоффь народа непредсказуема
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24.06.2021 17:51 Відповісти
Любоффь народа (особенно самой низовой его части, которая за ЗЕ и голосовала) вобще не зависит от рейтингов.

Бунт черни страшен и беспощаден.
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24.06.2021 19:01 Відповісти
73% низовая часть страны? порохоботы совсем оторвались от реальности)
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24.06.2021 22:13 Відповісти
Де ти бачив, щоб інтелігенція складала більшість ? )
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25.06.2021 04:06 Відповісти
Пока живут на свете дураки
Проценты рейтинга вхлобучить нам с руки !
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24.06.2021 17:55 Відповісти
Кто , блин ещё готов голосовать за этого неуча -клоуна Зеленского!! Мало он вам ****** насолил?? вот безмозглые придурки!! Их гнобят , а они за него голосуют!!
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24.06.2021 18:06 Відповісти
Судячи з того що я інколи читаю у фб , лохторат зе дійсно можна вважати - людьми без мізків . Типовий зебіл це - аргументації 0 , логіки 0 , майже повна відсутність здорового глузду ,, зате повно образ , прокльонів , і звинувачень у облизуванні Порошенка . Хоча про Порошенка у коментах може не бути і згадки , лише критика Зе , але автоматично - якщо ти критикуєш Зе , значить ти прихлєбатєль Пороха . . Більше у електората Зе варіантів нема . Зомбі , натуральні .
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24.06.2021 20:21 Відповісти
меня пугает то, что за бойко дураков хватает, как и за пороха.
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24.06.2021 22:15 Відповісти
добре коли єдиний розумний - це ти сам ....
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24.06.2021 23:20 Відповісти
БРЕХУНИ.....
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24.06.2021 18:32 Відповісти
Антирейтинг Порошенко продолжает работать . Ситуация , как на прошльіх вьіборах.
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24.06.2021 18:46 Відповісти
нерациональная вера в клоуна продолжает работать
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24.06.2021 19:00 Відповісти
Антирейтинг Порошенко продолжает работать ))............. Тобто - наріт не збирається виключати телевізор , і включати мізки . Ну що ж , діло хазяйське .. Наріту потрібен звіздєц , значить -нехай буде звіздєц ..
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24.06.2021 20:00 Відповісти
Значит можно дальше раздевать зебилов.

Все равно им деться некуда.
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24.06.2021 18:58 Відповісти
Зебобики напоминают землеройку(не хочу обидеть животное). Но она настолько глупая, что пытаясь лезть на забор под электрическим напряжением, получает удар током, но все равно упорно лезет((
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25.06.2021 16:18 Відповісти
Це опитування, як лакмусовий папірець, інтелекту краинской суспільства, яке знаходиться на рівні плінтуса, чим по повній користуються пройдисвіти, які привели до влади цілковитий непотріб.
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24.06.2021 19:19 Відповісти
зелю к власти привели олигархи и не надо винить народ.опытування проплачено а боты всех мастей валят с больной головы на здровую
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24.06.2021 20:50 Відповісти
Ясна річ, олігархи, але завдяки "мудрому" наріду.
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25.06.2021 11:23 Відповісти
петя постарался, так как он просрал все, вряд ли сможет кто-то повтроить.
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24.06.2021 22:18 Відповісти
Ну да, а еще он брата съел - так по телевизору рассказали. Ты не сильно отличаешься от 73%.
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25.06.2021 01:30 Відповісти
> вряд ли сможет кто-то повтроить.

Мова про втрату рейтингу зе із 73% до 21% ? Це доречи рекорд
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25.06.2021 04:09 Відповісти
Коли Порошенко багато чого робив корисного для країни і фактично врятував її від окупації, інші, напрочуд тебе, тільки срали, бо на більше, вони не здатні.
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25.06.2021 11:32 Відповісти
Брехня!!
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24.06.2021 19:38 Відповісти
Тут комментировать нечего после упоминания о центре Разумкова
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24.06.2021 19:56 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE informЦелый день над песочницей звучала бравурная музыка "социологических агентств" на тему "И Вова у всех впереди и банда зеленая с ним !" Представляем как смеялся Разумков читая рейтинги "Фонда Разумкова" Он хорошо знает как их рисуют
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24.06.2021 20:10 Відповісти
ЛОЖЬ -ЛОЖЬ-ЛОЖЬ !!!!
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24.06.2021 20:49 Відповісти
у Бубачки рейтинг майже як у Пальчевського в Києві
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24.06.2021 23:19 Відповісти
Стыдно за страну!
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25.06.2021 00:01 Відповісти
Зебіли массово у Польщу тікають, до виборів взагалі нікого з них в Україні не залишиться.
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25.06.2021 00:18 Відповісти
Улыбаемся и машем))
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25.06.2021 16:21 Відповісти
Если кто-то хотел эмигрировать, но сомневался- вот вам повод. Когда в стране больше 70% идиотов, никакие жертвы пассионариев не помогут расшевелить это болото.
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25.06.2021 01:29 Відповісти
А к чему эту чему юзают чуть ли не каждую неделю. Я не помню, чтоб при Яныка, Порохе…. было постоянное муссоливание рейтинга президента. Или таким способом Зебобик сам себя убеждает в своей популярности?
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25.06.2021 16:06 Відповісти
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