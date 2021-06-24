За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова

Якби вибори президента відбулися найближчими вихідними, найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчить опитування, проведене "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Якби вибори відбувалися найближчим часом, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 9% і 13%, за Ю.Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за І. Смешка — відповідно 4% і 7%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%.

У разі електорального суперництва Зеленського і Порошенка у другому турі Зеленський отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 40%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 20% громадян, за Порошенка - 12%, за Бойка - 8,8% і Тимошенко - 8,4%, - опитування Фонду "Демініціативи" та Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

У разі виходу до другого туру В. Зеленського і Ю.Бойка за В. Зеленського проголосували б 36% всіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка - відповідно 13% і 24%.

Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.