За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова
Якби вибори президента відбулися найближчими вихідними, найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.
Про це свідчить опитування, проведене "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.
Якби вибори відбувалися найближчим часом, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (22% усіх опитаних або 32% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 17% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 9% і 13%, за Ю.Тимошенко — відповідно 7% і 10%, за І. Смешка — відповідно 4% і 7%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%.
У разі електорального суперництва Зеленського і Порошенка у другому турі Зеленський отримав би 33% голосів усіх опитаних або 60% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, П. Порошенко — відповідно 20% і 40%.
У разі виходу до другого туру В. Зеленського і Ю.Бойка за В. Зеленського проголосували б 36% всіх опитаних або 76% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Ю. Бойка - відповідно 13% і 24%.
Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.
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Щиро хочу помилятися.
Слава Україні!!!
Але справа у тому, що склад проукраїнських виборців доволі різний, тоді як ЄС віддають перевагу здебільшого представники інтелігенції, то Слуг підтримують недалекі васі і природньо, що тупих більше
На виборах за нього голосувала вата, мизамири, зрадойоби різних мастей та інші фріки, щоб помститись Порошенко, але потім його популізм став проукраїнської направленості і це був один з тих факторів, чому він поставив рекорд по падінню рейтингу і чому від 73% залишилось так мало, хотів сподобатись всім, а у підсумку його зненавидили всі )
Читаю новини від Кабміну про зростання тарифів для населення на гарячу воду та опалення ще на 33% - і згадую минулорічні слова місцевого активіста про "різницю між Порошенко і Зеленським".
Той з надривом розповідав, що "в отличие от Порошенко, Зеленский НЕ ПОДНИМАЛ ТАРИФЫ" та відповідно "ничего у людей не украл".
За цією логікою - з тих пір Зеленскький став красти на 46 % більше, а до кінця року стане більше красти ще на 33%, і так збагатиться у 82 рази.
Оце "катастрофічно виріс", я розумію.
Чи "ви нє понімаєтє, ето другоє"?
Так само, до речі, виглядає і українська журналістика з "експертним середовищем", на 73% як мінімум.
Досі не визнаєте, що стало хуже, а будєт ще хуже?
Ну хорошево тоді вам настроєнія.
Бунт черни страшен и беспощаден.
Проценты рейтинга вхлобучить нам с руки !
Все равно им деться некуда.
Мова про втрату рейтингу зе із 73% до 21% ? Це доречи рекорд