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Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%

Рейтинг партій:

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, до Верховної Ради пройшли б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

  • За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних,
  • за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 10% і 15%,
  • ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 10,5%,
  • партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%,
  • партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 4%,
  • партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 3%,
  • ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3%,
  • Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%,
  • партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 2%,
  • партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%,
  • партію "Голос" — відповідно 1% і 1%,
  • "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова

Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.

Автор: 

рейтинг (1651) Центр Разумкова (209) Батьківщина (586) Слуга народу (2812) Сила і Честь (35) Європейська Солідарність (1081) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+25
Єдина сила яка протистоїть зеле-ватном реваншу це ЄС.
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24.06.2021 16:57
+24
Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6% - Цензор.НЕТ 8588
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24.06.2021 17:02
+21
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-cherven-2021r "Центром Разумкова" )))

Рейтинг партий: "СН" - 28%, "ЕС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батькивщина" - 10,5%, "Сила и честь" - 6% - Цензор.НЕТ 8296
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24.06.2021 16:57
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а цим похер все,Їм рейтинги давай,щоб до корита ближче!!!
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24.06.2021 17:38 Відповісти
Я не удивлюсь ,что количество клинических идиотов,поддерживающих Зюзика и его зелёный сброд ,именно такое,как указано в рейтинге.Нарид неизлечим.
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24.06.2021 17:50 Відповісти
Для слуг то заберут пару процентов у бабы люли, то опять вернут))) И так по кругу)) Рейтинг фейковый 100%
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24.06.2021 17:50 Відповісти
Дивно, але місцеві вибори показали зовсім іншу статистику , в якій "зелену прислугу" вже послали на.... , і це по факту... А сьогоднішні "Апроси" такі ж вірні, як "апрос от зеленскага"...😂
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24.06.2021 17:57 Відповісти
Этож надо с 73. Так растерять. А еще 3 года. Будет 3.
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24.06.2021 18:10 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298336/ Если бы сейчас 2-й тур, Зеленский снова набрал бы 75%
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24.06.2021 18:16 Відповісти
Да-да. Продолжайте себя успокаивать.

Но в реале на всякий случай говорите всем "Я за него не голосовал". Ну так на всякий случай...
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24.06.2021 18:53 Відповісти
Я голосовал за Зеленского, как и все нормальные люди.
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24.06.2021 19:55 Відповісти
Как мудак безмозглый ты голомовал. И свое за это ты непременно получишь.
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24.06.2021 19:57 Відповісти
как тебя раскалбасило...
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24.06.2021 20:04 Відповісти
С чего бы меня колбасило от нищего быдла?
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24.06.2021 20:06 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298336/ Если бы сейчас 2-й тур и на улице 2019 год.
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24.06.2021 18:55 Відповісти
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 2021, 17:05
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24.06.2021 19:54 Відповісти
нажаль, націоналістичний рух народив лише Тягнибока з Білецьким, які ,скоріше, дискредитували його.
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24.06.2021 18:36 Відповісти
Це ті націоналісти, що ходять з совєцькімі гаслами "зємля крєстьянам"?

Тоді вже можна і комуністів. У тих хоч досвіду у гнобленні люмпенату більше.
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24.06.2021 18:52 Відповісти
Тобто ти з тих же окопів, чи твою сраку хтось інший захищав.

Вибач, але більша частина прихильників "націоналістів" такі ж імбіцили, як и зєбіли тільки з антистмітським нахилом.

Що ти, дурбецл неповноцінний, і продемонстрував.
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24.06.2021 19:49 Відповісти
Пайку отримаєш у Фірташа або у Авакова, націоналіст колгоспний.
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24.06.2021 20:24 Відповісти
А якже "жиди"що активно воювали в ОУН УПА ? Вони теж вам не такі, як треба?https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/28858192.html
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24.06.2021 21:34 Відповісти
Люмпены это опора бюрократического класса.
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25.06.2021 00:55 Відповісти
Люмпены - это опора популистов и тиранов. Потому, что по скудоумию любят простые решения сложных вопросов.
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25.06.2021 01:16 Відповісти
Аваков та Фірташ да дадуть збрехати. 😁 Іх кишенькові націоналісти самі незалежні.
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24.06.2021 19:52 Відповісти
Теодор, а ст знайомі з 161 ст. УК України?
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24.06.2021 20:56 Відповісти
А это слив , школьник, полный слив) "националист" - позорище 😁😁😁
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24.06.2021 22:24 Відповісти
Кримінальний кодекс України
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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24.06.2021 22:31 Відповісти
Разумков для разумкова - така дійнова корова)))
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24.06.2021 18:26 Відповісти
В целом неплохо рейтинг ЗЕ и СН сливается.

Надо еще у зебилов накопления отобрать и коммуналку еще повысить. И тогда будет самое то.
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24.06.2021 18:55 Відповісти
И насколько рейтинг у Зе слился? Сейчас за него в первом туре готовы проголосовать 32 % пришедших на участки. А сколько за него проголосовали в первом туре в 2019? Напомни, бо я запамятовал.
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24.06.2021 20:48 Відповісти
його справжній рейтинг був нещодавно на місцевих виборах - 5-10%
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25.06.2021 00:31 Відповісти
Справжній рейтинг буде при дострокових або планових Президентських виборах. А все інше бла-бла-бла...
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25.06.2021 00:44 Відповісти
Маніпуляції свідомістю. Насправді жодне з цих угрупувань не має бути в лідерах рейтингу.
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24.06.2021 19:21 Відповісти
Дебилы неистрибимы в нашей стране. Рожают пачками.
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24.06.2021 19:56 Відповісти
Ну а шо мы хотели?

Шоб 70 лет обратной жволюции рабоче-крестьян вылились в крепкий сознательный средний класс?

Быдло рожает и воспитывает быдло. А оно любит шару и предпочитает отнимать, а не зарабатывать.
Поэтому и голосуют за тех, кто им это обещает.
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24.06.2021 20:14 Відповісти
мура
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24.06.2021 20:06 Відповісти
Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6% - Цензор.НЕТ 839Целый день над песочницей звучала бравурная музыка "социологических агентств" на тему "И Вова у всех впереди и банда зеленая с ним !" Представляем как смеялся Разумков читая рейтинги "Фонда Разумкова" Он хорошо знает как их рисуют https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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24.06.2021 20:07 Відповісти
Это кто ж за зелупкина? Пропаганда грязная с дутыми рейтингами
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24.06.2021 20:24 Відповісти
Лично я вражений "успехами" СН, а если честно, не верю таким их достижениям - показывает вся наша жизнь. Хотелось бы, чтобы НАСТОЯЩИЕ журналисты проинформировали украинского потенциального выборца о том, какие такие успехи или PR дают аргумент именно этому "сословию" сторонников т.н. СН отдавать свою прихiльнiсть обанкротившимся и в прямом и переносном смысле властьимущим (такое наращивание госдолга что-то не могу припомнить!!). И еще хотелось бы Петру Олексiйовичу предложить подумать о том, не есть ли он теперь тормозом или потолком для роста ЕС? Лично я жду ОБЪЕДИНЕНИЯ демократии Украины или свежей политсилы и готов даже не будучи формальным членом платить взносы поддержки или МЫ ВСЕ можем потерять перспективу.
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24.06.2021 20:55 Відповісти
Опитування проводили в Верховній раді?
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24.06.2021 21:31 Відповісти
Центр разумкова - це контора батька голови Верховної ради.
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25.06.2021 01:07 Відповісти
Центр разумкова буде малювати Зе та КоЗеМандє перше місце завжди, поки зелене бидло ще раз його не обере. А там далі вже настане вічне правління прокремлівського карлика-2.
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25.06.2021 01:06 Відповісти
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