Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%

Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, до Верховної Ради пройшли б 5 партій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних,

за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 10% і 15%,

ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 10,5%,

партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%,

партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 4%,

партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 3%,

ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3%,

Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%,

партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 2%,

партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%,

партію "Голос" — відповідно 1% і 1%,

"Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського готові проголосувати 32% громадян, за Порошенка - 17%, за Бойка - 13%, за Тимошенко 10%, - опитування Центру Разумкова

Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.