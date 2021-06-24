Рейтинг партій: "СН" - 28%, "ЄС" - 19%, "ОПЗЖ" - 15%, "Батьківщина" - 10,5%, "Сила і честь" - 6%
Якби парламентські вибори відбувалися найближчим часом, до Верховної Ради пройшли б 5 партій.
Про це свідчать результати опитування, проведеного "Центром Разумкова", інформує Цензор.НЕТ.
Найбільшу підтримку виборців отримали б Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 18% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме).
- За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос відповідно 12% і 19% опитаних,
- за партію "Опозиційна платформа — За життя" — відповідно 10% і 15%,
- ВО "Батьківщина" — відповідно 7% і 10,5%,
- партію "Сила і честь" — відповідно 4% і 6%,
- партію "Українська стратегія Гройсмана" — відповідно 2% і 4%,
- партію "Громадянська позиція" — відповідно 2% і 3%,
- ВО "Свобода" — відповідно 2% і 3%,
- Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%,
- партію "УДАР Віталія Кличка" — відповідно 1% і 2%,
- партію "Опозиційний блок" — відповідно 1% і 1%,
- партію "Голос" — відповідно 1% і 1%,
- "Партію Шарія" — відповідно 1% і 1%.
Дослідження було проведено з 11 по 16 червня методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Похибка не перевищує 2,3%.
Топ коментарі
+25 Ватник Дзедываевалов
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+24 18c49ed2
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+21 Злой Карлик
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Но в реале на всякий случай говорите всем "Я за него не голосовал". Ну так на всякий случай...
Тоді вже можна і комуністів. У тих хоч досвіду у гнобленні люмпенату більше.
Вибач, але більша частина прихильників "націоналістів" такі ж імбіцили, як и зєбіли тільки з антистмітським нахилом.
Що ти, дурбецл неповноцінний, і продемонстрував.
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Надо еще у зебилов накопления отобрать и коммуналку еще повысить. И тогда будет самое то.
Шоб 70 лет обратной жволюции рабоче-крестьян вылились в крепкий сознательный средний класс?
Быдло рожает и воспитывает быдло. А оно любит шару и предпочитает отнимать, а не зарабатывать.
Поэтому и голосуют за тех, кто им это обещает.