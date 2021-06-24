Зеленський ввів у дію нові і подовжені санкції щодо 55 банків і фінансових компаній із РФ, - указ
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про введення санкцій проти банків із РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
Так, у списку фігурують 55 банків і фінансових компаній із РФ, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму.
Також санкції вступили в дію стосовно Лідії і Олександра Анненкових - засновників АТ "Севастопольський морський банк" і Святого Романа - судового пристава-виконавця так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим".
Санкції були введені строком на 3 роки.
Обмеження передбачають блокування активів, заборону надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборону здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборону придбання цінних паперів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Депутати провладної фракції "Слуги народу" лідирують в рейтингу за кількістю поданих законопроєктів, що містять корупціогенні складові. У списку опинився також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він на 15 місці. Загалом, "Слуги" зайняли перші 14 місць у рейтингу, який склав https://rge9.izi.institute/rejtyng-avtoriv-koruptsijnyh-zakonoproyektiv/ Інститут законодавчих ідей .
Так, на перших позиціях у рейтингу опинилися депутати від правлячої партії. Зокрема, Данило Гетманцев, який обіймає посаду голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, подав аж 30 корупційних законопроєктів. За ним у рейтингу йдуть член комітету ВРУ з питань свободи слова Андрій Мотовиловець і нардеп Дмитро Наталуха. До списку також потрапили їх колеги по фракції Бакумов, Клочко, Медяник, Корнієнко, Жмеринецький, Ковальчук, Третякова, Арахамія, Любота, Підласа, Безугла, виходить із дослідження Інституту.
На 15 місці у топі коррупційних законотворців опинився й голова уряду Денис Шмигаль, за ним слідують представники "Голосу" Рущишин та Железняк. А у третьому десятку рейтингу є представники фракцій "За майбутнє", "Довіра" та "ОПЗЖ".
Рейтинг найбільш корумпованих законотворців складається на основі аналізу останніх двох років діяльності нардепів у Верховній Раді. Спеціалісти Інституту законодавчих ідей проаналізували період з вересня 2019 року по червень 2021 року. Зазалом, із 2278 поданих законопроєктів, корупційні ризики було виявлено у 257. Найбільша кількість таких законопроєктів стосується промислово-економічної сфери.
кстати, а когда будут санкции против торгашей сериала "папик" и лиги смеха в парашии?