Зеленський ввів у дію нові і подовжені санкції щодо 55 банків і фінансових компаній із РФ, - указ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про введення санкцій проти банків із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Так, у списку фігурують 55 банків і фінансових компаній із РФ, які діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Також санкції вступили в дію стосовно Лідії і Олександра Анненкових - засновників АТ "Севастопольський морський банк" і Святого Романа - судового пристава-виконавця так званого "Управління Федеральної служби судових приставів по Республіці Крим".

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Санкції були введені строком на 3 роки.

Обмеження передбачають блокування активів, заборону надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборону здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборону придбання цінних паперів.