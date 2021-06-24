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Перед викраденням Чауса було кілька зустрічей між спецслужбами України і Молдови: це може бути спільною операцією, - молдавський депутат Новак

Перед викраденням Чауса було кілька зустрічей між спецслужбами України і Молдови: це може бути спільною операцією, - молдавський депутат Новак

Слідча комісія парламенту Молдови з вивчення обставин ймовірного викрадення в Кишиневі колишнього українського судді Миколи Чауса окрему увагу звернула на "гіпотезу RISE Moldova [і Cлiдство.iнфо ] про те, що до зникнення в Кишиневі українського екссудді Чауса могли бути причетні спецслужби / військові сили сусідньої держави Україна".

Про це йдеться в повідомленні RISE Moldova, передає Цензор.НЕТ.

За 60 днів збору даних, комісія провела 11 закритих слухань з представниками організацій, які вивчали обставини викрадення Чауса, за підсумком яких складалися протоколи. Серед заслуханих депутатами і журналіст RISE Moldova Володимир Тхорик.

Серед проаналізованих документів повідомляється про 80 ​​відповідей від різних державних органів Молдови: МВС та Прикордонної поліції Молдови, Служби інформації і безпеки, Міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови, а також відзначені матеріали, отримані журналістами RISE Moldova і Слiдство.iнфо в ході спільної роботи.

Оскільки після зникнення Чауса в Молдові порушено кримінальну справу за фактом викрадення, в звіті "не представлені подробиці ходу розслідування, щоб не перешкодити ходу справи". Однак комісія "відзначає важливий внесок у вивчення випадку Чауса інформації, зібраної в медіапросторі".

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"Депутати слідчої комісії не прийшли до єдиної думки про те, хто з боку Молдови та України несе відповідальність за зникнення в Кишиневі в квітні 2021 року Миколи Чауса. Але серед основних висновків можна відзначити небажання українських силовиків співпрацювати з молдавськими колегами з викрадення / зникнення Чауса", - зазначають журналісти.

"Слідча комісія виявила відсутність співпраці української влади і затягування рішень щодо Чауса. Цей факт був підтверджений МВС і СІБ [молдавськими правоохоронцями]. Тут ми відзначимо відсутність співпраці з парламентською і зовнішньополітичною лініями", - йдеться в підсумковому звіті парламентської комісії.

Разом з тим, молдавський депутат, член спецкомісії з розслідування обставин викрадення Чауса Григор Новак заявив, що викрадення українського судді Миколи Чауса відбулося в результаті домовленостей між українським і молдавськими спецслужбами, пише "Главком".

"До викрадення було кілька зустрічей між спецслужбами двох країн. Кілька викрадачів жили буквально в декількох метрах від СІБ (Служба інформації та безпеки Молдови, – "Главком"). Протягом двох тижнів. Наші спецслужби приховували багато фактів і намагалися повести нас по помилковому сліду і в підсумку, пан директор визнав, що до викрадення причетне українське ГУР (Головне управління розвідки). Є певний документ, який він надав на запит комісії", – розповів Новак.

При цьому Новак зазначив, що до викрадення Чауса можуть бути причетні і співробітники молдавської Держохорони, яка підпорядковується Президентурі.

"Є певні факти, які побічно підтверджують це, хоча СІБ це заперечує і Держохорона це заперечує", – сказав він.

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"Справа ні в тому, чи була це спільна операція чи ні ... Але, факти вказують на це. Факт причетності української армійської розвідки до викрадення Чауса визнає і СІБ. В кінці вони вже визнали це. Мабуть, вони вже зараз намагаються звалити один на одного", – сказав Новак, відповідаючи на питання, чи було викрадення Чауса спільною операцією.

"Справа в тому, що докази у нас під грифом секретності і ми не маємо права дати докладні деталі і озвучувати ці документи, тому що ми підписалися про нерозголошення", – додав він.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Автор: 

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Перед похищением Чауса было несколько встреч между спецслужбами Украины и Молдовы: это может быть совместной операцией, - молдавский депутат Новак - Цензор.НЕТ 8931
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24.06.2021 16:54 Відповісти
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24.06.2021 17:00 Відповісти
выкрутились.... кто б ещё спас бубочку как не молдаване......
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24.06.2021 16:56 Відповісти
размер заноса какой был? делаем ставки
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24.06.2021 16:58 Відповісти
А где же этот Чаус находится? Может как Неуловимый Джо, никому не нужен и никто его не ищет?
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24.06.2021 17:07 Відповісти
Так Москаль вже сказав: його утримують на тренерувальній базі ГРУ під Миколаєвом!
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24.06.2021 18:03 Відповісти
Давайте наплодим версий побольше. Вдруг люди забудут, как Клоун обосрался
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24.06.2021 17:55 Відповісти
Херня це все така версія. Скоріш за все, Кондратюк через своїх намагався домовитися, щоб вивезти Чауса тишком-нишком - але зірвалося, молдавська сторона не пішла на таке. Довелося Кондратюку вивозити Чауса з гучним скандалом...
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24.06.2021 18:06 Відповісти
 
 