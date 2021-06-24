Тривалість життя громадян України менша, ніж середня у світі, - директор Інституту демографії Лібанова
В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижче за середній показник у світі.
Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Здорова Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни", - зазначила вона, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні - 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.
Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.
"Частка населення 65+ (років — ред.) в ЄС в середньому 19 %, в Україні — 17 %. Навантаження 60+ (років — ред.) на 20-64 (років — ред.), тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні — 27 %, в ЄС — 31 %. Тобто катастрофічного я нічого такого не бачу", - зауважила науковець.
Також вона підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.
"Тому навіть якщо брати з урахуванням міграції, то також в Україні не найстрашніші цифри у світі", - пояснила Лібанова.
За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.
"Для того, щоб покоління батьків замістилося поколінням дітей, тобто, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 — 2,15 дитини", - відзначила науковець.
Вона додала, що в Україні з 1960-х років стільки дітей не народжується, і в Європі також стільки не народжується.
"Проблема пов'язана не просто із середньою тривалістю життя, не просто із високою смертністю, а з величезною дочасною смертністю", - переконана Лібанова.
Як приклад вона навела дані 2019 року, згідно з якими із тисячі 40-річних чоловіків в Україні до 65 років не доживає 343, тоді як у Швейцарії — 81, у Польщі — 210.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Википендия
Ух ты, ёптить....
А какого хрена, тогда, шведы, норвежцы и всякие прочие финны с датчанами меньше вашего химию жрут и суррогаты пьют, а прирост у них ниже вашего? Это, наверное, их жидомасоны травят?
Меня всегда удивляли люди, которые, прекратив дружить с точными науками класса эдак с 7-го средней школы, дают незамысловатые ответы на сложнейшие вопросы.
Это не то что к вам персонально относится, а так, .... вообще.
***
жінки мають рівність з чоловіками і будують собі кар'єру і народжують пізно.
А в цілому інститут сім'ї втрачає значення для людства.
Є наука - Гігієна праці. При совку та і сьогодні існують Список 1 та Список 2
Всем интересующимся (если только они не "великие директора великих институтов от кафедры болтологии") рекомендую ознакомиться, например, с мат.моделями, приведенными в работе С.П. Капицы «МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПРЕДВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (2000 г.).
А потом уже думать, что делать. И как. И куда.
Если это нация дураков, то как дураки у вас Крым оттяпали и Лугандон?
їм бы нимцямы, японцямы покэруваты, воны б показалы!
швейцарию, скандынавию розбудувалы б! о го го як!
Сьогодні в школі менше 40 дітей.
Урбанізація, бл.....
Но это все следствия а причина в 5-6 фамилиях...думаю их все прекрасно знают
Каждое мало мальское предприятие имело свой дом отдыха
Где они?
Профилактории санатории где профзаболевание подлечивали
Раз в два три года каждый член профсоюза
мог взять путевку в дом отдыха
И не 10 дней а все 24 дня
Перестройка потом лихие 90 это не месяцы а пару десятилетий
Попробуйте продукты /колбасные изделия молочка конфеты пыпечка
рыбы /вовсем одни ешки
Колбасы менше 200 гвн нет /она доступна 30% населения/
Помнят не кобасу по 2,80р а ее вкус
Которую можно было дать ребенку
Печенье - мука вода немножко подсластителя и пальмовое масло до 100гвн