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Тривалість життя громадян України менша, ніж середня у світі, - директор Інституту демографії Лібанова

Тривалість життя громадян України менша, ніж середня у світі, - директор Інституту демографії Лібанова

В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижче за середній показник у світі.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Здорова Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни", - зазначила вона, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні - 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.

Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.

"Частка населення 65+ (років — ред.) в ЄС в середньому 19 %, в Україні — 17 %. Навантаження 60+ (років — ред.) на 20-64 (років — ред.), тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні — 27 %, в ЄС — 31 %. Тобто катастрофічного я нічого такого не бачу", - зауважила науковець.

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Також вона підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

"Тому навіть якщо брати з урахуванням міграції, то також в Україні не найстрашніші цифри у світі", - пояснила Лібанова.

За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

"Для того, щоб покоління батьків замістилося поколінням дітей, тобто, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 — 2,15 дитини", - відзначила науковець.

Вона додала, що в Україні з 1960-х років стільки дітей не народжується, і в Європі також стільки не народжується.

"Проблема пов'язана не просто із середньою тривалістю життя, не просто із високою смертністю, а з величезною дочасною смертністю", - переконана Лібанова.

Як приклад вона навела дані 2019 року, згідно з якими із тисячі 40-річних чоловіків в Україні до 65 років не доживає 343, тоді як у Швейцарії — 81, у Польщі — 210.

Автор: 

демографія (142) Лібанова Елла (32) смерть (6746) життя (18) рівень життя (24)


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Топ коментарі
+2
Потрібно жерти менше хімії і не пити сурогатів.
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24.06.2021 17:21
+1
Бухаем много..
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24.06.2021 17:03
+1
Чому не приведено фактори впливу на продовжуваність життя в Україні?
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24.06.2021 17:11
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Бухаем много..
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24.06.2021 17:03 Відповісти
Это заметно по глубине выводов.
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24.06.2021 22:03 Відповісти
Пенсіонерам дозволити лівосторонній рух на дорозі і переходити вулицю на червоне світло.
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24.06.2021 17:19 Відповісти
в одном фильме Жизнь одна героиня вопрошает зачем жить ради чего жить а ей чтобы просто жить диеты специальное питание и так далее... это низкая по продолжительности жизни жизнью и не называется мне 57... и все что видел ВЫЖИВАНИЕ А НЕ ЖИЗНЬ совок пока выучился закончил вуз пошел работать стал зарабатывать женился родился ребенок а потом в одну ночь бац и нет страны и нечто потом Референдум и все наступила ГУЛЯЙ ПОЛЕ.. кто наглее тот и на троне.. и так 30 лет в последние 2 года это вообще какой то еврейский концлагерь у нас или Рейх уж и не знаю как и назвать... ЖИЗНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИЗНЬЮ А НЕ МУЧЕНИЕМ И КАЖДРОДНЕВНЫМИ ГЕНОЦИДАМИ ЭТНОЦИЛДАМИ ЭКСПЕРИМЕТНАМИ ВЛАСТИ НА ПРИЗ СКОЛЬКО ПЕНСИОНЕРОВ И ПОЖИЛЫХ НЕ ВЫЖИВУТ ПОСЛЕ очередной рехформы..типа... знаю два случая одной за 90 не помнить что было минуту назад и второй 82 годика и так выворачивает всю семью что удавить охота и ЭТО у нас длинная счастливая жизнь..??!!! это в Европе бабулька 77 лет нормально смотрится в парикмахерской и за рулем авто или в США- Канаде а у нас уже дебил в 20 лет....
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24.06.2021 17:55 Відповісти
в среднем мужчины не доживают до пенсии, в большинства нету стажа для выхода в 60 лет, а у кого есть то и до 60 не доживают большинство из за вредного производства
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24.06.2021 17:22 Відповісти
Чому не приведено фактори впливу на продовжуваність життя в Україні?
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24.06.2021 17:11 Відповісти
К основным существенным факторам, которые влияют на продолжительность жизни человека, относят пол, наследственность, доступный уровень здравоохранения и гигиены, диету и качество пищи, уровень физической активности, образ жизни, социальную среду, уровень потребления.

Википендия
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24.06.2021 17:16 Відповісти
А к размножению это как соотносится?
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24.06.2021 17:19 Відповісти
Потрібно жерти менше хімії і не пити сурогатів.
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24.06.2021 17:21 Відповісти
Серьёзно? Нет, правда? Правда-правда?
Ух ты, ёптить....
А какого хрена, тогда, шведы, норвежцы и всякие прочие финны с датчанами меньше вашего химию жрут и суррогаты пьют, а прирост у них ниже вашего? Это, наверное, их жидомасоны травят?
Меня всегда удивляли люди, которые, прекратив дружить с точными науками класса эдак с 7-го средней школы, дают незамысловатые ответы на сложнейшие вопросы.
Это не то что к вам персонально относится, а так, .... вообще.
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24.06.2021 17:35 Відповісти
"образ жизни, социальную среду"
***
жінки мають рівність з чоловіками і будують собі кар'єру і народжують пізно.
А в цілому інститут сім'ї втрачає значення для людства.
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24.06.2021 17:46 Відповісти
а вредность на производстве забыли написать, у меня хлор дымкой стоит в цехах
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24.06.2021 17:24 Відповісти
"... и гигиены,"
Є наука - Гігієна праці. При совку та і сьогодні існують Список 1 та Список 2
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24.06.2021 17:29 Відповісти
Колись, ще в ссср, по точковому радіо говорили, що в тому, що чоловіки п'ють, 75% -- це вина їхніх жінок. І з якої благополучної сім'ї виходять діти--наркомани, а батько працює там, де "хлор дьімкой стоит в цехах"?
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24.06.2021 20:05 Відповісти
Высказанная интерпретация данного вопроса указывает только на безграмотность директора института. И ни на что более. Странно, что директор института не дружит с математикой и такой математической абстракцией, как динамическая система.
Всем интересующимся (если только они не "великие директора великих институтов от кафедры болтологии") рекомендую ознакомиться, например, с мат.моделями, приведенными в работе С.П. Капицы «МОДЕЛЬ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПРЕДВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ» (2000 г.).
А потом уже думать, что делать. И как. И куда.
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24.06.2021 17:18 Відповісти
З 2050 року по даних ООН населення Світу почне зменшуватися.
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24.06.2021 17:23 Відповісти
Россия это нация дураков.(с)Капица.
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24.06.2021 17:25 Відповісти
Какой ты умный... Школу-то закончил?
Если это нация дураков, то как дураки у вас Крым оттяпали и Лугандон?
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24.06.2021 17:38 Відповісти
Римскую империю тоже варвары завоевывали.Сила это не признак,ума.
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24.06.2021 21:35 Відповісти
Крым оттяпали евреи, правящие и в России, и в Украине.
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24.06.2021 21:59 Відповісти
а еще соль соленая, вода мокрая, Земля круглая, а железо тяжелее воды! эти "открытия" будут достойны пани Либановой, директора Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, которая за такие "научные трудищи" получает из госбюджета более тыщ 120 гривен каждый месяц.
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24.06.2021 17:22 Відповісти
Шкода, але керівництво держави не цікавиться даними питаннями.
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24.06.2021 17:26 Відповісти
харошим кырманычам паганэ стадо досталось
їм бы нимцямы, японцямы покэруваты, воны б показалы!
швейцарию, скандынавию розбудувалы б! о го го як!
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24.06.2021 17:25 Відповісти
В общем, Продолжительность жизни граждан Украины меньше, чем средняя в мире, но это ничего страшного.
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24.06.2021 17:28 Відповісти
Так у нас перепис населення останній був у 2001 році
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24.06.2021 17:31 Відповісти
В моєму класі було 42 учні, 15 дівчат і 27 хлопців. З 27 хлопців служили в СА і ВМФ 24.
Сьогодні в школі менше 40 дітей.
Урбанізація, бл.....
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24.06.2021 17:38 Відповісти
Запитайте в цього грамотія,а пісюни в нас також найменші в світі? Достали вже цим ниттям,що доброго хіба в нас нічого немає?
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24.06.2021 17:40 Відповісти
Та ладно, не перегибай. У нас самий потужний пісюніст на світі. І 73% під стать йому.
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24.06.2021 17:48 Відповісти
В їх, хоча б дустом перестаньте травити, дивись, вік і підвищиться.,
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24.06.2021 18:01 Відповісти
Щас Зеленський указом подовжить життя українцям на 20 років.
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24.06.2021 18:23 Відповісти
Ну возьмем небольшой пример - если миллиард баксов, выделенный на борьбу с опасной инфекцией, распилить на строительстве дорог, то результат предсказуемый.
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24.06.2021 18:41 Відповісти
При подобной статистике пенсионный возраст для мужчин должен составлять 50 лет, но никак не 60 лет или тем более больше.
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24.06.2021 18:43 Відповісти
Не только в алкоголе дело, это один из факторов, у нас по западным меркам огромная смертность на производстве, причем и прямая и от болезней (повальный селикоз у шахтеров), много дтп, война, преступность, внутривенные наркоманы с Вич т гератитами и т.д
Но это все следствия а причина в 5-6 фамилиях...думаю их все прекрасно знают
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24.06.2021 18:56 Відповісти
На ж.д была своя медецина /где она /
Каждое мало мальское предприятие имело свой дом отдыха
Где они?
Профилактории санатории где профзаболевание подлечивали
Раз в два три года каждый член профсоюза
мог взять путевку в дом отдыха
И не 10 дней а все 24 дня
Перестройка потом лихие 90 это не месяцы а пару десятилетий
Попробуйте продукты /колбасные изделия молочка конфеты пыпечка
рыбы /вовсем одни ешки
Колбасы менше 200 гвн нет /она доступна 30% населения/
Помнят не кобасу по 2,80р а ее вкус
Которую можно было дать ребенку
Печенье - мука вода немножко подсластителя и пальмовое масло до 100гвн
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24.06.2021 19:35 Відповісти
Колбаса не помогла.Тенденция к отрицательному приросту началась в 1960-х
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24.06.2021 21:46 Відповісти
это потому что у нас врачи офигенные ангелы-хранители
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24.06.2021 19:44 Відповісти
Медицина оккупирована конкретным народом - результат налицо.
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24.06.2021 22:02 Відповісти
потому что травят нас продуктами и водой которые никто не проверяет. а сейчас еще и аграрии льют сотнями тонн химию в землю. за неделю до уборки урожая ,чтобы быстрее созрело делают десикацию химией и все в продукты.
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24.06.2021 21:20 Відповісти
Именно поэтому ЗЕ-билы решили что пенсионный возраст нужно повысить! Что бы население дохло и не кому было платить пенсию!
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24.06.2021 23:19 Відповісти
це основний показник діяльності влади.
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25.06.2021 08:45 Відповісти
 
 