Тривалість життя громадян України менша, ніж середня у світі, - директор Інституту демографії Лібанова

В Україні середня тривалість життя населення в цілому нижче за середній показник у світі.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова на форумі "Україна 30. Здорова Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни", - зазначила вона, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні - 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.

Водночас, Лібанова наголосила, що проблема старіння та депопуляції в Україні не найвища в Європі.

"Частка населення 65+ (років — ред.) в ЄС в середньому 19 %, в Україні — 17 %. Навантаження 60+ (років — ред.) на 20-64 (років — ред.), тобто на фактичний, реальний працездатний вік в Україні — 27 %, в ЄС — 31 %. Тобто катастрофічного я нічого такого не бачу", - зауважила науковець.

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Також вона підкреслила, що депопуляція відбувається в багатьох країнах, у тому числі Японії, Німеччині, Італії, Португалії, Греції та інших країнах, де народжується менше, ніж помирає людей.

"Тому навіть якщо брати з урахуванням міграції, то також в Україні не найстрашніші цифри у світі", - пояснила Лібанова.

За її словами, основною причиною депопуляції і старіння є довготривале збереження рівня народжуваності настільки низьким, що воно не забезпечує, аби покоління батьків замістилося поколінням дітей.

"Для того, щоб покоління батьків замістилося поколінням дітей, тобто, щоб хоча б наступне покоління не було меншим за попереднє, треба, щоб на одну жінку народжувалось 2,13 — 2,15 дитини", - відзначила науковець.

Вона додала, що в Україні з 1960-х років стільки дітей не народжується, і в Європі також стільки не народжується.

"Проблема пов'язана не просто із середньою тривалістю життя, не просто із високою смертністю, а з величезною дочасною смертністю", - переконана Лібанова.

Як приклад вона навела дані 2019 року, згідно з якими із тисячі 40-річних чоловіків в Україні до 65 років не доживає 343, тоді як у Швейцарії — 81, у Польщі — 210.